«Оренбург» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» — «Ростов», который состоится 23 ноября 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» проиграл два стартовых тура в кубке России, но затем набирал очки и сейчас занимает последнее место с пятью баллами в активе. Команда отстает от лидера только на два очка, поэтому предстоящие матчи станут решающими для всей четверки. В случае победы на своем стадионе над «Ростовом», хозяева гораздо поднимут свои шансы на выход из группы, невзирая на результат параллельного поединка.

13 ноября «Оренбург» разгромил на своем поле «Краснодар» (5:1), а четвертого числа проиграл на выезде «Химкам» (0:2).

«Ростов»

«Ростов» мог заранее обеспечить себе плей-офф кубка России, но поражение в последних матчах оставляют коллектив на третьем месте с шестью баллами. Данную группу можно назвать самой интересной, ведь после четырех туров все команды имеют примерно равные шансы на выход в плей-офф. «Ростов» приложит все усилия, чтобы набрать очки в этой встрече и к заключительному туру подойти в более выгодном положении.

12 ноября «Ростов» обыграл на выезде «Крылья Советов» (3:1), а шестого числа на своем поле одолел московское «Динамо» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.45

Ничья – 3.8

Победит «Ростов» – 2.6

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть последних матчей «Ростова» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл три из четырех последних матчей у «Оренбурга»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды обменяются голами, но в итоге поделят очки.