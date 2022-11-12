«Ланс» — «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Клермон», который состоится 12 ноября 2022 года
«Ланс»
Благодаря своим результатам, «Ланс» уже вышел на второе место в турнирной таблице и сейчас является главным конкурентом ПСЖ в борьбе за золотые медали. Команда имеет в своем активе 33 очка и на пять пунктов отстает от парижан. Чтобы не отставать лидера хозяевам необходимо обыгрывать на своем поле середняка чемпионата и продолжать набирать баллы после перерыва, ведь прямые конкуренты располагаются совсем недалеко.
05 ноября «Ланс» обыграл на выезде «Анже» (2:1), а 28 октября без особых проблем разобрался на своем поле с «Тулузой» (3:0).
«Клермон»
«Клермон» не выигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Франции, что вызывает недовольство болельщиков. Тем не менее, клуб занимает 10 место с 19 баллами и находится в относительной безопасности, опережая зону вылета на восемь баллов. Предстоящий выездной поединок будет очень сложным, и даже ничья станет для гостей хорошим результатом, которого еще надо добиться.
06 октября «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а 30 октября с тем же счетом завершил поединок с «Нантом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 1.42
- Ничья – 4.6
- Победит «Клермон» – 7.8
Статистика
- «Ланс» проиграл только один матч из десяти последних
- «Клермон» не проигрывает уже пять поединков на выезде подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ланс» выиграл две последние встречи у «Клермона»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ланса» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Команда мощно выступает на своем стадионе и наверняка сможет поставить несколько неразрешимых задач обороне соперинка.