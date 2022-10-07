Дьяков в будущем хочет стать тренером

Бывший защитник «Динамо» рассказал о своем желании стать футбольным тренером.

Начал обучение с сентября. Сейчас проходят очные сессии, по видео общаемся в зуме. По окончании обучения у меня будет лицензия B УЕФА . Можно быть помощником главного тренера в Первой и Второй лигах.

Я не думал над предложениями. Мне вначале надо доучиться. Если всё будет нормально, в конце января дадут лицензию.

Это не так быстро, как кому-то кажется. Получил лицензию B, потом надо где-то полгода отработать. Дальше идёшь на лицензию A, учишься около года, опять стаж и только потом лицензия Pro. Короче говоря, до Pro на всё про всё уходит около 3-3,5 года.