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Португалия — Нигерия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:21
Португалия — Нигерия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Португалия — Нигерия, который состоится 17 ноября 2022 года

Португалия

Сборная Португалии может быть совершенно разной в каждом отдельном поединке, поэтому предсказать как она выступит на ЧМ-2022. Для товарищеского поединка команда подобрала себе достаточно серьезного соперника и одну из лучших сборных своего континента, поэтому матч обещает быть колоритным и интересным. Вероятно, что тренерский штаб задействует максимально возможное количество футболистов в этой встрече.

27 сентября Португалия минимально проиграла на своем поле Испании (0:1), а 24 числа на выезде разгромила сборную Чехии (4:0).

Нигерия

Сборная Нигерии не сыграет на чемпионате мира в Катаре и ее явно будет не хватать на этом празднике футбола. Тем не менее, коллектив остается боеспособным и способен создать проблемы если не любому сопернику, то многим. В матче с Португалией можно будет посмотреть на нынешних исполнителей в этой команде и сравнить их возможности с одной из сильнейших сборных Европы.

10 ноября сборная Нигерии проиграла товарищеский матч Коста-Рике (0:2), а 27 сентября минимально уступила Алжиру (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Португалия – 1.33
  • Ничья – 4.5
  • Победит Нигерия – 12.5

Статистика

  • Сборная Португалии уступила в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
  • Нигерия проиграла пять из шести последних матчей на выезде
  • В 9 из 10 последних матчей команды Нигерии не было забито больше трех мячей
  • Пять последних матчей сборной Португалии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.5. Букмекеры недооценивают сборную Нигерии, а учитывая статус товарищеского поединка, команды не будут максимально отдавать себя за результат.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:21
Не факт что Португалы выиграют этот матч... странные кэфы у буков
Гость
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