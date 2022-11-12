Фестивальный «Спартак» прощал «Локомотив». Вместо разгрома едва не увидели ничью

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вчера, 22:37

Худяков упрямо компенсировал свою ошибку сэйвами.

5 наблюдений об игре «Локомотива»

- «Спартак» недооценил соперника. Подарил оппоненту шанс на ничью. Удары по перекладине, пенальти в ворота хозяев, затем второй мяч и новые моменты позволили «красно-белым» расслабиться. Ошибка, ведь на контратаке забить может любой клуб РПЛ . «Локомотив» разок простили фаворита в дерби – Керк попал в каркас ворот, а после еще одной попытки огорчили Селихова.

- Худяков потащил удары Николсона и Промеса после выходов один на один. Голландцу было сложнее, не такой чистый момент, но ямаец не воспользовался идеальной возможностью забить третий мяч. А первый на совести юного голкипера «Локомотива». Хотя Промес уходил во фланг, Худяков сбил форварда «Спартака». Почти достал мяч после удара Квинси с «точки», но подвиги отложил на потом.

- Федоров перемудрил с тактикой без помощи Галактионова, не угадал со стартовым составом. У Камано и Раконьяца один удар на двоих, их сняли в перерыве. Керк и Изидор работали намного, намного активнее – семь ударов в сумме (из которых три в створ), а еще гол имени Вильсона. «Спартак» прозевал атаку правым флангом, позволили Баринову прострелить, Изидор опередил защитника и переиграл Селихова.

- Хотя оборона «Локомотива» ошибалась, есть моменты, за которые команду можно похвалить. Без Циннбауэра и Комппера стараются. Им даже чуточку повезло, ведь Промес заработал один пенальти вместо двух (искал контракт и ставил ногу так, чтобы ее зацепил Худяков). Карпукас отработал лучше, чем защитники у него за спиной, но «Локомотив» набегал на 10-е поражение в РПЛ .

- Схема с тремя центральными не работает. Магкеев, Баринов и Кузьмичев не добавляют команде с высоким прессингом легкости для атак. А Марадишвили, к сожалению, отметился в этом сезоне только бисиклетой и серией невнятных поединков. Дополнительно Литвинов и компания хорошо передавали друг другу Миранчука, у Антона ни одного последнего паса, у его команды брак в 25 %.

5 наблюдений об игре «Спартака»

- Играли с огнем. Если бы Керк и Изидор выжали больше из своих семи ударов, то плакал бы Абаскаль в подушку если не буквально, то фигурально. Обидно завершать осенний отрезок в чемпионате двумя глупыми ничьими. И от Заики не стоило пропускать, та ничья стала тренерским поражением против «Сочи». И «Локомотиву» один пункт дарить не стоило, теряли два своих. «Спартак» мог переиграть южан. Могли добыть ничьи против «Динамо» и «Зенита», хватало двух мячей. В таком случае получили бы двух лидеров по 40 пунктов у каждого.

- Мяч попал в руку Денисову в штрафной площади, но «Локомотив» не получил пенальти. Если делать стоп-кадр, то покажется, что и рука отставлена далеко в сторону, и естественное положение конечности можно оспаривать. Но сразу несколько арбитров с лицензией ФИФА посмотрели видео, как Денисов двигался во время эпизода, и поняли, что ни о какой намеренной игре рукой речи не шло. Вряд ли ЭСК РФС примет сторону «Локомотива». Посмотрим, что скажут эксперты, но фиксируем, что VAR оценивал серию эпизодов, а не один.

- «Спартаку» удался дебют матча, когда Промес и Зиньковских активно включались, а Никлсон старался не путаться под ногами. Шамар собрал три удара, но не забивал, а Соболев остался на скамейке. Если Игнатов получил повреждение перед матчем, то Александр пережил ротацию. И невнимательность Николсона едва не стоила «Спартаку» двух пунктов. Вряд ли Соболева стоит оставлять на лавке в будущем, это ошибка.

- Удачный поединок для Пруцева. Именно его передача вывела Промеса на ворота, после чего Квинси сбил Худяков. Именно удар Данила после паса Николсона – в одном из моментов Шамар отработал правильно, хвалим за это, принес «Спартаку» преимущество в два мяча еще до истечения получаса игры. Легкость, с которой гости забили в дерби дважды, их расхолодила. Достаточно было играть так, как Зобнин, Литвинов и Пруцев – линия полузащиты выделялась, ведь с Русланом появляется баланс, чтобы любые попытки «Локомотива» завершились предсказуемыми промахами.

- Победа могла быть легче, оказаться разгромом после третьего гола на старте второго тайма. Но даже пропущенный мяч не отметит меткость – 7 из 12 ударов точные, культуру паса – 8 из 10 пасов не доставались соперникам, и уверенность в себе. Когда у «Локомотива» случился неплохой отрезок, не было ощущения, что Абаскаль теряет игру. Выход Соболева не преобразил «Спартак», команда подустала, но многие были в порядке. Неплохо смотрелся Джикия – надеемся, обойдется без сложной травмы, толково сыграл Хлусевич слева. В матче выиграл явный фаворит.

Цифровое измерение поединка

36 очков - «Спартак» отправляется на перерыв со вторым показателем в РПЛ . Если оценивать от года к году, то прогресс более чем ощутимый. В прошлом сезоне за 17 туров набрали всего 23 очка, шли на девятом месте, отставая от «Зенита» на четырнадцать пунктов. Сейчас взяли на тринадцать очков больше, а чемпионы оторвались лишь на шесть баллов. Отрыв мог быть меньше, но если сравнивать два «Спартака», то у Абаскаля молодой, но намного более успешный.

13 пунктов – результат «Локомотива». С прошлым сезоном нелепо сравнивать. Тогда у «Локомотива» было 25 пунктов на таком же отрезке, шли в трех очках от пьедестала. Сейчас до «Ростова» 22 пункта, а разговоры скорее о борьбе за спасение. Сегодня «Локомотив» после перерыва старался, собрали шесть точных ударов, дрались, как и соперник. Много отборов, перехватов, безразлично не сыграли. Но тут как с перепалкой Промеса и Магкеева. Сколько бы Станислав не бодал Квинси лбом, у голландца есть не только агрессия, но и голевые аргументы.

10 лет назад «Спартак» теперь уже в предпоследний раз обыграл «Локомотив» дважды за один чемпионат. Вернее, тогда было целых четыре победы в переходном сезоне. После этого «железнодорожники» всегда набирали очки, порой побеждали. «Локомотив» умел быть неудобным соперником. А теперь это команда с 34 пропущенными мячами, десятками грубых ошибок и скромной результативностью на один гол ниже, чем у новичка «Факела».

У «Локомотива» явный кризис, а «Спартак» в порядке. На табло 1:2, но это новогодний подарок сопернику от команды юбиляра Абаскаля. «Красно-белые» должны были завершить игру разгромом после гола Николсона во втором тайме.