«Бохум» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 8 ноября 2022 года

«Бохум»

Предпоследнее место в чемпионате Германии занимают «невыбиваемые». Ознакомимся с несколькими последними играми с участием «Бохума», чтобы оценить степень готовности команды к матчу с менхенгладбахским клубом. В 1/16 Кубка Германии с минимальным счётом на выезде «несгибаемые» обыграли «Эльфсберг». С разницей в один мяч «синие» выиграли берлинский «Унион» в 11-ом туре Бундеслиги. В позапрошлом туре чемпионата с большим счётом всухую «Бохум» проиграл «волкам» из Вольфсбурга.

На прошлых выходных со счётом 0:3 «невыбиваемые» уступили дортмундской команде.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Гладбах» в Бундеслиге находится на восьмой позиции. В 1/16 Кубка Германии менхенгладбахская команда проиграла клубу «Дармштадт 98». Дома «чёрно-бело-зелёные» проиграли с разницей в пару мячей франкфуртскому «Айнтрахту». Открыв счёт первыми, в матче следующего тура «жеребята» уступили на выезде берлинскому «Униону».

Со счётом 3:1 «Гладбах» одержал победу над «Штутгартом» в игре прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 3.55

Ничья – 3.80

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.01

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Более пяти лет «невыбиваемые» не выигрывают у «Гладбаха»

В шести матчах из десяти крайних «Бохум» проиграл

«Боруссия» уступила за аналогичный период в пяти поединках.

Прогноз

Статистика очных встреч указывает на преимущество менхенгладбахской команды. В последнее время «жеребята» потеряли много очков. Они могут наверстать упущенное в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Менхенгладбах предлагает коэффициент 2.01.