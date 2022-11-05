ЦСКА отпустил «Зенит» на 10 пунктов. А ведь на старте сезона Федотов опережал Семака

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вчера, 21:54

У тренера и команды сложная осень.

Потеряли очки в половине матчей

Два поединка с «Пари НН», а также игры с «Оренбургом» и «Торпедо» принесли Федотову много печали. ЦСКА потерял 10 очков в четырех матчах. Даже без изменений результатов против соседей по таблице «армейцы» могли набрать столько же пунктов, как «Зенит». Достаточно было обыграть новичков РПЛ и одного из аутсайдеров. В Нижнем Новгороде на 22-й минуте «армейцы» ведь вели 2:0, недооценили Галактионова. Против «Оренбурга» Сычевой дважды отыгрывался, причем во втором случае с пенальти. В дерби с «Торпедо» у ЦСКА один из двадцати трех ударов пришелся в створ ворот Бабурина, меткость покинула планету «армейцев» в тот день. Снова сами виноваты, не сумели сыграть явным первым номером.

Как и теперь против «Пари НН» в домашней игре. В восьми из шестнадцати поединков Федотов потерял очки, но четыре раза с командами, для которых финиш вне зоны прямого вылета можно было назвать до начала сезона удачей. Обидный метод отпустить «Зенит» ровно на десять пунктов, которые были у Федотова перед носом, он их сам упустил. Много разговоров о попытках «Спартака» выдержать погоню, но ЦСКА хорошо стартовал и без проблем мог делить сейчас первое место. Назад отбросили поединки против середняков.

Не обыграли прямых конкурентов

Раньше у ЦСКА была проблема с реализацией явных моментов. А теперь самих шансов не видно. Команда не создает намного больше качественных подходов, чем забивает мячей. Это отличает от «Спартака» и «Зенита», где результативность намного выше, чем xG. Против этих соперников Федотов в РПЛ не побеждал. Дважды ЦСКА претендовал на ничьи, но тогда же могли уступить. Соболев вывел команду Абаскаля вперед, но Чалов сравнял счет. «Зенит» после великолепного первого тайма простил оборону Акинфеева несколько раз, но после перерыва игра подравнялась, команды обменялись голами. «Армейцы» тогда впервые в сезоне уступили. До очной встречи с чемпионом Федотов опережал Семака на два пункта.

После того как ЦСКА не обыграл «Ростов», «Динамо» и «Спартак», у Федотова осталась только победа над фаворитом «Краснодаром», которая сама по себе скорее говорит о тренерском классе Сторожука – сомнительный, мало опыта больших игр, и обороны Сафонова. О ее качестве можно расспросить голкипера после 3:3 в Воронеже. И хотя Акинфеев, в отличие от молодого коллеги из Краснодара, не помогал соперникам в неудачных матчах, легче Федотову от этого не становится. Из первой семерки тренер обыграл лишь «Ахмат» и «Краснодар» дома. А на выезде ЦСКА выступает куда хуже, всего 3 победы в 8 матчах. В гостях «армейцы» забили всего 9 мячей в восьми играх, а дома двадцать. Явно есть проблемы, хотя сегодня и в родных стенах «Пари НН» не сломали.

Нет запасного плана в нападении

Весной Языджи тащил команду как мог – был результат, поднял настроение. Как только плеймейкер перестал радовать, то Березуцкий дошел до увольнения. На старте нового сезона Медина, Чалов и Карраскаль заместили усилия турка, который так и не нашел в Москве свою Наташу и улетел. Хесус, Федор и Хорхе – тройку обладателей христианских имен в атаке, объединяет то, что не святые в плане стабильности. Все они хотят в топ-5, но весну Чалов провел в далекой Швейцарии в компании Абаскаля, в планы Березуцкого форвард не входил. Медина не отправился в «Манчестер Сити» вместо Мареза, чтобы точнее бить с «точки». Карраскаль не спас «Атлетико» от вылета из еврокубков этой осенью. Но если у главных нападающих не получается, то их некем подменить. Из всех резервистов в линии атаки хорошо смотрелся на старте сезона лишь Кучаев. Заболотный и Гайч смотрятся или плохо, или ужасно, или не видите их на поле даже в концовке матчей. Странно, ведь Антон – опытный, в «Сочи» у Федотова играл иначе.

Но раз некому было дожать «Пари НН» и «Оренбург», то у «Зенита» комфортный отрыв в десять пунктов, хотя Семак сам успел потерять девять очков. Если суммировать все осечки ЦСКА в РПЛ , то Федотов недосчитался 40 % возможных пунктов. Многовато, чтобы мечтать о полноценном преследовании «Зенита». Владимиру Валентиновичу точно обидно, как развивается ситуация. ЦСКА по возможностям точно претендовал на 39 пунктов, ведь достаточно было обыграть середняков и аутсайдеров, то есть нынешнее положение не из-за комплексов с фаворитами. Не выручил резерв. Наставник не сильно доверяет юным форвардам Ушакову и Яковлеву, а Гайч и Заболотный принесли одно голевое действие на двоих, тоже играли мало. Кстати, нападение стоит трактовать шире, чем самую линию атаки. Команде не хватает плеймейкера, по ключевым передачам классно только Медина, а он – основной крайний форвард, а не хавбек.

Не умеют играть первым номером

Бывают команды, которые на поле старательно подтверждают то, о чем эксперты говорят несколько месяцев. Как у человека есть характер – темперамент, который тяжело корректировать, так и командам непросто меняться по-настоящему, а не ради сиюминутного результата на коротком отрезке.

Еще после первого матча сезона против «Урала» говорили, что если бы Обляков не забил, то первый тайм завершился 0:0 после двух десятков выстрелов «армейцев». Позже видели не аналогичную, но похожую картину. Никто не спорит, что ЦСКА сильнее, чем «Пари НН» и «Торпедо». Но очки против этих команд теряли не раз, в том числе, в кубке. Соперники поняли, что стоит отдать «армейцам» мяч, чтобы всерьез претендовать на ничью. Плотная опека в низком блоке пугает Медину, Карраскаля и Чалова. И Обляков не стал лидером-диспетчером в основе. Федотов разгромил «Сочи» со счетом 3:0, когда его ЦСКА владел мячом всего 39 % времени дома. «Краснодар» разгромили со счетом 4:1, когда с мячом были менее 37 % времени. Даже с «Локомотивом» владели мячом менее 40 % времени, хотя Ушаков удалился лишь в добавленное время. Легко догадаться, что «Торпедо» и «Пари НН» отдали мяч Федотову, поскольку знали, насколько это запутает фаворита.