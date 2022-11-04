После матча «Спартака» с «Сочи» будет новый скандал. Ждем отставки тренера

1667584009

вчера, 20:46

Обидной, но читаемой.

В РПЛ на предстоящих выходных пройдут сразу два матча, которые по статусу совсем близки к топовым. «Ростов», который продолжает преследовать «Спартак» и ЦСКА в первой тройке, в воскресенье примет на своем поле «Динамо», забывшее о поражениях в последних играх. Но за день до этого в 400 с лишним километрах к югу пройдет другое противостояние – «Сочи» встретится со «Спартаком».

Полезно узнать о «Сочи»

- К этой встрече южане подходят в статусе аутсайдера. Осень складывается для команды ужасно – всего две победы в 11 матчах. Подопечные Александра Точилина на этом отрезке умудрились проиграть «Торпедо», «Оренбургу», «Крыльям», «Уралу», получить разгром от «Зенита».

- При этом оценивать нынешние результаты, опираясь на «серебро» Премьер-Лиги в прошлом сезоне необъективно. Тот результат – заслуга четких принципов игры, которые «Сочи» привил Владимир Федотов. По стоимости состава коллектив как раз девятый – как и в таблице чемпионата. Да и по игре южане позволяют разгуляться сопернику в отдельных матчах. Так сочинцы уступили «Оренбургу», отдав опорную зону, получили 7 мячей от «Зенита» (там просто отдали всё поле). Такой «Сочи» может опередить разве что «Оренбург» и «Ахмат», но не более.

- Тренерский фактор руководство клуба, по всей видимости, не учитывает. Летом вместо ушедшего Федотова пригласили Вадима Гаранина – специалист ставил смелый футбол в «Енисее», красноярцы ярко выделялись на фоне других клубов Первой лиге и далеко продвинулись в Кубке. Так как у Вадима не было необходимой лицензии, де-юре пост главного тренера занял Александр Точилин. По сути, у южан неопытный, но перспективный наставник, которому для реализации идей требуется время и доверие.

Любой результат (если только не стыки) можно списать на адаптацию – сильные проекты строятся годами. Однако после неудачного первого круга появляются слухи об увольнении Гаранина. Сообщалось, что клуб он уже покинул, а возглавлять «Сочи» до зимней паузы будет Точилин. Представители сочинцев это отрицают – и пусть это будет так, примеров разрушения новой команды в зародыше в России достаточно.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Относительно «красно-белых» можно подвести промежуточный итог – пессимистичные прогнозы не сбылись. Боялись, что клуб возглавил шарлатан без имени и опыта – испанец доказал обратное своей последовательностью. Опасались, что успехи «красно-белых» продлятся до первого поражения – команда сделала правильные выводы из матчей с «Динамо», «Зенитом», «Ростовом» и больше не проигрывала. Говорили, что слова Абаскаля о тактическом хамелеоне расходятся с реальностью – «Спартак» заиграл так чуть позже. Это не значит, что москвичи – непобедимая машина (это больше подходит «Зениту»), но со своими задачами коллектив справляется.

- К работе Гильермо все равно есть определенные вопросы – по большей части в выборе состава. Умяров не тянет уровень основы и допускает обрезы, на этой позиции надежнее Литвинов (с натяжкой – Пруцев, это больше бокс-ту-бокс) – но испанский менеджер упорно доверяет Наилю. При этом Руслана в центре обороны есть кем заменить.

Из этого вытекает второй вопрос – почему нет в старте Никиты Чернова? Он резво начал текущий чемпионат, а потом быстро выпал из основной обоймы, выходит на замену или в Кубке. Вместо него Абаскаль пробует ставит Миху Мевлю на принципиальное дерби с ЦСКА – и получает 0:1 к 17-й минуте. Хоть Леона Классена начал выпускать – тем лучше для флангов обороны.

- С появлением травм стало понятно, что у «красно-белых» вполне неплохая глубина скамейки – на дистанции в основе начали выходить Николсон, Пруцев, Зиньковский, по ситуации Литвинова используют как опорника или центрбека. Включается даже оправившийся от травмы Маслов.

Проявляется и доверие тренера к воспитанникам клуба. В прошлом году Витория раскрыл разве что Литвинова, у Абаскаля таких фамилий больше – время в матчах чемпионата получили Виталий Шитов, Даниил Зорин, Павел Мелешин, больше практики появилось у Михаила Игнатова. При любом другом наставнике они вряд ли смогли бы пошуметь. А при Гильермо Мелешин с Зориным разбирают «Химки» не хуже опытных одноклубников.

Полезно узнать о противостоянии

- Весь градус противостоянию этих команд задали два матча в сезоне 2020/2021. В первом туре судьи лишили «красно-белых» победы (2:2), назначив пенальти за контакт Самуэля Жиго с игроком соперника в своей штрафной. Оттуда и пошла история со снятием с чемпионата. Зимой южане одержали минимальную победу, а после встречи разразился скандал – притянули расизм, толкучку в подтрибунном помещении.

- В ничью они играть явно не любят. Единственный случай такого исхода – тот скандальный матч в августе 2020-го. При этом сочинцы оппоненту ничуть не уступают – 4 победы при 5 у «Спартака». В официальных матчах у южан и вовсе преимущество.

- Последние две встречи завершались разгромом одной из команд – в декабре 2021 года «Сочи» забил 3 безответных мяча. В начале текущего розыгрыша РПЛ – 3:0 в пользу москвичей.

Прогноз Soccer.ru: в Сочи будет жарко во всех смыслах – Гаранину (если он еще останется к тому моменту) позарез надо успокоить своих работодателей. «Спартак» же не хочет отпускать топ-3 снова. После поражений «Ростову» и «Зениту» повторять такой аттракцион нет желания. В субботу будет блокбастер – закончится он победой «красно-белых», а сам матч даст много поводов для обсуждения.