Легенды «Реала» и «Барселоны», голеадор Агуэро. Вспоминаем футболистов, о которых раньше знали все

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вчера, 23:07

Ушла эпоха!

Когда в очередной раз появляется инсайд о скором переходе Месси в «Интер Майами», невольно вспоминаешь о прошлом поколении великих. Даже на весь мир известные Лионель и Криштиану Роналду больше не на первых ролях в мировом футболе – а ведь вместе с ними историю писала еще россыпь знаковых игроков. Всех в наш список уместить не получится. Попробуем рассказать о тех из них, чья карьера еще не завершена.

Радамель Фалькао («Атлетико», «Монако»)

36-летний колумбиец бороздит просторы чемпионата Испании, хотя сравнительно недавно феерил с «Монако» в Лиге чемпионов 2016/17.

Путь Радамеля начинался в «Ривер Плейт», откуда его выкупил «Порту». Позднее в послужном списке появились «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Челси». Но главный клуб в его карьере — «Монако». После неудачного первого прихода в стан монегасков футболист провел 2 сезона в Англии и вновь подписал контракт с французским грандов аккурат к прорыву в сезоне 2016/17.

В «Монако» для Радамеля завершился этап грандиозного подъема, позднее он примерил футболку «Галатасарая», а сейчас защищает цвета «Райо Вальекано». Коллектив пытается закрепиться в Ла Лиге после того, как в прошлом году сохранил прописку. Фалькао успел забить 2 мяча. Причем один из них – в ворота «Атлетико» на исходе компенсированного времени при счете 0:1.

Дани Алвес («Севилья», «Барселона», ПСЖ )

Знаковый для «Барсы» бразилец пришел в стан каталонцев вместе с тренером Хосепом Гвардиолой и задал моду на атакующие фланги. Первые 3 сезоне в «блаугране» для Дани – лучшие по статистике и командным достижениям.

Провел он в клубе 8 сезонов, после чего успел поиграть за «Ювентус» и ПСЖ . Вновь Алвес оказался нужен «сине-гранатовым» с приходом Хави на пост главного тренера – тот хотел, чтобы в раздевалке был человек, передающий дух каталонского коллектива. Защитник на эту роль подходил как никто другой.

Правда, второе расставание получилось скандальным – бразильский футболист обвинил боссов «Барсы» в неуважении (они до последнего не говорили, что не собираются продлевать с ним контракт).

Летом Алвес стал игроком мексиканского «Пумас». Команда идет на 16-м месте по итогам 16 туров чемпионата, а Дани успел отдать 4 результативные передачи – в лучших традициях атакующего диспетчера.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселона»)

Куну повезло, что он попал к Гвардиоле. Многие эксперты отмечали, что аргентинец – игрок настроения, ему нужно находить мотивацию для лучшей игры. Испанский менеджер с ним прекрасно справлялся. В момент наметившегося спада подписал Габриэла Жезуса, чтобы Серхио чувствовал конкуренцию. Так он трижды при Хосепе забивал не меньше 20 мячей в Премьер-Лиге за сезон, а «горожане» начали доминировать в чемпионате.

Агуэро очень хотел сыграть с Месси в одном клубе и решился на переход в «Барселону» летом 2021-го – и это решение оказалось худшим в его карьере. Почти сразу же стало известно, что Лионель переходит в ПСЖ . А позднее к этому добавился и кошмарный матч с «Алавесом» — Серхио не смог продолжить матч из-за болей в грудной клетке и сбившегося дыхания. Углубленное обследование показало, что тахикардия аргентинца не позволяет ему продолжить профессиональную карьеру.

В список Серхио можно было и не включать – но в марте он заявил, что раздумывает о возвращении в футбол и успел отказать «Интеру Майами». Видимо, чувствует силы стать частью более амбициозного проекта.

Гарет Бэйл («Тоттенхэм», «Реал»)

Ключевая фигура для «Тоттенхэма» 2010-х. Его скорость и талант приглянулись Флорентино Пересу, многолетний президент «Реала» не поскупился отдать 101 миллион евро за футболиста. В дальнейшем имя валлийца стало синонимом травм и неоправданных ожиданий.

Первые годы в «Реале» были относительно плодотворными, Гарета удавалось разместить на поле с Криштиану Роналду без ущерба команде. Пока португалец оставался в стане «сливочных», Бэйл не мог считаться первой скрипкой клуба (как и Бензема) – зато решающие голы исправно забивал именно он. У вингера появился шанс стать лидеров мадридцев, когда Роналду ушел в «Ювентус». Но воспользовался им Карим, а Гарет вновь слег с травмами, не желал выкладываться на поле и чаще играл за сборную Уэльса.

После удачной аренды в «Тоттенхэм» договориться о полноценном трансфере не удалось. Валлиец уехал в США и подписал договор с «Лос-Анджелесом». Там Бэйл продолжает следовать привычному курсу – на поле появляется часто, но забивает редко.

Джорджо Кьеллини («Ювентус»)

В карьере итальянца, за исключением «Фиорентины» и «Ливорно», была лишь одна «старая синьора», которой он отдал 17 лет. Итальянский гранд красиво попрощался со своей легендой – Джорджо провел на поле 17 минут матча против «Лацио», после чего был заменен. И пока «бьянконери» продолжали играть, центрбек делал круг почета и прощался с фанатами.