«Валенсия» — «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» — «Бетис», который состоится 10 ноября 2022 года

«Валенсия»

Одиннадцатое место занимают «оранжевые» в Ла Лиге. В последних матчах команда демонстрирует слабый результат. Предлагаем вспомнить несколько крайних игр с участием «летучих мышей». В 10-ом туре чемпионата Испании «Валенсия» раскатала ничью на выезде с «Севильей». Открыв счёт первыми, в матче следующего тура команда из Валенсии проиграла «Мальорке». С минимальным счётом дома «оранжевые» уступили «Барсе».

Ничейным исходом завершилась игра с футбольным клубом «Реал Сосьедад».

«Бетис»

В пятёрку лучших команд испанской Примеры входят на данный момент «зелёно-белые». В 5-ом туре группового этапа Лиги Европы «Бетикос» выиграл болгарскую команду «Лудогорец». В позапрошлом туре чемпионата Испании «гелиополиты» на выезде обыграли футбольный клуб «Реал Сосьедад». В игре следующего тура Лиги Европы «Бетис» взял верх над финским клубом ХИК .

На прошлых выходных «зелёно-белые» разошлись миром с «Севильей».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.20

Ничья – 3.40

Победит «Бетис» – 3.45

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Пять матчей подряд «Валенсия» не выигрывает своих оппонентов

«Бетис» не уступает четыре игры к ряду

Четыре крайние очные встречи из пяти завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика очных встреч указывает на преимущество гостей в предстоящем футбольном поединке. Пять матчей «Валенсия» не выигрывает у «зелёно-белых». Компания Pinnacle на победу «Бетиса» предлагает коэффициент 3.45.