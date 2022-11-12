«Манчестер Сити» четвертый раз потерял очки в АПЛ. Выясняем, что не так с чемпионами Гвардиолы

1668273412

вчера, 20:16

У «Арсенала» появился шанс оторваться.

Слишком сильно сместили акцент на Холанда

Эрлинг нанес 52 удара по чужим воротам, два с половиной десятка – в створ ворот. Реализовал 18 из них, то есть соотношение голам к точным ударам безумное – 0.6, как и Хулиана Альвареса. Но Холанду всего 22 года, как и аргентинцу, и второй форвард сыграл всего ничего в АПЛ . Эрлинг часто на поле, но его безумная реализация – 18 мячей выжал из 13 xG, еще и 3 ассиста добавил, не мешает отметить, что старт норвежца не означал его идеальное внедрение в футбол Гвардиолы. Хосеп правильно сделал, что пригласил центрального форварда, команда уступала новичку право концентрироваться на результативности, но бывают случаи, когда Холанд выпадает из игры. Против «Брентфорда» у него 1 удар по воротам (у команды — 29), и хотя куда чаще находит путь к чужим воротам, как против «Ливерпуля», нельзя надеяться, что один человек сходу будет делать разницу всегда. Против «Ньюкасла» и «Астон Виллы» его голы помогали завоевать ничьи, но с «Брентфордом» стало понятно, что рано или поздно организованные соперники научатся встречать норвежца. Гвардиола продумывает запасные планы, но еще по вылетам из Лиги чемпионов от приличных, но не элитных соперников знаем – не всегда «Манчестер Сити» просто переключиться, когда много атак, ударов, но мяч не лезет в чужие ворота. Фоден сравнял счет, но Айвен Тони своим дублем сломал чемпиону планы. Зря разборчивый Саутгейт не взял форварда на чемпионат мира, игрок в прекрасной форме.

Лишились центра притяжения в центре обороны

В прошлом чемпионском сезоне Ляпорт провел 33 матча, Диаш сыграл в 27, остальные три центральных защитника суммарно провели всего 16 матчей. Теперь в 14 турах видели тоже пять разных игроков, но Диаш провел всего 9 матчей, Аке сыграл столько же, как суммарно Стоунз и Ляпорт, а еще есть новичок Аканджи. Перестановки влияют, ведь Уокер пропускал поединки – его страховали справа центральные защитники. Слева вечно играет Канселу, но его удачные действия в атаке не отменяют огрехи в обороне. Атакуют Эдерсона очень редко – нанесли всего 100 ударов, но показательно, что каждый десятый случился в поединке против «Брентфорда». Соперник опаснее, чем многие думают, о чем осведомлены в другом клубе из Манчестера. Тен Хаг проиграл в гостях 4:0, но и чемпионы уступили дома. Обороняться идеально за счет владения мячом больше не получается. Понятно, что 14 ошибок в 14 матчах это мало, но сравните с действиями «Барселоны» в Примере. Если бывшая команда Гвардиолы обороняется успешнее, чем нынешняя, то можно задуматься. Также очевидно, что есть вопросы по уровню Аканджи. Понятно, что в «Манчестер Сити» ценят козыри швейцарца, но в целом мастер умножения больших чисел в уме не входит в список лучших центральных защитников мира.

Футболисты теряют концентрацию без мяча

В этом сезоне в Италии и Англии появились дерзкие претенденты. А Гвардиола, понимая, что его немолодые полузащитники могут устать, не балуется высоким прессингом. Это влияет на темп игры и упрощает задачи соперникам. У Де Брюйне нет реноме короля решающих матчей. Кевин привычно впечатляет статистикой – 9 результативных передач в АПЛ , но отсутствия репутации парня, который всегда спасет в сложнейший момент, у бельгийского ветерана нет. Де Брюйне по странному стечению обстоятельств никогда не был «Игроком месяца» в АПЛ . Хотя в рамках подготовки к чемпионату мира Кевин выдал серию классных поединков, но одновременно не мешал команде пропускать. Без мяча Де Брюйне, Гюндоган или Бернарду могут потерять концентрацию. Неслучайно у Эдерсона всего шесть сухарей в 14 турах. Это немало для этого сезона АПЛ , но немного для Гвардиолы в чемпионате, где «Астон Вилле» надо отдать фавориту мяч дома, чтобы выгрызть ничью. «Брентфорд» тоже не выиграл легко и красиво, решающий гол забили на 98-й минуте гостевого поединка. Если первый мяч соперника на совести Стоунза, который не прочувствовал линию офсайда, но второй – результат контратаки, по ходу которой сразу два игрока «горожан» потеряли концентрацию.

Заученная манера порой мешает забирать очки

«Ньюкасл» так смело и дерзко пошел на «Манчестер Сити», что вместо дежурной победы гостей после быстрого гола Гюндогана им пришлось отыгрываться после перерыва, пропустив три мяча подряд. Чаще всего проработанность каждого вдоха и выдоха помогает «Манчестер Сити». И сейчас отрыв «Арсенала» не критический, то есть Гвардиола – главный фаворит АПЛ . Однако давление ради давления, точные передачи ради точных перед не превращают «горожан» в английский «Реал». Что у «сливочных» записано на подкорке – Кроос, Карвахаль, Модрич и Бензема являются вечными чемпионами клубной Европы, то «горожане» должны вспоминать в каждом отдельно взятом сложном матче. Уже несколько лет не теряет актуальности разговор о персональных качествах игроков «Манчестер Сити». Вот кто у них настоящий капитан? Холанд когда-то может вырасти в неформального лидера, но пока в команде скорее дерзкие индивидуальности – Бернарду, Де Брюйне, Гюндоган или сам Эрлинг, а вот людей, вроде Компани, не хватает. Также не стоит недооценивать влияние на коллектив весельчаков. Вот только Зинченко теперь лидирует с «Арсеналом», а еще один левый защитник сидит в тюрьме со страшными и вряд ли несправедливыми обвинениями.

Гвардиола использует длинную паузу с пользой