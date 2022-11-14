Португалия — Нигерия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Португалия — Нигерия, который состоится 17 ноября 2022 года

Португалия

Сборная Португалии может быть совершенно разной в каждом отдельном поединке, поэтому предсказать как она выступит на ЧМ -2022. Для товарищеского поединка команда подобрала себе достаточно серьезного соперника и одну из лучших сборных своего континента, поэтому матч обещает быть колоритным и интересным. Вероятно, что тренерский штаб задействует максимально возможное количество футболистов в этой встрече.

27 сентября Португалия минимально проиграла на своем поле Испании (0:1), а 24 числа на выезде разгромила сборную Чехии (4:0).

Нигерия

Сборная Нигерии не сыграет на чемпионате мира в Катаре и ее явно будет не хватать на этом празднике футбола. Тем не менее, коллектив остается боеспособным и способен создать проблемы если не любому сопернику, то многим. В матче с Португалией можно будет посмотреть на нынешних исполнителей в этой команде и сравнить их возможности с одной из сильнейших сборных Европы.

10 ноября сборная Нигерии проиграла товарищеский матч Коста-Рике (0:2), а 27 сентября минимально уступила Алжиру (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.33

Ничья – 4.5

Победит Нигерия – 12.5

Статистика

Сборная Португалии уступила в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Нигерия проиграла пять из шести последних матчей на выезде

В 9 из 10 последних матчей команды Нигерии не было забито больше трех мячей

Пять последних матчей сборной Португалии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.5. Букмекеры недооценивают сборную Нигерии, а учитывая статус товарищеского поединка, команды не будут максимально отдавать себя за результат.