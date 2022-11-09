РПЛ как «золотое дно». Напоминаем, как складываются судьбы тренеров после работы в России

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вчера, 14:42

Эпатажный Мостовой задал тему для разговора.

Мостовой завидует тренерам, ведь успех специалистов, в чьи ряды не вступил, он оценивает, как обычно оценивают успех актеров те, кто не прошел пробы. Деньги, футболисты и болельщики якобы обеспечивают результат, а тренер – так, придаток. Но сколько у богатого «Спартака» с приличными игроками и фанатами чемпионств до и после Карреры? При этом Мостовой прав в другом, что не у всех наставников из РПЛ складывается последующая карьера:

Чемпионат России – это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось – это Спаллетти.

У Лучано не получилось, а получается, ведь серия из десяти побед «Наполи» не означает завоевание Скудетто, хотя математические шансы на успех растут. Плюс Мостовой, говоря о золотом дне, не становится экспертом, который копает в футболе глубоко. Госпожа Салихова, которая когда-то усыновит Ваноли и Тедеско, включит их в завещание, настолько забавно реагирует на любые оскорбления Паоло и Доменико, ярко ответила Царю:

Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге.

Обмен любезностями в футболе существовал всегда, но лучше вспомним, чего добились иностранные специалисты после работы в России.

«Зенит»

Бывшие иностранные тренеры: Петржела (Чехия), Адвокат (Нидерланды), Спаллетти (Италия), Виллаш-Боаш (Португалия), Луческу (Румыния), Манчини (Италия).

По версии Петржелы лучший снайпер в истории РПЛ Дзюба – игрок уровня второго дивизиона. Дедушка четыре года без работы не просто так. После «Зенита» ничего не показал. Ветеран Адвокат скатился, хотя ему доверяли Бельгию и Нидерланды. Не справился, как и в АПЛ . Но учтите также возраст. Спаллетти моложе, поэтому «Рома», «Интер» и «Наполи» доверяли ему свои проекты. Оценивать перспективы того же Луческу странно, ветеран из ветеранов, хотя с «Динамо» выиграл УПЛ , только сейчас страдает.

А вот неоднозначный Манчини – чемпион Европы со сборной Италии, хотя и не вышел на чемпионат мира, проиграв Северной Македонии. Виллаш-Боашу всего 45 лет, вся карьера впереди, но после «Зенита» глупо выбирает клубы. Работал в Китае, а затем возглавил сложный «Марсель», где фанаты напали на базу клуба и украли чемодан тренера. Сейчас взял паузу, но вернется, ведь это тренер новой генерации. У Семака нет перспектив в топ-5, а вот Виллаш-Боаш еще появится в Серии А или АПЛ .

«Динамо»

Бывшие иностранные тренеры: Гржебик (Чехия), Вортман (Бразилия), Божович (Черногория), Петреску (Румыния), Калитвицев (Украина), Шварц (Германия).

«Динамо» провело серию экспериментов, и один продолжается – серб Йоканович тренирует команду прямо сейчас. Лучший клуб мира по версии Люка Уилкшира не передаст талант Захаряна в инкубатор «Челси», но Арсен – доказательство, что в «Динамо» не все зря едят насущный хлеб. Но игроки это одно, а как дела у наставников? Тренеры с паспортами других стран после работы в Москве не светятся так, как Спаллетти и Манчини.

Крикливый Петреску пару лет без работы, ездил в Китай, тренировал в Румынии. Калитвинцев во второй украинской лиге. Божович недавно неадекватно выступил, назвав Спаллетти грубым синонимом слова «презерватив», а российские локальные успехи после «Динамо» не привели Миодрага в топ-5. Недолго работал с «Црвеной звездой», но на уровень выше не перешел. Посмотрим на Шварца в «Герте», пока с Эджуке ведут борьбу за выживание в Бундеслиге, проиграли три матча подряд.

ЦСКА

Бывшие иностранные тренеры: Жорже (Португалия), Зико (Бразилия), Рамос (Испания), Ганчаренко (Беларусь), Олич (Хорватия).

У Гинера нет вкуса на тренеров, что понятно по этому списку. Если добавить россиян, вроде Газзаева, Слуцкого и Березуцкого, то не увидите системы. Жорже выиграл с «Порту» кубок европейских чемпионов, это как пригласить постаревшего Жозе Моуриньо. После «армейцев» Артур работал со сборной Камеруна, брал долгую паузу, а теперь давно на пенсии. Зико отправлялся на заработки в экзотичные для футбола страны, но тоже не добился успехов.

Рамос, подбитый в «Тоттенхэме» и «Реале», достался ЦСКА на спаде. И хотя был вторым в УПЛ с «Днепром», давно не тренирует. Ганчаренко в «Урале», а не борется за чемпионство. Олича зря позвали – не был готов к самостоятельной работе, вернулся под крыло к Даличу, готовится к чемпионату мира. Как Слуцкий не завоевал приглашение в топ-5, хотя старался, работал в низшей лиге в Англии и в Нидерландах, так и остальные тренеры после ЦСКА не добивались международных успехов.

«Локомотив»

Бывшие иностранные тренеры: Муслин (Сербия), Коусейру (Португалия), Билич (Хорватия), Кучук (Беларусь), Божович (Черногория), Николич (Сербия), Гисдоль (Германия), Комппер и Циннбауэр (Германия).

Много фамилий, а похвалить некого. Коусейру – технический директор сборной Португалии, но пришел уже после победы на Евро-2016. Билич возглавил «Уотфорд», идут пятыми в Чемпионшипе, есть шансы поднятся выше. Николич в топ-5 пока не попал. Муслин в «Химках» и «Краснодаре» не впечатлил, со сборной Сербии не сработались.

Про немцев не будем, незачем теребить свежие раны «Локомотива». Вот здесь Мостовой мог бы поговорить о «золотом дне», ведь многие хорошо подзаработали, компенсации Николичу и немцам солидные, а толку «Локомотиву» от их работы мало. Чемпионство вернул Семин. Именно Юрий Павлович заводил команду в групповые этапы Лиги чемпионов, чтобы клуб хорошо зарабатывал и много тратил.

«Спартак»

Бывшие иностранные тренеры: Скала (Италия), Старков (Латвия), Лаудруп (Дания), Эмери (Испания), Якин (Швейцария), Каррера (Италия), Кононов (Беларусь), Тедеско (Германия), Витория (Португалия), Ваноли (Италия).

Если в шутку добавить испанский паспорт Карпина, то при Федуне после Черчесова работали в основном иностранцы. Толку было немного, ведь наставников не уважали и не ценили. Карреру выбрали случайно вместо Аленичева, но мечту осуществил. Футболисты и менеджеры выжили Массимо, и акции тренера в Италии после успехов со «Спартаком» не выросли. В «Бари» не закрепился, а теперь по личным причинам не может покинуть Италию до лета 2023-го. Чаще читаем реплики Карреры, нежели видим слухи о его назначении в «Ювентус», как раньше.

Зато есть Якин, который едет на чемпионат мира, опередил в группе Манчини. Мостовой, конечно, не будет считать успехом проход каких-то чемпионов Европы, но Мурат в порядке. Эмери недавно был в полуфинале Лиги чемпионов, нахватал коллекцию еврокубков, снова пошел в АПЛ . На днях обыграл МЮ , точно не худший тренер мира. «Золотое дно» не засосало Тедеско. Его позвали в «Лейпциг», где его слили руководители. Но Доменико остается наставником уровня топ-5. Витория тоже где-то объявится, а Ваноли возглавил команду с Черышевым.