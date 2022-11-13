«Фрайбург» — «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» — «Унион», который состоится 13 ноября 2022 года
«Фрайбург»
«Бразильцы из Брайсгау» в Бундеслиге находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько матчей «красно-белых». В 12-ом туре на выезде «Фрайбург» одержал победу над «горняками». Ничейным исходом завершилась встреча с «Карабахом» в Лиге Европы. В позапрошлом туре «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над «козлами» из Кёльна.
Со счётом 1:3 «Фрайбург» уступил «красных быков» из Лейпцига.
«Унион»
В Бундеслиге берлинская команда занимает третье место. Ознакомимся с несколькими матчами «железных» за последнее время. В 12-ом туре чемпионата Германии «Унион» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии». С минимальным счётом «железные» обыграли бельгийскую команду «Юнион Сент-Жиллуа». В позапрошлом туре с разгромным счётом берлинская команда проиграла «фармацевтам».
Ничейным исходом завершилась встреча с «Аугсбургом» в матче прошлого тура (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 2.07
- Ничья – 3.35
- Победит «Унион» – 3.90
- Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних
- В пяти играх из десяти последних «Фрайбург» выиграл своих соперников
- За аналогичный период «железные» обыграли оппонентов в семи поединках.
Прогноз
«Бразильцы из Брайсгау» на данном этапе находятся в оптимальной форме. После поражения от «красных быков» в матче прошлого тура в предстоящей встрече «красно-белые» реабилитируются перед своими болельщиками. Компания Pinnacle на победу «Фрайбурга» предлагает коэффициент 2.07.