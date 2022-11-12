«Ланс» — «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Клермон», который состоится 12 ноября 2022 года

«Ланс»

Благодаря своим результатам, «Ланс» уже вышел на второе место в турнирной таблице и сейчас является главным конкурентом ПСЖ в борьбе за золотые медали. Команда имеет в своем активе 33 очка и на пять пунктов отстает от парижан. Чтобы не отставать лидера хозяевам необходимо обыгрывать на своем поле середняка чемпионата и продолжать набирать баллы после перерыва, ведь прямые конкуренты располагаются совсем недалеко.

05 ноября «Ланс» обыграл на выезде «Анже» (2:1), а 28 октября без особых проблем разобрался на своем поле с «Тулузой» (3:0).

«Клермон»

«Клермон» не выигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Франции, что вызывает недовольство болельщиков. Тем не менее, клуб занимает 10 место с 19 баллами и находится в относительной безопасности, опережая зону вылета на восемь баллов. Предстоящий выездной поединок будет очень сложным, и даже ничья станет для гостей хорошим результатом, которого еще надо добиться.

06 октября «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а 30 октября с тем же счетом завершил поединок с «Нантом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.42

Ничья – 4.6

Победит «Клермон» – 7.8

Статистика

«Ланс» проиграл только один матч из десяти последних

«Клермон» не проигрывает уже пять поединков на выезде подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл две последние встречи у «Клермона»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ланса» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда мощно выступает на своем стадионе и наверняка сможет поставить несколько неразрешимых задач обороне соперинка.