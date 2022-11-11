От «сливов» до прорывов. Результаты Кубка Английской лиги

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вчера, 10:45

Не всем этот турнир оказался нужен.

В Англии завершился розыгрыш третьего раунда Кубка Лиги. Своего рода пограничный рубеж, на котором сразу определяются намерения команд элитного ранга, а также появляются первые неожиданности и претенденты на сенсации. Давайте посмотрим, кто пробился в 1/8 финала турнира.

Скромные имена

Из 16 команд, вышедших в четвёртый раунд, четыре представляют третью по силе лигу и ниже. Так «Линкольн Сити», занимающий 14-е место в Первой Лиге, обыграл на выезде «Бристоль Сити», который идёт 20-м в Чемпионшипе, со счётом 3:1. В другой паре судьба свела двух аутсайдеров Первой Лиги. И «МК Донс» оказался сильнее «Моркамба» — 2:0. Это была игра 21-й и 22-й команд третьего дивизиона, так что тут сам жребий предполагал наличие клуба из одной из низших лиг.

Пожалуй, самым известным представителем Первой Лиги в 1/8 финала стал «Чарльтон». Но ему пришлось пережить серию пенальти в битве со «Стивениджем». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Девятая команда третьего дивизиона не смогла дожать вторую команду четвёртого. Всё решила лотерея, в которой лишь один промах с одиннадцатиметровой отметки был допущен «Стивениджем».

И всё же Вторая Лига будет представлена в 1/8 финала. Причём появление «Джиллингема» на этой стадии можно считать самой большой сенсацией. Ведь эта команда занимает всего лишь 22-е место в четвёртом дивизионе, а играла на выезде против «Брентфорда», представляющего Премьер-Лигу. То есть между ними два дивизиона. И ситуация поначалу складывалась в пользу фаворита. Тони открыл счёт уже на третьей минуте. Лишь на 75-й Мандрон смог сравнять его. И «Джиллингем» довёл игру до ничьей. Основная серия до пяти ударов была пройдена обеими командами без промахов, но на шестом Дамсгорд не смог забить и позволил случиться сенсации.

Избавились от обузы

В той или иной степени топовые английские команды как минимум на этой стадии Кубка Лиги проводят большую ротацию состава. К этому моменту накапливается усталость от участия в еврокубках и игр Премьер-Лиги, уже вырисовываются какие-то турнирные задачи в АПЛ , которая становится приоритетом. И дополнительная нагрузка в виде матчей Кубка Лиги особо не радует. Её используют для обкатки резерва, а то и вовсе «сливают», вычёркивая из календаря на будущее. В прошедшем третьем раунде Кубка Лиги нашлись такие команды.

В первую очередь, это, конечно, «Арсенал». Неожиданно захваченное лидерство в чемпионате Англии диктует приоритеты. Понятно, что «канониры» теперь все силы бросят на то, чтобы удерживать эту позицию, хотя мало кто верит, что «Манчестер Сити» не «съест» лондонцев на оставшемся отрезке сезона. Было бы глупо со стороны «канониров» это признавать так просто и переставать бороться.

А одной из главных проблем «Арсенала» на пути к сохранению лидерства и потенциальной борьбе за чемпионство все как один называют плохую глубину состава. Микель Артета вынужден полагаться на меньшее количество «основных» игроков, чем «Манчестер Сити». И это ещё серьёзной эпидемии травм не случилось. И вот, чтобы исключить эту самую эпидемию, а также дополнительные изматывающие факторы, «Арсеналу» следовало бы избавиться от Кубка Лиги.

Конечно, никто не будет говорить, что «канониры» вышли и сознательно отдали победу «Брайтону». Никто не выходит на поле проигрывать – это надо понимать. Но, скажем так, уровень мотивации, сопротивления и подбора состава соответствует. Артета провёл тотальную ротацию почти на каждой позиции. И хотя Нкетиа смог открыть счёт, очень скоро Уэлбек сравнял его с пенальти. А во втором тайме Митома и Лэмпти установили окончательный результат в пользу «Брайтона». При этом у «Арсенала» был мощнейший отрезок в начале второй половины встречи, когда могло показаться, что ему очень нужно в следующий раунд Кубка Лиги. Он позволил статистически переиграть «Брайтон» и говорить после матча о том, что «канониры» наиграли-таки на победу.

А вот кто не наиграл точно, причём даже статистически, так это «Тоттенхэм». Тут Антонио Конте решил проявить ротацию лишь частично. Можно даже сказать, что её почти и не было. Но в отличие от резервистов «Арсенала», почти основной состав «Тоттенхэма» проявил свое отношение к Кубку Лиги самостоятельно на поле. «Шпоры» много владели мячом, но крайне мало создавали остроты. И явно уступали сопернику в самоотдаче и старательности.

Судьба встречи решилась в начале второго тайма, когда с интервалом в семь минут забили Лоди и Лингард. Интересно, что на 76-й минуте «Ноттингем Форест» остался в меньшинстве, но это никак не смотивировало «шпор» на борьбу. Они в итоге завершили матч с девятью ударами против 14, всего дважды попали в створ, тогда как «Ноттингем» — восемь раз. В общем, не очень понятно, зачем вообще Конте было использовать игроков основы, если они так отнеслись к этому поединку.

И частичную ротацию провели участники центрального матча третьего раунда, «Манчестер Сити» и «Челси». Тут ситуация была непростая для обеих команд, которые не могли себе позволить совсем уж выставить резерв. Просто из-за имени соперника. Но и ротация для уставших футболистов была необходима. Обошлись точечными перестановками.

Разумеется, у «Манчестер Сити» гораздо больше ресурсов для того, чтобы не снижать качество игры, заменяя одни элементы механизма другими. Поэтому подопечные Хосепа Гвардиолы оказались успешнее. Тут тоже всё решилось в начале второго тайма, когда за пять минут забили Марез и Альварес. Грэм Поттер заменами постепенно сделал состав «Челси» более основным по именам, однако это ситуацию не спасло. Вряд ли в «Челси» расстроились вылету из Кубка Лиги. В борьбе за место в четвёрке АПЛ этот турнир может оказаться лишним. Скорее «синим» хотелось бы обыграть «Сити» в отдельно взятом матче.

Другие участники

Едва не сбросили с себя лишний груз и «Ливерпуль» с «Ньюкаслом». Даже с учётом приличной ротации, регулярно страдающий от потерь в составе Юрген Клопп вывел «красных» в 1/8 финала. Правда, в серии пенальти. Матч между «Ливерпулем» и «Дерби Каунти» закончился нулевой ничьей. И после этого настало время блистать мастеру одиннадцатиметровых Келлехеру, который отразил три удара с «точки». И выиграл, получается, уже четвёртую серию пенальти подряд.

Вратарь «Ньюкасла» Поуп тоже блеснул. Матч между «сороками» и «Кристал Пэлас» также завершился нулевой ничьей. «Ньюкасл» тоже в АПЛ борется за место в Лиге чемпионов, но не искушён участием во множестве турниров, не играет в еврокубках, поэтому нужды в ротации не имел. И тут выкладывался по полной программе. Но всё равно дальше удалось проскочить лишь в серии пенальти.

В серии пенальти дальше прошёл и «Саутгемптон», который выбил «Шеффилд Уэнсдей» (1:1 в основное время). «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» устроил красочную битву. Причем бирмингемцы почти не атаковали, мало владели мячом, нанесли пять ударов по воротам за всю игру, но умудрялись дважды вести в счёте (1:0 и 2:1). Но всё же куда более активный и напористый МЮ своего добился и победил – 4:2. Тен Хаг тоже прибегнул к ротации, но не существенной.

В других матчах «Лестер» разгромил «Ньюпорт» (3:0), а «Борнмут» — «Эвертон» (4:1). «Бернли» пополнил представительство Чемпионшипа, обыграв «Кроули Таун» (3:1), а «Блэкберн» в драматическом матче выбил в серии пенальти «Вест Хэм» (2:2 в основное время матча). «Вулверхэмптон» вырвал победу в конце игры у «Лидса» (1:0).

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Бернли», «Ньюкасл» – «Борнмут», «Вулверхэмптон» – «Джиллингем», «Саутгемптон» – «Линкольн Сити», «Блэкберн» – «Ноттингем Форест», «МК Донс» – «Лестер», «Чарлтон» – «Брайтон».

Обращает на себя внимание очередной суперматч с участием «Манчестер Сити». Против «Ливерпуля».