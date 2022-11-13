«Рома» — «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Торино», который состоится 13 ноября 2022 года

«Рома»

Римский клуб под руководством Жозе Моуриньо в последних матчах не блистал, а частые потери очков привели к тому, что он опустился на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» набрала 26 очков, и чтобы вернуться на былые позиции обязана выигрывать ближайшие матчи. В игре с «Торино» римляне определенно являются фаворитами, но недооценивать соперника не стоит, иначе неожиданные результаты не в пользу столичного клуба могут вернуться.

09 ноября «Рома» не смогла обыграть на выезде «Сассуоло» (1:1), а шестого числа уступила в римском дерби «Лацио» (0:1).

«Торино»

«Торино» набрал девять очков в пяти последних турах Серии А и является крепким середняком Серии А. Трудно представить, сможет ли команда претендовать на что-нибудь большее, но в каждой встрече будет стараться цепляться за очки даже с самыми серьезными соперниками. Сейчас коллектив занимает девятое место с 20 очками в активе и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта.

09 ноября «Торино» на своем поле обыграл «Сампдорию» (2:0), а шестого числа на выезде уступил «Болонье» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.88

Ничья – 3.4

Победит «Торино» – 4.5

Статистика

«Торино» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Италии

«Рома» не играет вничью уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Рома» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Торино»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Римский клуб имеет хорошую статистику противостояний с «Торино» и обязан побеждать в этот раз, чтобы не отставать от прямых конкурентов.