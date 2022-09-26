Модрич и Жиру переписали историю. Но до мирового рекорда ещё далеко

1664180961

вчера, 11:29

Ветераны футбола не устают радовать голами.

Модрич и Жиру обновили рекорды Хорватии и Франции

У Хорватии будет шанс на первый трофей в истории. Следующим летом Ловрен, Влашич и Модрич сыграют в финале четырех Лиги Наций. Путь Далича к успеху был непростым, австрийцы под руководством Рангника не хотели проигрывать третий матч подряд. У ворот Ливаковича было жарко. Но когда у вас есть Модрич, который в 37 лет и 16 дней может легко проскочить защитника и обмануть вратаря ударом в ближний угол, то победа в группе не уплывет.

Лука побил рекорд Нико Ковача. Впечатляющая стабильность Модрича, которому устраивают стоячие овации в матчах сборной и «Реала», выручила Хорватию. А Жиру спасал Францию без Бензема, но лишь обновил рекордный возраст, в котором за «трехцветных» забивали. Оливье отличился против австрийцев в 35 лет и 357 дней. Причем не подумайте, что это достижение, которое бьют каждый год. Наоборот, в сборных ветеранов не жалуют.

Жиру побил рекорд 1959 года. Роже Марш, левый защитник «Реймса» и парижского «Расинга», отличился в 35 лет и 287 дней отроду. Для лысого капитана сборной Франции тот гол был единственным в карьере. Обыграли в веселом спарринге испанцев со счетом 4:3, мяч ветерана был последним для хозяев и оказался победным. Шестьдесят три года прошло, прежде чем рекорд обновили. Не удивительно, что «Милан» ценит Жиру.

У сборной России на вершине пять голов Игнашевича

Мостовой подаст на Игнашевича в суд, что Сергей отобрал у него рекорд 2003 года? Кержаков забил белорусам в 32 года. Жирков отличился против французов в 33. Семшову не хватало без малого двух лет, чтобы догнать Мостового. Гол Александра в ворота Швейцарии, когда хавбеку было 35 лет и 19 дней, долго оставался самым «возрастным» в истории сборной России. Шутки о вечном Жиркове принимаются, но Юрий упустил свой шанс на рекорд.

Поэтому остался Игнашевич против Игнашевича. Сергей забивал в ворота молдаван в отборе к Евро-2016, когда ему было 36 лет и 87 дней. До этого были голы Венгрии, Лихтенштейну и Азербайджану. А вот пятый успешный удар – в свои ворота. Автогол защитника не помешал команде Черчесова отбиться от атак Испании. Акинфеев выиграл серию пенальти против фаворита. В день, когда мяч пересек линию ворот в Москве, Игнашевичу было 38 лет и 352 дня.

Это самый возрастной автогол в истории чемпионатов мира. Списали в утиль истории ошибку вратаря Гондураса Ноэля Вальядаресу. А вот мировой рекорд Сергей Николаевич не побил. В 1986-м Данте Маиани из Сан-Марино придумал автогол в 39 лет и 249 дней. Спустя десятилетия в 2008-м игрок Американских Виргинских островов Дуайт Фергюсон забил в свои ворота в 41 год и 167 дней. Даже на самом скромном уровне тяжело дождаться автогола от 41-летнего.

Легенда МЮ – мировой рекордсмен, рядом Милла и Англома

В 1919 году, когда Уэльс играл против Англии, победный гол валлийцев забил Билли Мередит, легенда «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», чемпион Англии в составе «красных». В футболке такого же цвета, но в сборной играл до 45 лет и 229 дней. А вот последний гол забил чуть раньше – в 45 лет и 73 дня. Но тот поединок не был официальным, поэтому рекордом считается другой гол ветерана.

Кейтрой Корнелиус, игрок Американских Виргинских островов забил в ворота Кюрасао в 43 года и 196 дней. Случилось это в 2011 году. А вот дальше идут знакомые имена — Роже Милла и Жоселин Англома в пятерке. Камерунец забил на чемпионате мира сборной России, когда Саленко зарабатывал «Золотую бутсу». Африканцы проиграли 1:6, но 42-летний ветеран отличился, мяч до сих пор рекордный для мундиалей.

Даже кинозвезда Ибрагимович не конкурент Роже, до ЧМ -2026 успеет завязать с футболом. А вот Англома завязывал лишь бутсы. Бывший игрок сборной Франции в 41 год и 314 дней забил в футболке другой сборной. Гваделупы нет на карте ФИФА , Жоселин сменил национальную команду и порадовал в матче против Гондураса. Также в десятке ожидаемо Стэнли Мэтьюз, забивал за Англию в 42 года с копейками.

Мортен Ольсен держит рекорд Дании, отличился в 39 лет и 308 дней. Литманен порадовал финнов, будучи на месяц моложе. Хоссам Хассан в 39 лет забивал за Египет, но рекорд при желании побьет Салах. Мохамеда могут и в сорок лет позвать в сборную. У бразильцев Ромарио забивал в 39 лет, теперь в таком возрасте быть конкурентным в «селесао» тяжело. Шансы на рекордный гол лишь у Тиаго Силвы.

Вечные Роналду, Месси и Ибрагимович могут обновить рекорды

Месси, которому сейчас тридцать пять, не обязательно уйдет из сборной Аргентины в конце года. Пора бы обновить рекорд 1957-го, когда Анхель Лабруна, легенда «Ривер Плейт», забил в 38 лет и 282 дня отроду. А вот рекорд Маттеуса в сборной Германии побить сможет разве что Нойер, если отличится с пенальти. Лотар забил Новой Зеландии в 38 лет, а голкиперу «Баварии» сейчас лишь тридцать шесть. Но рекорды будут падать.

Даже шведский пока принадлежит не Ибрагимовичу. Гуннар Грен забил Дании, будучи моложе, чем Златан. Футбол словно прошел круг. Мередит играл до пятидесяти лет, как и Мэтьюз. Теперь снова появляются долгожители с голами. Хотя странно сравнивать Роберта Кармону, который бегает в низших уругвайских лигах в 60 лет, даже с японцем Миурой, который играет в 55 лет за клуб более высокого класса.

Оба игрока не забьют за национальные команды. Так что ставим на Ибрагимовича, Роналду и Месси. Криштиану заявил, что хочет выступать за сборную на Евро-2024, то есть в 39 лет планирует забить гол на крупном турнире. Рекорд чемпионатов мира авторства Милла точно в безопасности, но есть еще мяч австрийца Вастича на Евро. Пандев пытался сбросить Ивицу с первого места, но пока на чемпионатах Европы никто старше 38 лет и 357 дней не забивал.

Когда отличаются юные футболисты, то это закономерно, клуб или сборная рано доверились талантливому подростку. Но если речь о ветеране, то за каждым таким голом стоят десятилетия труда, такие удары словно доказательство класса. Модрич и Жиру – красавцы, в отличной форме в возрасте, когда многие их коллеги давно уже не играют за сборные и вообще завершили карьеру. Лука ведет игру успешной Хорватии, которая словно Литва в баскетболе, крошечная страна с большими успехами.