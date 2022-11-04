Карпин собрал вокруг себя новичков. Открытие сезона из «Оренбурга» и звезда-юниор – в сборной России

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вчера, 13:37

Против Таджикистана сыграет очень молодая команда.

В паузу на игры национальных команд россиянам остаётся довольствоваться товарищескими матчами своей сборной – 17 ноября вот в Душанбе подопечные Валерия Карпина встретятся с Таджикистаном. Расширенный список уже объявлен, что радует – наставник продолжает приглашать новых людей, чтобы посмотреть на их возможности.

Снова новички

Конечно, если бы перед россиянами стояли турнирные задачи, список вызванных сильно бы отличался от нынешнего. На этот раз Карпин стал проверять регионы на наличие пригодных кадров. Из «Урала» вызвали Мингияна Бевеева. Правый защитник проделал долгий путь из низших лиг, в прошлом году закрепился в «Енисее» и провёл отличный розыгрыш Кубка России. Летом его забрал «Урал», где Мингиян может закрыть и правую, и левую бровку.

Также в защитной линии сборной ещё 5 дебютантов: Руслан Литвинов, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Илья Агапов («Пари НН»), Виктор Мелехин («Ростов») и Александр Солдатенков («Крылья»). Из них только последнему больше 21 года.

В полузащите дебютантов не так много, зато по качеству они имеют все шансы закрепиться в национальной команде на долгие годы. Талант Сергея Пиняева никому описывать не надо – полузащитник в 17 лет играет в основе «Крыльев», поражает скоростью принятия решений и не тормозит атаку самарцев. Спрос на него есть даже от российских грандов. Данил Пруцев очень цепкий, помогает в продвижении мяча – Абаскаль приберёг его до момента травм игроков основы (зато сейчас нет сомнений, что он должен выходить чаще). Лечи Садулаевым гордится вся Чеченская Республика – воспитанник «Ахмата», выступающий за родной клуб, теперь защищает российский триколор.

И, возможно, главное открытие текущего сезона Премьер-Лиги – Владимир Сычевой. Возник из ниоткуда, разорвал оборону «Динамо» и ЦСКА , забил в общей сложности 11 мячей в чемпионате и делит лидерство в списке бомбардиров турнира с Малкомом и Промесом. Можно, конечно, говорить, что год назад так же ярок был Гамид Агаларов – и где он теперь? Но пока у Владимира все летит в сетку, вызывать его точно стоит. Да и в атаке у сборной достаточно сильных футболистов.

Дубль два для Селихова, трио Шунин-Песьяков-Сафонов

На этот раз вратарская бригада – без Ивана Ломаева. Голкипер «Крыльев», видимо, захандрил, когда вынужденно покинул расположение сборной в сентябре. Место в воротах самарцев у него стал отвоевывать Богдан Овсянников – в четырёх последних матчах он, а не Иван, выходил в основе.

Вместо сидящего на скамейке вратаря лучше вызвать кого-то другого – Александр Селихов как раз стал отлично проявлять себя осенью. Он оформил задел для сухого разгрома, который «Спартак» нанес «Химкам». Не зря его признали лучшим игроком матча – Александр показал тот уровень, благодаря которому «красно-белые» годом ранее с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы.

Вызов в сборную Селихов уже получал минувшей весной – тогда остаться в национальной команде помешала травма, зато сейчас у голкипера есть вторая попытка.

Шунину и Сафонову Карпин доверяет постоянно – Матвей так вовсе новый Игорь Акинфеев для сборной. Тяжело придётся его сменщикам в последующие 15-17 лет.

Тренерский штаб решил пригласить побольше голкиперов, поэтому пока в заявке их четверо. С Сергеем Песьяковым ни Валерию Карпину, ни Виталию Кафанову знакомиться не нужно – они все работают в «Ростове», поэтому тренеры отлично знакомы с его качествами.

Впервые нет проблем с опорной зоной

Сколько же из-за неё было разговоров о невключении Игоря Денисова в окончательный состав перед ЧМ -2018! Зато сейчас появился выбор. В «Локомотиве» вырос Артем Карпукас, который даже при ужасной игре клуба дает огромный объём и надежен в отборе. Данил Пруцев обладает хорошим первым пасом и не теряется под давлением. Глебов так и вовсе – лидер как в раздевалке, так и на поле, который задаёт направление атакам.

Сюда же можно отнести Руслана Литвинова, универсального центрбека. С глубиной скамейки на эту позицию проблем нет, да и в атаке они не менее эффективны.

Противостояние Соболева, Чалова и Комличенко

Правда, Николая в борьбу можно включить с натяжкой – форварды «Спартака» и ЦСКА далеко впереди.

Соболев был признан лучшим игроком лиги в сентябре. Он незаменим, когда нужно зацепиться за мяч на втором этаже, но к столбам Александра отнести на 100 процентов нельзя. При Абаскале его сильная сторона – завершение и последний пас. Мяч он обрабатывает довольно быстро, принимает действенные решения, чтобы выйти на свободное пространство – тот же пример победного гола с «Локомотивом». За счёт скорости мышления в отдельных эпизодах может превратить полумомент в гол (8 тур против «Зенита»).

Чалов наконец решил проблемы психологического характера – Владимир Федотов в таких ситуациях помогает лучше кого-либо. Фёдор включился в гонку бомбардиров, забив уже 10 мячей. Включается молодой нападающий в самые необходимые моменты – его дубль позволил избежать поражения от «Спартака», когда «красно-белые» забили 2 быстрых гола, он же забил дважды и принёс 3 очка в игре с «Химками».

Выстреливший в нынешнем сезоне Сычевой имеет небольшие шансы остаться в финальном списке, но вызов в любом случае придаст буст его прогрессу.