Слуцкий не справился с «Рубином». Уволился после ничьей с «Енисеем», но отставка созрела намного раньше

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вчера, 15:50

Рассказываем, чем запомнилась его работа.

«Рубин» в период работы Леонида Слуцкого – это американские горки. Это прерванное падение на дно в 2020-м году, триумф и еврокубки по итогам сезона 2020/2021, постоянные разговоры о невезении в 2022-м и вылет в Первую лигу. Разрушительные трудовые отношения наконец закончились – специалист принял решение уйти из команды по собственному желанию.

Принял «Рубин» у Шаронова

Титанические изменения в казанском коллективе начали происходить еще после первого ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера – это произошло в 2013 году. Когда наставник покинул «Рубин» по итогам сезона 2018/2019, это была уже другая команда и другая система.

Летом 2019 года исполнять обязанности главного тренера назначили Романа Шаронова – человека из клубной вертикали, который дорос до роли наставника молодежной команды. Помнится, после резвого старта из двух побед и ничьи в первых трех турах чемпионата России блогер Евгений Савин поспешил снять ролик, посвященный восходящей звезде тренерского цеха. И на этом позитивные моменты закончились – одна победа в последующих восьми встречах РПЛ , нулевые ничьи с «Уфой», «Спартаком», «Уралом» и «Крыльями». Первую часть чемпионата казанцы завершили на 13-м месте.

И на этом этапе в клуб пришел Леонид Слуцкий, только покинувший «Витесс». Вспоминая позицию тренера в тот момент, стоит отметить – варианты с российскими командами он рассматривал точно не в первую очередь. После «Халла» и «Витесса» Леонид хотел продолжить карьеру в Европе. Но «Рубин» привлек его своим кризисным положением, которое не отвечает статусу коллектива:

Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола.

После мимолетного спада Слуцкому удалось вывести команду на 10-е место по итогам сезона 2019/20.

Провал пришел вслед за триумфом

Кампания 2020/21 стала для «Рубина» лучшей при Слуцком. Великолепная весна с победами над «Спартаком» и «Зенитом», а также 2 поражения за 3 месяца обеспечили попадание в отборочный этап Лиги конференций.

Но между резким подъемом и вылетом в Первую лигу прошел только год. Еще до начала волны приостановки контрактов легионерами казанцы были в числе худших по количеству пропущенных мячей, числу допущенных ударов – из штрафной, со стандартов, после контратак. Для борьбы с такими проблемами Слуцкий нашел лишь одно решение – выпускать в старте сильнейших, опираться на легионеров. Из-за того, что другие способы тренер искать не стал, уход легионеров слишком сильно ударил по турнирному положению. С ними казанцы летели вниз не так быстро, а после их ухода кубарем покатились к зоне вылета.

Уже по итогам сезона в интервью Василию Уткину Слуцкий отмечал:

Накатило, когда была команда, которая была готова к очень большим свершениям, и вдруг в одну секунду по ходу сезона ее не стало. Тогда было и бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал: в общей группе работало четыре футболиста.

При этом процесс развала явно растянулся больше, чем на секунду.

И, конечно же, легендарная цитата тренера про «набор игроков» по итогам кубкового матча с «Енисеем»:

Мы смотрели игры «Енисея», видели, что они почти во всех играх доминируют в ФНЛ . Но основная разница в том, что «Енисей» — это команда, а мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, которая выходит на определенных позициях. И естественно, мы просто не можем наиграть какие-то моменты, физически. Что в атаке, что в обороне, поэтому цельного игрового впечатления мы не можем показать. Команда всегда будет сильнее, чем набор игроков.

С отставкой затянули

Одно дело, когда при неудачах в отставку отправляют специалиста с дельными идеями, намеченными способами решения, но с просадкой на начальном этапе – это недальновидно, в таком случае нужен кредит доверия. А другое, когда такой кредит выдают наставнику без каких-либо наметок по улучшению позиций. Который уже готов согласиться, что его команда – лишь набор игроков, что без легионеров она не способна решать базовые задачи. Во второй ситуации у проекта действительно не остается перспектив. Но «Рубин» перепутал ситуации – и последовал по второму пути.

Масштабная летняя трансферная кампания к осени лишь подчеркнула беспомощность главного тренера. Даже с Фамейе, Кабутовым, Беленовым и Мартыновичем «Рубин» проигрывал «Енисею», «Шиннику», тульскому «Арсеналу». И сейчас идет лишь на пятом месте в Первой лиге.

Все, чем запомнился Слуцкий в последние месяцы работы в клубе из Казани, — словами о несуществующем пенальти в матче с «Аланией», специфике игры в манеже перед встречей с «Енисеем», недовольстве состоянием поля ульяновской «Волги».

После безголевой ничьей с «Енисеем» в инфополе не появилось ни слова от Слуцкого. К двум оставшимся матчам чемпионата «Рубин» будет готовить Юрий Уткульбаев – может, хоть такая встряска поможет преодолеть застой. В любом случае отставка Леонида созрела задолго до того, как произошла.