«Манчестер Сити» четвертый раз потерял очки в АПЛ. Выясняем, что не так с чемпионами Гвардиолы

У «Арсенала» появился шанс оторваться.
Слишком сильно сместили акцент на Холанда
Эрлинг нанес 52 удара по чужим воротам, два с половиной десятка – в створ ворот. Реализовал 18 из них, то есть соотношение голам к точным ударам безумное – 0.6, как и Хулиана Альвареса. Но Холанду всего 22 года, как и аргентинцу, и второй форвард сыграл всего ничего в АПЛ. Эрлинг часто на поле, но его безумная реализация – 18 мячей выжал из 13 xG, еще и 3 ассиста добавил, не мешает отметить, что старт норвежца не означал его идеальное внедрение в футбол Гвардиолы. Хосеп правильно сделал, что пригласил центрального форварда, команда уступала новичку право концентрироваться на результативности, но бывают случаи, когда Холанд выпадает из игры. Против «Брентфорда» у него 1 удар по воротам (у команды — 29), и хотя куда чаще находит путь к чужим воротам, как против «Ливерпуля», нельзя надеяться, что один человек сходу будет делать разницу всегда. Против «Ньюкасла» и «Астон Виллы» его голы помогали завоевать ничьи, но с «Брентфордом» стало понятно, что рано или поздно организованные соперники научатся встречать норвежца. Гвардиола продумывает запасные планы, но еще по вылетам из Лиги чемпионов от приличных, но не элитных соперников знаем – не всегда «Манчестер Сити» просто переключиться, когда много атак, ударов, но мяч не лезет в чужие ворота. Фоден сравнял счет, но Айвен Тони своим дублем сломал чемпиону планы. Зря разборчивый Саутгейт не взял форварда на чемпионат мира, игрок в прекрасной форме.
Лишились центра притяжения в центре обороны
В прошлом чемпионском сезоне Ляпорт провел 33 матча, Диаш сыграл в 27, остальные три центральных защитника суммарно провели всего 16 матчей. Теперь в 14 турах видели тоже пять разных игроков, но Диаш провел всего 9 матчей, Аке сыграл столько же, как суммарно Стоунз и Ляпорт, а еще есть новичок Аканджи. Перестановки влияют, ведь Уокер пропускал поединки – его страховали справа центральные защитники. Слева вечно играет Канселу, но его удачные действия в атаке не отменяют огрехи в обороне. Атакуют Эдерсона очень редко – нанесли всего 100 ударов, но показательно, что каждый десятый случился в поединке против «Брентфорда». Соперник опаснее, чем многие думают, о чем осведомлены в другом клубе из Манчестера. Тен Хаг проиграл в гостях 4:0, но и чемпионы уступили дома. Обороняться идеально за счет владения мячом больше не получается. Понятно, что 14 ошибок в 14 матчах это мало, но сравните с действиями «Барселоны» в Примере. Если бывшая команда Гвардиолы обороняется успешнее, чем нынешняя, то можно задуматься. Также очевидно, что есть вопросы по уровню Аканджи. Понятно, что в «Манчестер Сити» ценят козыри швейцарца, но в целом мастер умножения больших чисел в уме не входит в список лучших центральных защитников мира.
Футболисты теряют концентрацию без мяча
В этом сезоне в Италии и Англии появились дерзкие претенденты. А Гвардиола, понимая, что его немолодые полузащитники могут устать, не балуется высоким прессингом. Это влияет на темп игры и упрощает задачи соперникам. У Де Брюйне нет реноме короля решающих матчей. Кевин привычно впечатляет статистикой – 9 результативных передач в АПЛ, но отсутствия репутации парня, который всегда спасет в сложнейший момент, у бельгийского ветерана нет. Де Брюйне по странному стечению обстоятельств никогда не был «Игроком месяца» в АПЛ. Хотя в рамках подготовки к чемпионату мира Кевин выдал серию классных поединков, но одновременно не мешал команде пропускать. Без мяча Де Брюйне, Гюндоган или Бернарду могут потерять концентрацию. Неслучайно у Эдерсона всего шесть сухарей в 14 турах. Это немало для этого сезона АПЛ, но немного для Гвардиолы в чемпионате, где «Астон Вилле» надо отдать фавориту мяч дома, чтобы выгрызть ничью. «Брентфорд» тоже не выиграл легко и красиво, решающий гол забили на 98-й минуте гостевого поединка. Если первый мяч соперника на совести Стоунза, который не прочувствовал линию офсайда, но второй – результат контратаки, по ходу которой сразу два игрока «горожан» потеряли концентрацию.
Заученная манера порой мешает забирать очки
«Ньюкасл» так смело и дерзко пошел на «Манчестер Сити», что вместо дежурной победы гостей после быстрого гола Гюндогана им пришлось отыгрываться после перерыва, пропустив три мяча подряд. Чаще всего проработанность каждого вдоха и выдоха помогает «Манчестер Сити». И сейчас отрыв «Арсенала» не критический, то есть Гвардиола – главный фаворит АПЛ. Однако давление ради давления, точные передачи ради точных перед не превращают «горожан» в английский «Реал». Что у «сливочных» записано на подкорке – Кроос, Карвахаль, Модрич и Бензема являются вечными чемпионами клубной Европы, то «горожане» должны вспоминать в каждом отдельно взятом сложном матче. Уже несколько лет не теряет актуальности разговор о персональных качествах игроков «Манчестер Сити». Вот кто у них настоящий капитан? Холанд когда-то может вырасти в неформального лидера, но пока в команде скорее дерзкие индивидуальности – Бернарду, Де Брюйне, Гюндоган или сам Эрлинг, а вот людей, вроде Компани, не хватает. Также не стоит недооценивать влияние на коллектив весельчаков. Вот только Зинченко теперь лидирует с «Арсеналом», а еще один левый защитник сидит в тюрьме со страшными и вряд ли несправедливыми обвинениями.
Гвардиола использует длинную паузу с пользой
Спонтанности в действиях «Манчестер Сити» не хватает. Поэтому дважды «Ливерпуль», по разу в Лиге чемпионов «Копенгаген» и «Боруссия» Д, а также три середняка АПЛ забирали у Гвардиолы очки. Понятно, что почти всех сильных соперников Хосеп обыграет, но очень обидно, что перенесли поединок против «Арсенала». Интересно было бы сравнить команду Артеты против команды Гвардиолы. Неисправимых изъянов в игре «горожан» нет. По всем ключевым статистическим параметрам это заслуженный лидер АПЛ вместе с «Арсеналом», но к высоченному классу «Манчестер Сити» приучил. Также привыкли к Холанду – можно сказать, что он выигрывает от паузы до конца декабря, ведь видно, что норвежцу понадобился отдых. Гвардиола обязательно подсмотрит парочку фишек на чемпионате мира, которые мгновенно внедрит, но если представить мир, в котором «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли и «канониры» не уступили, то на паузу фаворит уходил бы с 5 осечками в 15 матчах АПЛ. Необходимо похвалить соперников. Середняк «Брентфорд», у которого до сегодня было всего три победы, сыграл до конца, а фаворит показал уязвимость. Оппоненты такое чувствуют, в пяти последних матчах перевес Гвардиола составлял два мяча лишь раз, дважды проиграли. В Лиге чемпионов получили нормальный жребий, ведь могли сразу нарваться на ПСЖ, как «Бавария», но в АПЛ придется попотеть, если Артета выдержит марафон.
От всей души, так сказать, поклон до пола!
Арсенал наш, если не обгадится в последнем перед ЧМ матче, может очень симпатично оторваться. Только сегодня без сомнительных экспериментов, типа последней игры Кубка Лиги.
От всей души, так сказать, поклон до пола!
Арсенал наш, если не обгадится в последнем перед ЧМ матче, может очень симпатично оторваться. Только сегодня без сомнительных экспериментов, типа последней игры Кубка Лиги.