Бомбардиры и претенденты. Самые результативные игроки чемпионатов мира

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вчера, 08:50

Назовем и тех, кто может войти в топ рейтинга уже в Катаре.

Стать одним из самых результативных футболистов на чемпионатах мира довольно непросто. Нужно, чтобы сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, стабильно высокий уровень игры футболиста на протяжении многих лет. Он должен попадать на чемпионаты мира, причем не на один, должен оставаться конкурентоспособным. Во-вторых, высокий уровень игры сборной. Чем дольше сборная держится на турнире, тем больше матчей проводит, тем больше шансов забить у игрока. А так-то ты можешь быть Эрлингом Холандом, но играть за Норвегию. В-третьих, простое везение. Оно касается в первую очередь проблем со здоровьем. Сколько обидных случаев мы знаем, когда талантливые яркие форварды пропускают чемпионаты мира из-за травм. А один пропущенный турнир ставит крест на попадании в бомбардирскую историю ЧМ .

В преддверии чемпионата мира в Катаре вспомним лучших бомбардиров этих турниров и тех, кто на предстоящем ЧМ может ворваться в топ рейтинга.

Бомбардиры

1. Мирослав Клозе (Германия, 16 голов в 24 матчах)

Карьера машины для забивания голов удачно попала на расцвет сборной Германии. Символично, что свой рекордный 16-й мяч Клозе забил на чемпионате мира 2014 года, когда немцы разгромили Бразилию со счетом 7:1. Клозе забил второй мяч в той игре и обогнал бразильскую легенду.

2. Роналдо (Бразилия, 15 голов в 19 матчах)

Наверное, если бы у Роналдо было на пять матчей больше на ЧМ , как у Клозе, он бы остался лидером. Но тут как раз говорим об упомянутых выше факторах. Безусловным триумфом для Зубастика стал ЧМ -2002, когда он забил восемь мячей – больше половины из всего своего набора.

3. Герд Мюллер ( ФРГ , 14 голов в 13 матчах)

А это уже другие времена. Легендарный Мюллер мог себе позволить забить больше мячей, чем провел матчей на ЧМ . Особенно ярким получился домашний турнир 1974 года, который ФРГ выиграла.

4. Жюст Фонтен (Франция, 13 голов в 6 матчах)

В общем списке бомбардиров чемпионатов мира Фонтен занимает лишь четвертое место, но у него есть другой рекорд. Еще никто не забивал столько голов на одном отдельном чемпионате мира. Француз расстреливал всех на ЧМ -1958. Такая результативность на одном чемпионате может вдохновлять нынешних претендентов, речь о которых пойдет ниже.

5. Пеле (Бразилия, 12 голов в 14 матчах)

Вместе со сборной Бразилии Пеле выиграл три чемпионата мира. А на бомбардирскую сцену он ворвался совсем молодым, забив дважды в ворота хозяев ЧМ -1958 – Швеции.

6-7. Шандор Кочиш (Венгрия, 11 голов в 5 матчах)

Венгр блистал, когда его сборная дошла до финала чемпионата мира 1954 года. Он забил четыре мяча в ворота будущих чемпионов из ФРГ в матче между ними на групповом этапе.

6-7. Юрген Клинсманн ( ФРГ /Германия, 11 голов в 17 матчах)

А Клинсманн брал количеством в отличие от многих других лидеров рейтинга. Он забивал во всех шести международных турнирах, в которых выступал, включая три чемпионата мира подряд. Тут как раз говорим о стабильности и удаче в области избегания травм.

8-13. Хельмут Ран ( ФРГ , 10 голов в 10 матчах)

С показателем в десять забитых мячей в рейтинге огромная группа игроков. И открывает ее Ран, запомнившийся победным голом в финале 1954 года, который известен как «Бернское чудо». Он также помог ФРГ выйти в полуфинал четыре года спустя.

8-13. Гари Линекер (Англия, 10 голов в 12 матчах)

Первый англичанин, получивший «Золотую бутсу». Он забил шесть раз на турнире в 1986 году. В том числе в легендарном матче с Аргентиной, где англичане уступили южноамериканцам во главе с Марадоной в одном из самых скандальных поединков в истории. А сейчас сам любит острословить и делать скандальные заявления.

8-13. Габриэль Батистута (Аргентина, 10 голов в 12 матчах)

А это пример того, что не обязательно отличаться стабильностью игры на чемпионатах мира. Ведь больше половины своих голов на турнирах Батистута забил всего в двух матчах. У него два хет-трика: против Греции и Ямайки.

8-13. Теофило Кубильяс (Перу, 10 голов в 13 матчах)

Кубильяс забил во всех четырех матчах перуанской сборной на чемпионате мира 1970 года. А восемь лет спустя организовал проблемы Шотландии, забив дважды в ее ворота.

8-13. Томас Мюллер (Германия, 10 голов в 16 матчах)

А вот самый близкий к нам по времени участник топа. Для Мюллера плодотворными получились ЧМ -2010 и победный для Германии ЧМ -2014, где Томас показал свою способность оказаться в нужном месте в нужное время. Он забил на тех турнирах по пять мячей.

8-13. Гжегож Лято (Польша, 10 голов в 20 матчах)

Можно подумать, что голы Лято были тщательно размазаны по турнирам, если учесть, сколько матчей ему потребовалось. Но нет. Семь из десяти голов случились на одном чемпионате мира. В 1974 году. Там он взял «Золотую бутсу», а его сборная стала третьей на турнире.

Итак, это те футболисты, которые забили на чемпионатах мира десять мячей и больше. Возможно, после турнира в Катаре этот рейтинг изменится, пополнится новыми именами. По крайней мере, предпосылки для этого есть. И даже необязательно кому-то совершать бомбардирские подвиги. Посмотрите на тех, кто ближе остальных подобрался к отметке в десять мячей среди будущих участников ЧМ .

Претенденты

Луис Суарес (Уругвай, 7 голов в 13 матчах)

Возможно, на чемпионатах мира Суарес запомнился больше укусом Джорджо Кьеллини и «волейболом» на воротах в игре с Ганой. Но Луис еще и результативен. Ему осталось три мяча до десятки на ЧМ . Вполне достижимо.

Криштиану Роналду (Португалия, 7 голов в 17 матчах)

Легенда мирового футбола должна быть где-то в топе рейтинга. Но на чемпионатах мира Криштиану блистать не удавалось так, как на клубном уровне. Возможно, сейчас, когда как раз на уровне клуба мало что клеится, ему удастся сверкнуть на ЧМ . В 37 лет это его последний шанс.

Харри Кейн (Англия, 6 голов в 6 матчах)

У Кейна хорошая статистика: всего шесть матчей и шесть мячей в них. На ЧМ -2018 он взял «Золотую бутсу». Если продолжит в том же духе, то точно окажется в бомбардирском топе турнира.

Неймар (Бразилия, 6 голов в 10 матчах)

Прошло 20 лет с тех пор, как Бразилия выиграла в последний раз чемпионат мира. Сейчас эта сборная – фаворит турнира. А Неймар – ее главная надежда в атаке. Если бразильцы доберутся до финала, то без голов Неймара не обойдется, а там и до топа рукой подать.

Лионель Месси (Аргентина, 6 голов в 19 матчах)

Еще один символ современного футбола, его легенда. Как и у Роналду, у Месси не клеится с чемпионатами мира. Остается мало карьерного времени, чтобы это исправить. Турнир в Катаре, вероятно, последняя возможность войти в историю чемпионатов мира.