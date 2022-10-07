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Дьяков в будущем хочет стать тренером

вчера, 08:14

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал о своем желании стать футбольным тренером.

Начал обучение с сентября. Сейчас проходят очные сессии, по видео общаемся в зуме. По окончании обучения у меня будет лицензия B УЕФА. Можно быть помощником главного тренера в Первой и Второй лигах.

Я не думал над предложениями. Мне вначале надо доучиться. Если всё будет нормально, в конце января дадут лицензию.

Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идёшь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на всё про всё уходит около 3-3,5 года.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:17
Нормальное стремление бывших игроков. Желание есть - это уже хорошо. Дальше будет видно. Удачи.
alexgurzan
alexgurzan ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:33
Добрый день.
О чем речь?
Сп62
Сп62
вчера в 09:05
Взял бы с собой на обучение Сашу Мостового. И мы бы отдохнули.
makkie
makkie
вчера в 09:01
Хорошее дело!
Составит конкуренцию Ещенко, Кержакову, Евсееву... Мостовому )))
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Чтобы стать хорошим тренером, надо потрудиться.
ДСА
ДСА
вчера в 08:58
Придется однако еще попыхтеть на тренерских курсах.
k6e4qdd6dhzj
k6e4qdd6dhzj
вчера в 08:47
Понимает,что помимо футбола нигде особо не нужен
dvvsgtgh3x8t
dvvsgtgh3x8t
вчера в 08:45
Может лучше космонавтом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Мона записываться в очередь 😊...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:18
Пойдёт на смену Семака.
ОПС
ОПС
вчера в 08:17
Два комментария и оба не прошли.
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