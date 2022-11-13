«Монпелье» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Реймс», который состоится 13 ноября 2022 года
«Монпелье»
«Монпелье» набрал всего одно очко в пяти последних турах чемпионата Франции и не может похвастаться высоким местом. Команда располагается на 14 месте с 13 очками и совсем недалеко находится от зоны вылета. В предстоящей встрече с «Реймсом» хозяевам очень важно набрать очки и прервать серию без побед в чемпионате, чтобы обезопасить себя от угрозы понижения в классе на следующий футбольный год.
06 ноября «Монпелье» разошелся миром с «Клермоном» (1:1), а 30 октября на выезде проиграл «Ренну» (0:3).
«Реймс»
Команда смогла изменить ситуацию в чемпионате и не проигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1. На данный момент «Реймс» занимает 11 место с 16 баллами и может чувствовать себя спокойно относительно зоне вылета. В предстоящем матче коллектив рассчитывает побороться за очки и продлить свою серию успешных поединков. Матч обещает быть интересным, ведь встречаются команды, расстояние между которыми составляет три балла.
06 ноября «Реймс» минимально обыграл на своем поле «Нант» (1:0), а 30 числа команда разошлась миром с «Брестом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монпелье» – 2.65
- Ничья – 3.45
- Победит «Реймс» – 2.6
Статистика
- Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Гости имеют гораздо больше шансов на успех, учитывая статистику последних матчей каждой команды. Прогнозируем успех «Реймса».