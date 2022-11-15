Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

«Рубин» объявил об уходе Слуцкого по собственному желанию

вчера, 11:09

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что Леонид Слуцкий покинул должность главного тренера клуба.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года.

Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба. В сезоне 2020/21 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге.

Спасибо за все, Леонид Викторович!

«Рубин» объявил об уходе Слуцкого по собственному желанию

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слуцкий не справился с «Рубином». Уволился после ничьей с «Енисеем», но отставка созрела намного раньше
Вчера, 15:50Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии5
ОфициальноУткульбаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
Вчера, 11:45
Слухи«Краснодар» в ближайшее время может уволить Сторожука
13 ноября
СлухиБывший гендиректор «Химок» Ульянов может сменить Леонченко в «Локомотиве»
13 ноября
Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе «Локомотива»
13 ноября
Официально«Локомотив» подтвердил назначение Галактионова главным тренером команды
13 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 02:02
Хочет под пивко с чипсонами чемпионат мира посмотреть))))
Храневец
Храневец
вчера в 21:34
Не срослось- пора !
minai
minai
вчера в 20:41
Не жалейте об этом, рубиновые. Тренер то никакой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:37
Конец значит прощальная гастроль артиста...
Сп62
Сп62
вчера в 15:40
Некоторые уходят из клуба под фанфары, как Федотов из Сочи, а некоторые скромненько, как пенсионер, без шума и пыли.
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:30
.
LOpp
LOpp
вчера в 15:24
я ни на что не намекаю, но....

ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 14:45
Когда-то Слуцкий едва не порвал сэра Алекса на Олд Траффорд. Считанных минут не хватило. Тогда рукоплескала вся страна, вне зависимости от клубных пристрастий. А теперь - пончик, физрук, агроном, свин...
В очередной раз убеждаюсь, что нынешний отечественный фанатский корпус - процентов на 85 хабальё и профаньё, не способное к конструктивной мысли.
А нынешний "Рубин" не спас бы и сэр Алекс тот же. Не скоро в РПЛ теперь казанцев увидим.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:23
Странно , русский Моуринье и без неустойки ?
Совсем плохой стал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:02
А не смалодушничал ли Л.В. ? Понял, что не выведет команду в высший дивизион и бросил её. Насколько я помню, руководители давали ему карт-бланш на три года, и Слуцкий мог продолжать строить команду, чтобы попытаться с ней в следующих сезонах выйти в РПЛ. Строить, несмотря ни на какие провалы в текущем. Не захотел, поэтому я и пришёл к такому неутешительному для него выводу - смалодушничал.
Пепс
Пепс
вчера в 13:15, ред.
Слуцкий похож на наших биатлонистов - прибегают на финиш все в мыле, падают, вроде старались.... А в итоге 32е место. Неплохо начал, но надежд не оправдал. Системной игры команды видел только в нескольких играх... А так - суета какая то..Ушел и ушёл... Заметного следа не оставил... Слишком добрый наверно...песни пел много и неплохо... Может ему туда лучше податься...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:09
Ушёл и точка.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:02
Не факт, что при новом тренере игра команды улучшиться . Очень похоже, что на Рубин в Казани положили. Нет той поддержки , что была раньше. Почему Хвича в Наполи расцвел, а Рубине зачах ??? Просто в Рубине ему нескем отыграться было, а одному команду не вытащить. Леониду можно и комментатором поработать , он , Карпин и Стогниенко были лучшими комментаторами на ЧМ18, не то что теперешние истериканы. Но для начала ему надо просто отдохнуть , потом проанализировать свою работу , а дальше видно будет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:37
Совесть замучила Леонида. Понимал, что не оправдывает надежд и зря получает зарплату в Рубине. Так же чувствовал, что не задался сезон в ФНЛ, как бы этого хотелось, не играет при нём команда, скорее, мучается. Видимо уже знал, что не выведет он Рубин в этом сезоне обратно в РПЛ и надо срочно покидать своё место, чтобы другой тренер это сделал. Да и быть изгнанным с позором тоже не хочется, после невыхода в РПЛ. Так что, сделал всё правильно и честно, по-совести. В этом плане Викторыч, конечно, молодец в отличие от многих других "тренеров", которые бы сидели до конца пока не получили бы позорного пинка под зад. Удачи Слуцкому в дальнейшем на каком бы поприще он не оказался, а сейчас ему надо отдохнуть, перезагрузиться и просто в тишине и покое посмотреть футбол.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 12:31, ред.
Фраер сдал назад?
Отправил Рубин в ФНЛ; на протяжении всего сезона плакался о судействе (при чем это он делал не только в этом клубе) - и сбежал…
Я бы назвал это поступком доброй воли, если бы он покинул пост в прошлом сезоне, когда команда начала приближаться к зоне вылета - возможно, кто-нибудь не допустил бы вылет казанцев. А тут он просто струсил: далеко не факт, что с ним бы Рубин вернулся в высшую лигу по итогу этого сезона.
Обобщим: Леня предел команду, поступил некрасиво - с такими лучше не варить кашу, как говорится. Удачи ему, она ему с таким ходом события очень понадобится.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 12:23
наверное у рубина денежки заканчиваются
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:23
Европейские клубы,с мировым именем,с замечательными тренерами и игроками,вылетали в низшие лиги.Челси,Манчестер Сити,Ман.Юнайтед,Атлетико,Борусия Д,Арсенал,Ливерпуль.Также российские Динамо м,Спартак,Зенит,Цска,Торпедо.Не стоит критиковать Слуцкого.
Брулин
Брулин
вчера в 12:15
"Спасибо, , за все, Леонид Викторович!» – говорится в сообщении казанцев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:13
Просто его потенциал закончился еще в голландском Витессе. А падение началось в Халл Сити еще раньше. Переоценил Леня себя. да и КВНом увлекся не во время. Остался одни вопрос. Куда теперь Дзюбе то теперь податься?
zim289
zim289
вчера в 12:07
Хотя, всего 4 очка от 1 места.
Вполне мог бы в РПЛ Рубин вернуть
zim289
zim289
вчера в 12:05
ОПС
ОПС
вчера в 12:02
Возникают три вопроса: как же он созрел для этого решения, кто возглавит клуб и куда сам решил податься?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:53
Жаль, что не получилось у Викторовича в Рубине.
xajaks
xajaks
вчера в 11:51
Неоценимый вклад в развитте это наверное бесплатная путевка в фнл
zooveterinar
zooveterinar ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:44
А мне кажется Ловчев много правильно говорит,но это раньше было ,лет шесть назад!! На радио команда,когда то было такое радио,очень правдивое и хорошее!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 11:43
в ПариНН
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:40
Ну,че вклад хороший внес,вклал команду в фнл,это нужно еще суметь!!! В сб.Армении требуются люди,и Новгорода, от туда ушёл Галактионов,туда можно Леню,возможно с последующим возвратом в тот же фнл!! А может попрет,как у Гончаренко в Урале,это футбол!!
makkie
makkie
вчера в 11:39
Наконец-то, это должно было еще год назад произойти.
И Слуцкий, и Рубин только потеряли время.

Там Сторожука хотят убрать из Краснодара. Может Слуцкий ему на смену?
LOpp
LOpp
вчера в 11:39
странно, Рубин в 4 очках от первого места в ФНЛ. Сезон не провален.
ДСА
ДСА
вчера в 11:39
Похоже теперь Лёню никуда, кроме втордива не возьмут. Он дискредитировал себя результатами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 