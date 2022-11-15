«Рубин» объявил об уходе Слуцкого по собственному желанию

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что покинул должность главного тренера клуба.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года.

Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба. В сезоне 2020/21 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге.

Спасибо за все, Леонид Викторович!