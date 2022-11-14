Гана — Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Гана — Швейцария, который состоится 17 ноября 2022 года

Гана

Сборная Ганы сможет порадовать своих болельщиков на чемпионате мира 2022 в Катаре и перед ним проведет товарищеской поединок с очень крепким коллективом, как Швейцария. Тренерскому штабу необходимо определиться со стартовым составом на матчи группового турнира и такие поединки очень много могут подсказать специалистам. Матч непременно обещает быть интересным и зрелищным.

27 сентября сборная Ганы минимально обыграла Никарагуа (1:0), а 24 числа крупно уступила команде Бразилии (0:3).

Швейцария

Швейцария уже давно стала завсегдатаем крупных турниров под эгидой ФИФА и в этот раз коллектив снова попробует свои силы, а возможно сможет пробиться и в дальние стадии плей-офф. Команда проведет товарищескую встречу с Ганой, которая также примет участие на турнире в Катаре, что добавляет матчу определенной интриги. Матч наверняка привлечет большое количество зрителей и точно не будет скучным.

27 сентября сборная Швейцарии обыграла Чехию (2:1), а 24 сентября с тем же счетом одолела и Испанию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Гана – 4.4

Ничья – 3.4

Победит Швейцария – 1.87

Статистика

Сборная Ганы выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей Швейцарии завершились исходом «обе забьют»

На своем поле Гана проиграла лишь один поединок из десяти последних

Прогноз