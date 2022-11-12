«Локомотив» — «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 12 ноября 2022 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» остаются в зоне вылета и текущий сезон можно назвать одним из худших за последние годы. «Локомотив» набрал только 13 очков и занимает 14 место в турнирной таблице, а предстоящий матч с набравшим ход «Спартаком» станет настоящим испытанием для команды. Тем не менее, вывеска матча очень яркая, поэтому ожидается большо количество болельщиков на стадионе.

06 ноября «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а 29 октября на своем стадионе минимально уступил ЦСКА (0:1).

«Спартак»

«Спартак» на данный момент выглядит второй силой российского футбола и давно не проигрывает. Перед стартом очередного тура коллектив набрал 33 очка и занимает вторую строчку в РПЛ , отставая от «Зенита» на шесть баллов. В предстоящей игре от гостей будут ожидать только победы, учитывая невзрачную форму соперника и амбиции «народной команды» еще побороться за золотые медали.

05 октября «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Сочи» (1:1), а 30 октября на своем поле оказался сильнее «Торпедо» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 4.4

Ничья – 3.9

Победит «Спартак» – 1.85

Статистика

«Спартак» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Локомотив» выиграл только два из десяти домашних матчей в основное время

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» проиграл два выездных матча с «Локомотивом» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. На данном этапе «Спартак» гораздо сильнее и стабильнее «Локомотива», поэтому его победа была бы вполне закономерной.