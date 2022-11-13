«Монпелье» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668332541

вчера, 12:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Реймс», который состоится 13 ноября 2022 года

«Монпелье»

«Монпелье» набрал всего одно очко в пяти последних турах чемпионата Франции и не может похвастаться высоким местом. Команда располагается на 14 месте с 13 очками и совсем недалеко находится от зоны вылета. В предстоящей встрече с «Реймсом» хозяевам очень важно набрать очки и прервать серию без побед в чемпионате, чтобы обезопасить себя от угрозы понижения в классе на следующий футбольный год.

06 ноября «Монпелье» разошелся миром с «Клермоном» (1:1), а 30 октября на выезде проиграл «Ренну» (0:3).

«Реймс»

Команда смогла изменить ситуацию в чемпионате и не проигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1. На данный момент «Реймс» занимает 11 место с 16 баллами и может чувствовать себя спокойно относительно зоне вылета. В предстоящем матче коллектив рассчитывает побороться за очки и продлить свою серию успешных поединков. Матч обещает быть интересным, ведь встречаются команды, расстояние между которыми составляет три балла.

06 ноября «Реймс» минимально обыграл на своем поле «Нант» (1:0), а 30 числа команда разошлась миром с «Брестом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 2.65

Ничья – 3.45

Победит «Реймс» – 2.6

Статистика

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Гости имеют гораздо больше шансов на успех, учитывая статистику последних матчей каждой команды. Прогнозируем успех «Реймса».