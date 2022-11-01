«Шахтер» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» — «РБ Лейпциг», который состоится 02 ноября 2022 года
«Шахтер»
«Шахтер» показал в этой Лиге Чемпионов очень хорошие результаты, как для команды, которая лишилась более половины стартового состава перед началом сезона. Сейчас коллектив имеет шесть баллов в активе и в случае победы в предстоящей встрече гарантированно выйдет в плей-офф. Тем не менее, «горняки» не являются фаворитами, а большинство экспертов отдают предпочтение немецкому сопернику.
29 октября «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» в чемпионате Украины, а 25 числа сыграл вничью на выезде с «Селтиком» в Лиге Чемпионов (1:1).
«РБ Лейпциг»
Еще в начале осени команда была на грани провала, проиграв два первых тура Лиги Чемпионов и занимая место в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. С приходом Марко Розе на пост главного тренера, коллектив смог стабилизировать ситуацию в чемпионате и выиграть три последних тура Лиги Чемпионов. Чтобы выйти в плей-офф «РБ Лейпциг» устроит ничейный результат, однако еще раз позволить себе недооценку украинского клуба, клуб никак не может.
29 октября «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Байер» (2:0), а 25 числа на своем поле одолел «Реал» Мадрид в Лиге Чемпионов (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 5.2
- Ничья – 4.15
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.6
Статистика
- «РБ Лейпциг» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Шахтер» уступил в двух поединках
- Восемь из десяти последних встреч «Шахтера» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде
Прогноз
Сделать ставку на «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у украинского клуба игра не пойдет с самого начала, а встреча завершится победой гостей в 1-2 мяча.