«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад», который состоится 9 ноября 2022 года

«Севилья»

В Ла Лиге «Севилья» занимала семнадцатое место. Ознакомимся с крайними несколькими матчами «красно-белых», чтобы оценить степень готовности команды к матчу с «бело-голубыми». На своём поле «севильцы» одержали победу над «Копенгагеном» в 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов. С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата Испании «Севилья» уступила «пчёлам» из Мадрида. Команде «Манчестер Сити» клуб из Севильи проиграл на выезде в следующем туре Лиги чемпионов.

На прошлых выходных «красно-белые» разошлись миром с «Бетисом».

«Реал Сосьедад»

Седьмое место занимает «королевский» в чемпионате Испании после тринадцати матчей. В гостях «Реал Сосьедад» одержал победу над киприотской «Омонией» в игре 5-го тура Лиги Европы. На своём поле «бело-голубые» уступили «Бетису». « МЮ » в следующем туре Лиги Европы взял верх над «королевской» командой с минимальным счётом. Гарначо в начале первого тайма забил победный гол в футбольном поединке.

Ничью раскатали «бело-голубые» в игре прошлого тура Ла Лиги с «Валенсией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.50

Ничья – 3.25

Победит «Реал Сосьедад» – 3.00

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Четыре поражения потерпели «севильцы» из десяти крайних матчей

В трёх играх за тот же период «Реал Сосьедад» уступил

Нулевой ничьёй завершились три очные встречи команд из пяти крайних.

Прогноз

Ничья – наиболее часто встречающийся исход очных встреч данных команд. В прошлом туре чемпионата оба клуба также сыграли вничью со своими соперниками. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.25 .