«Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Сельта», который состоится 10 ноября 2022 года

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» в чемпионате Испании после тринадцати матчей занимают восьмое место. Предлагаем вспомнить несколько крайних игр с участием «Райо Вальекано». Ничью команда раскатала с мадридским «Атлетико» в гостях. Поразив пять раз ворота соперника, «пчёлы» одержали уверенную победу с большим счётом над «Кадисом». С минимальным счётом в матче позапрошлого тура «Райо Вальекано» взял верх над «Севильей».

В напряжённой борьбе «пчёлы» взяли три очка в матче прошлого тура с «Реалом», обыграв их со счётом 3:2.

«Сельта»

В Ла Лиге «кельты» находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. С разницей в три мяча команда уступила в 10-ом туре на выезде «Вальядолиду». Дома «Сельта» разошлась миром с «Хетафе», обменявшись голами. В позапрошлом туре испанской Примеры «небесные» проиграли в гостях «Альмерии». Первый тайм был за гостями, но «кельты» не удержали преимущество и уступили хозяевам встречи.

Со счётом 1:2 «Осасуне» в прошлом туре «небесные» проиграли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.21

Ничья – 3.30

Победит «Сельта» – 3.50

Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Пять матчей подряд «пчёлы» не уступают своим оппонентам

Крайний раз «кельты» выигрывали больше месяца назад

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

После победы над мадридским «Реалом» в предстоящей встрече «пчёлы» возьмут верх над «небесными». Компания Pinnacle на победу «Райо Вальекано» с форой -1.5 предлагает коэффициент 4.10.