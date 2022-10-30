«Спартак» — «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо», который состоится 30 октября 2022 года
«Спартак»
«Спартак» выиграл большинство последних матчей в турнирах, где принимает участие и не оставляет надежд догнать «Зенит», от которого отстает на семь пунктов. «Народная команда» показывает качественный футбол и постарается не допустить осечки в домашнем матче с аутсайдером. Тем не менее, тренерскому штабу следует избавить футболистов от недооценки соперника и настроить на игру правильно.
23 октября «Спартак» разгромил на своем поле «Химки» (5:0), а 19 числа обыграл на выезде «Факел» в кубке России (2:1).
«Торпедо»
Несмотря на попытки команды исправить результаты и редкие победы в чемпионате и кубке страны, ситуация остается очень сложной. «Торпедо» набрал шесть очков и идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящем матче, если команда сможет как минимум не проиграть «Спартаку», это будет считаться большой сенсацией и неожиданностью.
23 октября «Торпедо» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а 19 числа в кубке России обыграл ЦСКА (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.25
- Ничья – 6.3
- Победит «Торпедо» – 12
Статистика
- «Спартак» не знает поражений уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Торпедо» забивал только в четырех выездных матчах из десяти последних
- «Спартак» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Торпедо»
- Четыре последних матча «Торпедо» завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Сделать ставку на «Спартак» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Красно-белые» гораздо сильнее новичка РПЛ и на своем поле не оставят гостям шансов даже на ничью.