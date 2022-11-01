«Шахтер» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» — «РБ Лейпциг», который состоится 02 ноября 2022 года

«Шахтер»

«Шахтер» показал в этой Лиге Чемпионов очень хорошие результаты, как для команды, которая лишилась более половины стартового состава перед началом сезона. Сейчас коллектив имеет шесть баллов в активе и в случае победы в предстоящей встрече гарантированно выйдет в плей-офф. Тем не менее, «горняки» не являются фаворитами, а большинство экспертов отдают предпочтение немецкому сопернику.

29 октября «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» в чемпионате Украины, а 25 числа сыграл вничью на выезде с «Селтиком» в Лиге Чемпионов (1:1).

«РБ Лейпциг»

Еще в начале осени команда была на грани провала, проиграв два первых тура Лиги Чемпионов и занимая место в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. С приходом Марко Розе на пост главного тренера, коллектив смог стабилизировать ситуацию в чемпионате и выиграть три последних тура Лиги Чемпионов. Чтобы выйти в плей-офф «РБ Лейпциг» устроит ничейный результат, однако еще раз позволить себе недооценку украинского клуба, клуб никак не может.

29 октября «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Байер» (2:0), а 25 числа на своем поле одолел «Реал» Мадрид в Лиге Чемпионов (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 5.2

Ничья – 4.15

Победит «РБ Лейпциг» – 1.6

Статистика

«РБ Лейпциг» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Шахтер» уступил в двух поединках

Восемь из десяти последних встреч «Шахтера» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде

Прогноз

Сделать ставку на «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у украинского клуба игра не пойдет с самого начала, а встреча завершится победой гостей в 1-2 мяча.