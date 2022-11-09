«Шальке» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Майнц», который состоится 9 ноября 2022 года

«Шальке»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают «горняки». Предлагаем освежить в памяти несколько последних матчей «Шальке». Безвыигрышная серия команды длится не один матч. В 1/16 Кубка Германии с большим счётом «горняки» проиграли «Хоффенхайму». На выезде с разницей в один гол «Шальке» уступил «Герте» в 11-ом туре Бундеслиги. «Горняки» на своём поле в игре с «Фрайбургом» оказались слабее гостей.

Со счётом 1:2 «Шальке» проиграл «бременцам» в матче прошлого тура.

«Майнц»

«Карнавальники» в Бундеслиге находятся на одиннадцатой позиции. Убедительную победу одержали «красно-белые» над командой «Любек» в 1/16 Кубка Германии. Всухую, поразив пять раз ворота соперника, «Майнц» выиграл у «Кёльна». В позапрошлом туре чемпионата Германии «карнавальники» проиграли с разницей в четыре мяча на выезде мюнхенской «Баварии».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «красно-белые» уступили «волкам» из Вольфсбурга.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 3.55

Ничья – 3.70

Победит «Майнц» – 2.05

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Проигрышная серия «горняков» длится семь игр подряд

В пяти играх из десяти крайних «карнавальники» уступили своим оппонентам

Три очные встречи команд завершились ничейными исходами.

Прогноз

Непросто отдать предпочтение какой-либо одной из команд в предстоящей футбольной встрече. Предлагаем довериться статистике. Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 3.70.