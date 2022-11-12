«Ньюкасл» ворвался в тройку. Успех куют брат босса «Спартака» и смертельно больной директор

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вчера, 13:26

Полмиллиарда от шейхов не единственная причина прогресса.

«Манчестер Юнайтед» богаче, но ниже

Иди Амин – диктатор из Уганды, носил на кителе «фельдмаршала» награды, купленные у героев мировой войны. Амин провозгласил себя «королем Шотландии», а еще объявил войну США . Поскольку противник трусливо не явился на поле боя, через день диктатор отпраздновал победу Уганды. У кровавой и абсурдной истории африканского фаната немецкого Адольфа и одновременно союзника советского союза предсказуемый конец.

Каннибала Амина свергли, он бежал в Саудовскую Аравию, где правят владельцы «Ньюкасла». Дожил до 2003 года. Незаконно, что массового убийцу не судили. Но его история учит, что не всегда деньги и власть означают, что они в руках человека разумного. Если бы «Ньюкасл» после продажи клуба сумасбродным Эшли объявил себя королем футбольной Англии, то результатом стал бы вылет из АПЛ , превращение в посмешище.

Деньги – магнит для успеха в спорте, но лишь в руках тех, кто умеет их тратить. МЮ имени Глейзеров и Вудворда выбросил миллиарды, а «Ньюкасл», который после прихода шейхов отдал на новичков намного меньше — столько, как «Тоттенхэм» за два сезона, идет выше в таблице, на третьем месте. А ведь изначально у «сорок» не было такого состава, как у «Арсенала», «Сити» и «Ливерпуля». Не звезды освещают путь «Ньюкасла».

Шейхи нашли менеджеров, которые предложили развитие без подписания звезд ради имени. Учли особенности пути от популярного провинциала, который со времен Бобби Робсона не играл в Лиге чемпионов, до «денежного мешка», где все организовано по уму.

Стейви, Эшворт и Хау приятно удивили

Шейхи любят хвастаться своей современностью. Так себе аргумент, императоры начала 20-го века были образованнее, чем любой президент большой страны мира прямо сейчас, что не помогало им принимать мудрые решения. А вот делегирование власти тем, кто реально умный, часто помогает. Никогда бы «Челси» Абрамовича и его сына в качестве спортивных директоров не был настолько успешным без Грановской и компании.

Когда шейхи из Саудовской Аравии решили отбелить репутацию покупкой «Ньюкасла», то могли пригласить условного Почеттино. Выбор Эдди Хау главным тренером показал, что наследный принц слышит советников. Причем Аманду Стейвли назначили главной не только потому, что принц заиграл с равноправием, в которое вряд ли верит. Новые владельцы «Ньюкасла» воспользовались тем, что Аманда стала символом борьбы за прогресс.

Стейвли воевала за освобождения «Ньюкасла» от «короля Шотландии» Эшли много лет. Он постоянно отказывался, но настырная Аманда не сдавалась, не привыкла. Непростая дама, отказалась выйти замуж за принца Эндрю, зато обзавелась связями и давно ведет с мужем дела на Ближнем Востоке. Именно Стейвли помогла шейху Мансуру приобрести «Манчестер Сити», рядом с футболом крутится полтора десятилетия.

Аманда спешит жить, ведь у нее болезнь Хангтингтона, о которой вы точно знаете, если смотрели сериал «Доктор Хаус». Там неизлечимая хорея была у героини Оливии Уайлд – Тринадцатой. Болезнь Стейвли диагностировали 11 лет назад. Если не будет медицинского прорыва в купировании симптомов угасания функций мозга, то у Аманды лет десять продуктивной жизни. Войдет в историю нового «Ньюкасла»?

Пока Аманда пригласила не только розовощекого тренера Хау, но и младшего и более популярного брата спортивного директора «Спартака» — Дэна Эшуорта. В отличие от неоднозначного брата-путешественника, молодой менеджер имеет отношение к развитию сборной Англии. И пока Дэна можно смело назвать главным трансфером «Ньюкасла» эпохи с шейхами, ведь Эшуорт многих интересовал.

Пригласив специалистов, «сороки» не вылетели. Также усилили состав полезными новичками, вроде Триппьера и Гимараеса из сборной Бразилии. Дорогущий Исак получил травму, но может раскрыться чуть позже. Подготовку провели, но рассудить могла только игра Эдди Хау.

«Ньюкасл» остается дерзким провинциалом

У любого клуба по пути к успеху, если это не вечная футбольная аристократия, должны быть конкурентные преимущества. Нельзя взять «Ноттингем Форест» и за счет сотни трансферов без четкого плана развития всего клуба превратить бывшего победителя Кубка чемпионов в команду уровня ЛЧ . Нельзя комично поменять устаревший логотип богатой «Астон Виллы» из огромного Бирмингема на копию товарного знака «Челси» и настраиваться на еврокубки с Эмери.

«Ньюкасл» терял зрителей из-за самодурства Майкла Эшли, но вернет поклонников, если будут глубинные реформы. В этой истории также важно, что «сорокам» не позволят нагло нарушать закон. Британские власти тщательно проверяли намерения шейхов. Теперь все действия Стейвли и Эшуорта просматривают под микроскопом, ведь «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси и остальные не хотят, чтобы появился мощный конкурент за пределами „футбольных столиц“ Англии.

И он появляется, хотя на поле у „Ньюкасла“ парни, которым не светит судьба Джуда Беллингема. Например, слева огромный Дэн Берн. Каковы шансы, что тридцатилетний великан надолго задержится на фланге, будет поставлять мячи бразильцу Жоэлинтону и королю дриблинга Сен-Максимену, когда Аллен отобьется от травм и наберет форму? Откровенно низкие. „Ньюкасл“, соблюдая финансовый фэйр-плей под присмотром завистливых конкурентов, будет усиливаться.

А пока Хау выжимает максимум из тех, кто есть. Поуп заменил Дубравку, по проценту сэйвов это второй голкипер лиги после Пикфорда. Оборона выручает, хотя в центре молодой Ботман, который не прошел в заявку Ван Гала на чемпионат мира, и старина Фабиан Шер. Берн, Уиллок, Лонгстафф, Уилсон, которого взяли на чемпионат мира, хотя Каллуму тридцать лет и у него были достойные молодые конкуренты – „простые смертные“.

Грамотного тренера хватает для большой борьбы

Артета умеет в стратегию – „Арсенал“ поднялся. Хау в порядке, ведь его игроки развиваются. Например, Альмирон – лучший игрок октября в АПЛ . В мае символ трезвости Грилиш пошутил, что надо убирать с поля Мареза, ведь Рияд играет так ужасно, как Альмирон. У парагвайского хавбека в прошлом чемпионате было одно результативное действие, а теперь на его счету восемь мячей, серия из четырех матчей с голами в АПЛ подряд.

Это не делает Альмирона новым Алексисом Санчесом времен „Арсенала“, или четвертым братом Азаром, но успех Мигеля – комплимент для Хау. Бывший тренер „Борнмута“ привык к системной работе. Шейхи выделили 80 млн евро для развития, общие инвестиции перевалили за полмиллиарда евро. 267 млн евро потратили на новичков, но 107 млн евро отдали за Исака и Ботмана, а ключевой трансфер Триппьера обошелся в 14 млн евро.

Пока у „Атлетико“ проблемы – вылетели из еврокубков, „Ньюкасл“ переходит к высокому прессингу в АПЛ . По интенсивности отбора уступают „Сити“ и „Арсеналу“, но выше остальных грандов. Не будем выдумывать, будто место в Лиге чемпионов у Хау в кармане. Но пока у Поттера, чью команду собирал под себя Тухель, ничьи и поражения, „сороки“ забыли о неудачах, в последний раз проиграли в конце августа „Ливерпулю“ в гостях.

Решающий мяч пропустили на 97-й минуте, Хау мог быть единственным тренером в АПЛ без поражений. Не удивляйтесь, если „Ньюкасл“ хорошо сыграет против „Челси“. Впереди длинный путь, но когда полмиллиарда вручают грамотным менеджерам, то слова Эшуорта о планах со временем выйти в лидеры не смотрится как объявление Угандой войны США . „Ньюкасл“ ограничивают правила, но и не гнались за Мбаппе в первую очередь.

„Ньюкасл“ становится творческим после многолетнего гнета бесполезного Эшли, который не давал развод и сам не развивал клуб. Вышли из токсичных отношений, фанаты „сорок“ счастливы впервые за много десятилетий. Уже немало, но теперь разгулялся еврокубковый аппетит.