«Торпедо» — «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Торпедо» — «Сочи», который состоится 22 ноября 2022 года

«Торпедо»

В отличие от РПЛ , где московский клуб является худшей командой турнирной таблицы, в кубке России «Торпедо» идет на третьем месте с шестью баллами. Коллектив отстает от лидеров на три балла и очень нуждается в победе над аутсайдером группы «Сочи». Если хозяева не смогут набрать три очка, то даже ничья гарантирует им продвижение в турнире в путь регионов. Матч обещает быть интересным и напряженным, несмотря что вывеска не самая яркая.

12 ноября «Торпедо» проиграл на своем поле «Зениту» (0:2), а шестого числа уступил «Крыльям Советов» (0:2). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Сочи»

«Сочи» не радует болельщиков в этом сезоне, однако в выступлениях команды в РПЛ и кубке России есть большая разница. Если в чемпионате коллектив достигает каких-то средних результатов, то в кубке он не смог набрать ни единого очка. Предстоящие матчи вероятнее всего станут для клуба ничего не значащими, кроме возможности отдельным футболистам показать себя и зарекомендовать на будущие игры.

13 ноября «Сочи» обыграл в чемпионате России «Химки» (2:0), а пятого числа смог набрать очки с московским «Спартаком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.7

Ничья – 3.55

Победит «Сочи» – 2

Статистика

«Сочи» одержал только две победы в десяти последних матчах во всех турнирах

«Торпедо» проиграл восемь из десяти последних домашних матчей

В матче первого круга группового этапа кубка Росси «Торпедо» оказался сильнее «Сочи» (3:1)

Прогноз

Сделать ставку на победу «Торпедо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. «Сочи» не имеет турнирной мотивации и не будет самоотверженно играть на результат. В такой ситуации прогнозируем победу хозяев в этой встрече.