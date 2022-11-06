Терпение и труд. «Ростов» остановил «Динамо»

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вчера, 22:53

Не обошлось без вскрытых проблем динамовцев.

Упорно и без голов

Первый тайм получился необычным, даже если смотреть только на статистику. А именно она бросается в глаза. К перерыву «Динамо» нанесло по воротам «Ростова» девять ударов, а ростовчане не пробили ни разу. Можно представить, что московская команда висела на воротах Сергея Песьякова и не давала тому поднять голову. Но и это будет неправдой.

По ощущениям, складывалась примерно равная борьба. С той лишь разницей, что динамовцы все же свои атаки доводили до ударов. Но и удары эти не выглядели опасными. Полтора опасных моментов создали гости к перерыву. И назвать их однозначно голевыми нельзя. Даже владение мячом не было на стороне «Динамо». Обе команды примерно поровну распоряжались им. И даже точность передач оказывалась примерно равной – около 78 процентов, что является средним показателем для чемпионата России.

Словом, первый тайм был наполнен борьбой, но скорее равной. И содержал в себе минимальное количество остроты. В обороне обе команды превосходно справлялись с задачами. Хотя, как покажет практика, надежность эта достигалась не идеальной работой непосредственно защитников, отвечавших за оборону, а слишком глубокой игрой «Ростова».

С одной стороны, это обеспечивало ростовчанам безопасность: динамовцам просто тяжело было продраться через плотную вязкую толпу оппонентов. С другой стороны, это снижало нагрузку на защитников «Динамо», которые ощущали себя спокойно, не испытывая почти давления. Перемены пришли во втором тайме.

Растущий натиск

А вторая половина встречи началась с нарастания динамовского давления. Это был критический отрезок для того, чтобы исход встречи оказался в итоге другим. «Динамо» по-настоящему прижало «Ростов» к воротам, владело мячом уже 60 процентов времени, нанесло за 15 минут пять ударов, а точность передач ростовчан упала ниже 60 процентов. То есть они не могли толком выйти из обороны в атаку.

Это было и в первом тайме. Но тогда «Динамо» менее интенсивно давило. Тут же к этому добавился нараставший напор со стороны гостей. В какие-то моменты казалось, что мячу деваться уже некуда, а ростовчане в панике просто выносили его или даже теряли в своей штрафной. Впрочем, Денис Макаров всякий раз находил места, куда девать мяч, помимо ворот Песьякова. Видимо, снова думал о ПСЖ .

У этого динамовского натиска словно не было наконечника, которым бы растянутая и уже трещащая оборона «Ростова» могла быть проткнута. Она эластично тянулась, но дыра не возникала. И вроде бы старались Смолов, Нгамале и Макаров. Но от их движения и старательности росло разве что количество ударов, а не их эффективность.

Проблемы в обороне

И вот на фоне этого веющего близким голом давления динамовцев Валерий Карпин сделал перестановку, которая сработала сразу же. Тут интересно, что у «Ростова» в принципе куда меньше вариантов с воздействием на игру заменами. Карпин может разве что освежать состав, не повышая качество и не меняя принципиально схему. Но с выходом Миронова вместо Тугарева он позволил повыше подняться Щетинину. И это сработало сразу же.

Очередной вынос, который исполнил как раз Миронов, на левом фланге атаки побежал дорабатывать Комличенко, который издевательски легко оттеснил Маричала от мяча и завладел им, хотя оппонент был первым у него и мог спокойно вынести за боковую. Параллельным курсом веривший в успех Николая Щетинин мчался к воротам, получил идеально выверенный прострел от Комличенко и пробил мимо вратаря.

Это был первый удар «Ростова» в матче. И он сразу стал голевым. На 66-й минуте. Он же показал сразу недоработку Маричала, а также запоздалую реакцию Лаксальта, который помчался в оборону, не перекрывая Щетинина, а преследуя его, что имело мало смысла, как показали дальнейшие события. Это была лень, невнимательность или уверенность в том, что Маричал справится? Теперь никто не скажет. Зато можно точно сказать, что болельщики «Динамо» еще раз пожалели о травме Фернандеса.

В эпизоде со вторым голом «Ростова» тоже есть вопросы к Лаксальту, который позволил себя как ребенка раскачать Глебову в штрафной и пробить. Пас на Данила, кстати, тоже отдавал Комличенко. Так мощный нападающий «Ростова», не исполнив ни одного удара, стал лучшим игроком матча, сделав пару голевых передач. Причем не в стиле сбрасывания головой, как это бывает у рослых форвардов, а в более тонкой манере, скажем так.

Запоздалая реакция

Почти сразу после первого гола Йоканович дал понять, что недоволен атакующей тройкой. Он убрал разом Макарова, Нгамале и Смолова, выпустив Тюкавина, Грулева и Лесового. А после второго пропущенного появился Гладышев вместо Захаряна. И все замены оказались в строку. Только вот запоздалыми.

У «Динамо» с появлением Тюкавина вместо Смолова наконец-то возник тот самый наконечник, на котором могли замыкаться атаки. И атакующее соединение выглядело пусть и временами, но все же именно соединением, а не тройкой людей, пытающихся самолично спасти команду. Искренне, конечно, но бесполезно. Собственно, ответный гол «Динамо» соорудил высокий отбор Грулева, тонкий пас Гладышева и удар Тюкавина. На большее уже не оставалось времени.

Понятно было стремление Йокановича до последнего сохранять стартовый состав. Ведь по сюжету его команда наращивала давление, и гол должен был созреть рано или поздно. Но он не учел фактора эффективности атаки «Ростова», которая надавила в нужный момент на слабости в обороне противника.

А вышедшая группа динамовцев действовала уже в несколько других эмоциональных условиях. Если до гола «Ростова» борьбу можно было назвать упорной, то после команды срывались на эмоции, стыки, оголяли нервы. Возможно, сохрани игра свой более ровный ход, свежие игроки «Динамо» сыграли бы еще более эффективно. Ведь Тюкавин за 20 с небольшим минут исполнил четыре удара по воротам, заняв второе место по попыткам после Фомина с пятью ударами.

Всего же «Динамо» 22 раза выстреливало в сторону ворот Песьякова. И семь попыток были точными. У «Ростова», который первыми своими двумя ударами забил, в итоговом протоколе значились четыре удара. И все – точные. Подопечные Карпина в прямом смысле выжимают максимум из любых возможностей и недостатков противников.