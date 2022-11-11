«Бавария» тушит пожар, «Сити» против команды ученика Пепа. Рассказываем, что происходит в топ-лигах

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вчера, 16:32

Новые лидеры, старые соперники.

Сезон в топ-лигах вступает в ту фазу, на которой уже можно говорить о наметившихся тенденциях чемпионатов. Пока в Англии идёт напряжённая гонка с «Сити» в неожиданной роли догоняющих, «Наполи» стремительно зарабатывает себе преимущество. Посмотрим, как обстоят дела в лигах, образующих большую пятёрку.

Не такая уж доминирующая «Бавария»

Мюнхенцы к восьмому туру Бундеслиги неожиданно оказались даже не в зоне Лиги чемпионов – в последующих турах требовалось отыгрывать отставание в пять очков от забравшегося на вершину «Униона». А ведь берлинцы проводят лишь четвёртый сезон в элите немецкого футбола, да и бюджет у них в разы меньше.

Никто не был в восторге от сложившейся ситуации. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после поражения от «Аугсбурга» заявил:

Так не может дальше продолжаться. Мы должны непременно прибавить. Мне нужно серьёзно подумать и всё проанализировать. Все должны взять ответственность на себя: я, руководство, игроки. Мы все вместе обязаны исправить ситуацию.

Начиная с октября, подопечные Нагельсманна не потерпели ни одного поражения, ещё и у Эрика Чупо-Мотинга проснулось голевое чутьё – 5 мячей в пяти играх чемпионата Германии.

К 15-му туру мюнхенцы снова лидируют в Бундеслиге и уже имеют отрыв от «Униона» в 4 балла. Зато на следующих позициях предельная плотность – между второй и шестой командой лиги разница всего в 2 балла. Сейчас в топ-3 помимо Мюнхена и «Униона» идёт «Фрайбург», который предыдущий сезон Бундеслиги завершал на шестой строчке. «Айнтрахт», ранее финишировавший 11-м, теперь четвёртый.

А вот привычный немецкий топ – дортмундская «Боруссия» — пока плетётся позади. Отрыв от «Вердера» не позволяет упасть ниже шестой строчки, но и забраться в топ-5 совсем не получается.

В предстоящие выходные есть разве что одна принципиальная встреча – «Унион» и «Фрайбург» с равным количеством очков разыграют между собой промежуточное второе место.

Погоня «Манчестер Сити»

Не так представлялась мне первая часть сезона Английской Премьер-Лиги. Удивительного много. «Ливерпуль», как казалось, меняется поступательно и продолжит бороться за чемпионство с «горожанами». На деле у мерсисайдцев провал по всем фронтам, неработающая полузащита и обидные поражения (1:2 от «Лидса», 0:1 с «Ноттингемом» — последней командой лиги). Результаты клуба по сравнению с первыми турами улучшились в разы, но лидеры Премьер-Лиги успели нарастить преимущество. Даже нынешние владельцы «Ливерпуля» задумались о продаже.

И во главе этих лидеров не «Манчестер Сити», а «Арсенал». Можно ли говорить, что ученик превзошёл учителя? Лондонцы не теряют очки там, где это необязательно, выигрывают принципиальные противостояния с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом», скоростные Мартинелли и Сака – среди лучших в команде по голам и очкам. «Ман Сити» просто подарил очки сопернику на 1 раз больше – сыграл вничью дважды. Отсюда незначительный отрыв, и длительный характер гонки. Ни одна из команд не торопится оступиться.

И даже так главенство «канониров» больше похоже на временное явление. Проект Микеля Артеты прошёл гораздо меньше испытаний и живёт не так долго, как творение Хосепа Гвардиолы. В таких гонках всё на свои места расставляет стабильность.

Мини-победа «Барселоны»

Типичная ситуация для испанского чемпионата – «Барса» и «Реал» соревнуются за первое место, остальные с отрывом позади борются за тройку. Когда пошли слухи о предстоящей отставке Хави, каталонцы висели на волоске в Лиге чемпионов, а в Ла Лиге пропустили «сливочных» в лидеры.

Но даже «Реал» не без грехов – мадридцы дважды подряд потеряли очки, чем «блауграна» и воспользовалась. Ситуация, очень похожая на картину в АПЛ , только «Барса» — не дерзкий молодой проект, а кризисный старый.

«Сосьедад» и «Атлетик» отталкивают «Атлетико» с Диего Симеоне на пятую строчку и расшатывают кресло под главным тренером «матрасников» — мадридцы и так провалились в ЛЧ и не могут остановиться.

Хуже всего обстоят дела у «Севильи». Союз с Лопетеги распался, коллектив идёт в зоне вылета, новый наставник никак не может начать серию с набранными очками.

Лидерство «Наполи» имени Кварацхелии

Вот, что можно сделать с клубом за счёт последовательного менеджмента. В прошлом году была ЛЕ , осечки со «Спартаком», спад после продолжительного лидерства в Серии А. После летних трансферов неаполитанцы уже в ЛЧ дают отпор «Ливерпулю», занимают первое место в группе с мерсисайдцами, «Аяксом» и «Рейнджерс», а гандикап в 8 очков не растерять так сразу.

Долгое время на равных с «Наполи» шли «Аталанта» и «Милан», но лидер чемпионата последовательно разделался с обоими. «Россонери» на третьей строчке с 30 очками – столько же у идущего вторым «Лацио». Бергамаски и вовсе свалились к хвосту еврокубковой зоны, правда могут быстро вернуться в топ-3.

ПСЖ и остальные

Применительно к Лиге 1 можно сказать, что без учёта первого места парижан чемпионат в разы интереснее и напряжённее. «Монако» опять вдалеке от первой тройки, но в отличие от повального кризиса в 2018 году, имеет силы прервать неудачную серию. По хорошему графику результативности идёт Александр Головин – он уже собрал 5 очков (3 гола + 2 ассиста), при этом получает достаточно игрового времени. Сами монегаски уже в следующем туре могут забраться на третье место.

«Ланс», «Ренн», «Марсель» — привычный состав верхней части таблицы. Когда-то топовый «Лион» откатился на восьмую строчку, неподалёку и «Лилль» с «Ниццей».