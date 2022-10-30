«Спартак» — «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1667115390

вчера, 10:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо», который состоится 30 октября 2022 года

«Спартак»

«Спартак» выиграл большинство последних матчей в турнирах, где принимает участие и не оставляет надежд догнать «Зенит», от которого отстает на семь пунктов. «Народная команда» показывает качественный футбол и постарается не допустить осечки в домашнем матче с аутсайдером. Тем не менее, тренерскому штабу следует избавить футболистов от недооценки соперника и настроить на игру правильно.

23 октября «Спартак» разгромил на своем поле «Химки» (5:0), а 19 числа обыграл на выезде «Факел» в кубке России (2:1).

«Торпедо»

Несмотря на попытки команды исправить результаты и редкие победы в чемпионате и кубке страны, ситуация остается очень сложной. «Торпедо» набрал шесть очков и идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ , отставая от ближайшего соперника на три пункта. В предстоящем матче, если команда сможет как минимум не проиграть «Спартаку», это будет считаться большой сенсацией и неожиданностью.

23 октября «Торпедо» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а 19 числа в кубке России обыграл ЦСКА (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.25

Ничья – 6.3

Победит «Торпедо» – 12

Статистика

«Спартак» не знает поражений уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Торпедо» забивал только в четырех выездных матчах из десяти последних

«Спартак» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Торпедо»

Четыре последних матча «Торпедо» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз