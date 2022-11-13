«Аталанта» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Интер», который состоится 13 ноября 2022 года

«Аталанта»

Еще совсем недавно «Аталанта» лидировала вместе с «Наполи» в чемпионате, однако последние результаты подкосили коллектив. Сейчас команда занимает уже шестое место с 27 очками и продолжает бороться за группу лидеров, но отстает от «Наполи» уже на 14 очков, имея одну игру в запасе. Предстоящий матч с подопечными Индзаги будет очень сложным, но интересным и не оставит равнодушным поклонников итальянского футбола.

09 ноября «Аталанта» проиграла на выезде «Лечче» (1:2), а пятого числа с тем же счетом уступила на своем стадионе «Наполи».

«Интер»

После провала в начале октября в Серии А, «Интер» смог стабилизировать ситуацию и набрал 12 очков в пяти последних турах. Команда имеет в активе также 27 баллов, но опережает нынешнего соперника из Бергамо за счет лучших дополнительных характеристик. Интрига такого поединка в том, что победитель сможет существенно улучшить свое положение, оставив позади прямого конкурента за высокие места.

09 ноября «Интер» разгромил на своем поле «Болонью» (6:1), а шестого числа проиграл на выезде «Ювентусу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 3.1

Ничья – 3.55

Победит «Интер» – 2.25

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аталанта» проиграла два последних матча на своем поле

Восемь из десяти последних матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла только одну встречу у «Интера» из последних десяти

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. «Аталанте» очень сложно играть против «Интера» и на таком спаде хозяева не смогут набрать очков. Прогнозируем успех гостей в этой встрече.