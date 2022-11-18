Экзотика чемпионатов мира: карточки вне игры

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вчера, 17:49

Не всегда на чемпионатах мира предупреждения предъявлялись тем, кто был в очерченных границах футбольного поля. И удалялись игроки не всегда те, кто находился во время матча непосредственно на зелёном газоне. А за удалением следовали дисквалификации — не всегда по букве закона, иногда и добровольные. Были и другие случаи, когда футболисты оказывались вне Игры.

Совсем не будем говорить про офсайды и о тонкостях их фиксациии. Если бы я сказал, что совсем не будем говорить и про карточки — было бы смешно. Про карточки — и жёлтые, и красные — конечно, будем. Но фраза, вынесенная в заголовок — совсем не фигура речи. Мы будем говорить о предупреждениях и удалениях, полученных особым образом игроками в матчах чемпионатов мира.

В поле нашего внимания попали наказания игрокам, которые… как бы это сказать — были вне игры. В матче эти игроки участия не принимали, сидели на скамейке запасных. Но и здесь не все случаи вписываются в это определение. Для краткости будем пока называть эти случаи «вне игры», потом уточним. Но обо всём по порядку.

В официальных протоколах матчей чемпионатов мира зафиксировано два прямых удаления игроков «вне игры». В обоих случаях наказаны были футболисты сборной Аргентины.

Клаудио Каниджа сыграл на двух чемпионатах мира в 1990 и 1994 гг. в 9 матчах, забил 4 гола. На ЧМ -90 в 5 из 6 своих проведённых игр 23-летний Клаудио был единственным номинальным нападающим в стартовом составе. Да имея в своих рядах Марадону, можно было и совсем без нападающих сыграть. Вот в 1/8 финала с Бразилией в концовке Марадона, как и в легендарном матче 1986 г. с Англией, вновь завладел мячом в центре поля, прошёл двоих, приблизился к штрафной, а на него уже чуть ли не четверо-пятеро обороняющихся готовы накинуться. Марадона сделал своё дело идеально — не только собрал на себя всю оборону бразильцев, но и сумел отдать пас налево в пустую зону на набегавшего Каниджу. Тому не оставалось ничего, как обыграть вратаря и левой ногой забить единственный мяч в том матче.

А в полуфинале ЧМ -90 с Италией именно Каниджа своим голом, забитым головой, прервал фантастическую «сухую» серию итальянского вратаря Вальтера Дзенги на том мундиале. Пять игр подряд не пропускали итальянцы, плюс первый тайм полуфинала. А на 67 мин после розыгрыша штрафного состоялся гол аргентинца, сравнявшего счёт в матче. Но в финале Каниджа не играл.

На ЧМ -94 у аргентинцев было на поле иногда и четыре нападающих. Каниджа «выстрелил дуплетом» в матче с Нигерией. Марадона разыграл штрафной, красиво откатив мяч себе за спину под удар Батистуты. Удар был хорош, но вратарь отбил, да отбил прямо перед собой. Первым на мяче оказался Каниджа, вновь с левой ноги вонзил мяч в сетку. А через 7 минут Каниджа оказался практически один против вратаря — не добежав метр до левого угла вратарской площадки, аргентинец с правой ноги ювелирно и сильно послал мяч в дальний верхний угол ворот.

Через 8 лет Каниджа вновь оказался в составе своей сборной на третьем своём чемпионате мира. Не очень удачном для Аргентины. После двух туров лидировали в группе Англия и Швеция. Со шведами-то и предстояло играть, их устраивала ничья. Играли в среднем темпе. Счёт 0:0, пошла вторая добавленная минута первого тайма. Швед грубовато сбил одного аргентинца, судья был рядом и нарушений не заметил. Зато заметил сидевший на скамейке Каниджа и стал, видимо, бурно «подсказывать» арбитру из Арабских Эмиратов Али Мохамеду Буйсаиму, что тому следовало бы сделать. Арбитр остановил игру, подбежал к бровке и пытался унять страсти. На видеозаписи мы видим только арбитра. В конце концов Буйсаим не выдержал «словесного потока» и показал красную карточку в сторону скамейки. Сначала хотел покинуть поле игрок, сидевший рядом с Каниджей. Но арбитр чётко дал понять, кого он не желал больше видеть на скамейке. Так и не сыграв ни минуты на ЧМ -2002, 35-летний ветеран попал в протокол матча в раздел Удаления. На этом и закончился его третий и последний чемпионат мира. И карьера в сборной.

Между прочим, до сих пор некоторые маститые статистики эту и вторую подобную красную аргентинцам же в 2006 г. не учитывают, чем запутывают любителей футбольной цифири. Протокол есть протокол.

Поймал себя на мысли, что никакого подобия-то и не было в 2006 году совсем. Была совсем другая история.

В четвертьфинале Германия — Аргентина на ЧМ -2006 была упорная борьба. Основное время завершилось вничью 1:1. В овертайме голов никто не забивал. Пришлось бить послематчевые пенальти. Вроде всё как обычно. Необычным была минута удаления запасного аргентинца Леандро Куфре — 120-я. Если смотреть видеозапись, то ничего криминального вы не обнаружите ни до серии пенальти, ни во время самой серии. Да просто случилось всё после серии пенальти. Проигравшие, аргентинцы, выплеснули эмоции, налетев на нескольких игроков и технический персонал сборной Германии. Потасовка длилась полторы минуты. Судья Любош Михел из Словакии, несмотря на то, что матч завершился, предъявил красную карточку Куфре. По итогам разбирательств ФИФА за потасовку дисквалифицировала аргентинцев Куфре на 4 матча (плюс штраф 10 тыс. швейцарских франков) и Макси Родригеса на 2 игры со штрафом в 5 тысяч таких же франков. Родригес ударил кулаком Бастиана Швайнштагера. А Куфре, как в дворовых разборках, ногой ударил ниже пояса Пера Мертезакера. Кстати, Куфре на ЧМ -2006 отыграл один полный матч с Голландией. Но больше он в сборную не вызывался. Пострадала и сборная Германии. За участие в потасовке ФИФА дисквалифицировала на полуфинал и полузащитника Торстена Фрингса. Он ударил по лицу Хулио Круса, Фрингса также оштрафовали на 5 тыс. швейцарских франков и назначили 6 месяцев испытательного срока.

Таким образом аргентинец Куфре — единственный пока в истории турниров Кубка мира игрок, которому показана красная карточка не в ходе матча, и даже не во время послематчевой серии пенальти. Фактически удаление своё он заработал после матча, в котором он был всего лишь запасным игроком.

Была ещё одна жёлтая карточка, которую следовало бы прописать в протоколе на 120 минуте. И опять «провинился» игрок сборной Аргентины. Вернее, не «опять», а это было раньше и удаления Каниджы, и «геройства» Куфре. В 1/8 финала ЧМ -98 сошлись Аргентина и Англия. Команды ещё в первом тайме обменялись голами с пенальти (на 6 и 10 минутах), потом обменялись голами с игры. Дело дошло до послематчевых ударов. Перед третьим ударом англичан вратарь Карлос Роа (Аргентина) получил «горчичник» от датчанина Кима Милтона Нильсона. Вратарю сильно не нравилось, как установил мяч на «точку» Пол Мерсон. Это единственная жёлтая карточка, показанная на чемпионатах мира в серии послематчевых пенальти. Но если вы посмотрите в протокол матча, то ничего этого не узнаете. В протоколе значится 110 минута, а не 120 хотя бы. Почему? Вопрос, конечно, интересный! К тому же, это единственный матч на чемпионатах мира из ровно 700 сыгранных с 1970 г., в котором по предупреждению получили оба вратаря. Вратарь англичан Дэвид Симен на 5 мин сбил с ног Диего Симеоне (Аргентина), за что и был наказан дважды — жёлтой карточкой и 11-метровым ударом. Но карточка Симену была в игре, поэтому не входит в круг наших интересов по выбранной теме.

Теперь о предупреждениях игрокам скамейки. Все три подобных предупреждения были вынесены арбитрами на одном турнире — в 2014 году. Первым «отличился» алжирец Лиассин Кадамуро. Матч-то с Россией почти закончился, кругом паритет — и в счёте, и по жёлтым карточкам у команд. На последних минутах россияне пытались вырвать такую нужную победу. Заканчивается первая компенсированная минута, мяч летит в аут на половине поля россиян. Но летит мяч прямо к скамейке сборной Алжира. И тут один из запасных алжирцев, недолго думая, зафутболивает мяч далеко и высоко в угловой сектор стадиона. Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр без раздумья показывает автору выходки жёлтую карточку. Алжир хоть и сыграл ещё один матч в 1/8 финала, но Кадамуро ни в одном матче из 4 не сыграл ни минуты.

Матч Алжир — Россия был 26 июня. Через день, 28 числа в 1/8 финала играли Уругвай и Колумбия. Соседи, можно сказать. На 77 мин, опять практически у бровки, где сидели запасные уругвайцев, защитник колумбийцев Пабло Армейро сфолил грубовато против одного из уругвайцев. Свисток арбитра. «Потерпевший» бодро встал и побежал вперёд. А Армейро остался стоять у бровки, рядом мяч. Тут налетает на него и ударом ноги валит с ног защитник уругвайцев Гастон Рамирес. Надо сказать, что Армейро, видя несущегося на него уругвайца с желанием ударить (по мячу), мяч-то легонько отбросил в сторону. А могучий удар пришёлся по самому Армейро. И тут со скамейки запасных к месту действия и, наверное, с напутствием колумбийцу не поступать так больше впредь, подбежал 33-летний ветеран Диего Лугано. Он сыграл на турнире только в первом матче, в котором получил предупреждение. В других играх не участвовал по причине травмы. Первым делом арбитр Бьерн Кайперс (Голландия) предъявил «горчичник» Лугано, чтобы не выходил на поле во время матча. Потом предупреждение получил и Армейро. А Рамирес остался без судейского внимания. Диего Лугано, хоть и травмированный, должен был теперь пропускать следующий матч из-за двух карточек. А следующего и не было — капитан команды с 2007 года Лугано больше не играл за сборную.

Сегодня на сайте ФИФА вы не найдёте этого предупреждения, так как Лугано даже нет в списке запасных. Тогда травмированных и не заявленных на матч игроков и на скамейку пускать не следует? Так они наполучают «горчичников», а статистики их сосчитать правильно не могут. На сайте RSSSF это предупреждение Лугано отмечено в примечаниях.

На другой день, 30 июня 2014 г., в 1/8 финала Коста-Рика — Греция уже австралийский рефери Бенджамин Уильямс был вынужден показать жёлтую карточку костариканцу Эстебану Гранадосу, просидевшему весь чемпионат на скамейке. Костариканцы мяч потеряли на чужой половине поля. И нет, чтобы мирно вернуться на свои позиции, один из них выбил лежащий мяч за бровку, аккурат к своим игрокам запаса. Один из запасных взял да и запустил мяч куда-то ещё дальше в глубокий аут. Судья это увидел. Наказание воспоследовало.

Был упомянут случай со странной минутой в протоколе для вратаря аргентинцев Роа в 1998 году. Странных минут по предупреждениям в протоколах хватает (вернее на сайтах, в том числе и в первую очередь на сайте ФИФА ). Это также любопытные нюансы. Об этом как-нибудь в следующий раз.

В данных протоколов ФИФА встречались и нулевые минуты предупреждений, ну, надо понимать до матча. Хотя всё это было замечено ещё на сайте ФИФА в старом оформлении. Сейчас они многое переделали (с февраля 2020 г.), исчезли протоколы со всеми подробностями о матче (например, количество зрителей), переделали и некоторые минуты голов, замен и прочего. И раньше, и теперь никак не отражаются незабитые пенальти. Не осталось информации о сериях послематчевых, кто и в какой последовательности бил и с каким успехом. Чуть исправилась ситуация с отображением автоголов. В общем, работают люди. Не будем мешать.

Летом 2020 г. УЕФА изменила правила вынесения жёлтых карточек в серии пенальти. Послематчевая серия потому так и называется, что не является частью самого матча. И все предупреждения, вынесенные в ходе матча, не переносятся на серию. Следовательно, карточки, показанные в серии теперь не будут учитываться? Теперь VAR будет следить за нарушениями со стороны вратарей. А если два «горчичника» заработает вратарь до окончания серии — удалят? А кто в воротах будет стоять? Вопрос, как вы понимаете, не менее интересный! И теперь послематчевые серии пенальти тоже в зоне «вне игры».

Но были в истории чемпионатов мира и не менее интересные сюжеты. Я бы их назвал так — Вне игры без карточек.

Речь пойдёт о пропуске очередных матчей игроком, который не получил никаких санкций от арбитра встречи. Тут есть разные ситуации. Например, на первых турнирах ещё не действовала дисквалификация удалённого с поля игрока на следующий матч. Но удаление было. Тут скорее сюжет такой — В игре, несмотря на удаление.

Самое первое удаление на чемпионатах мира было в 1930 г. В матче Перу — Румыния с поля был удалён капитан перуанцев Пласидо Галиндо. Но он как ни в чём ни бывало играл и в следующем матче с Уругваем. Только капитанские полномочия передал Антонио Макилону. Можете считать это первым случаем «самонаказания», когда команда отреагировала на провинность своего игрока.

На ЧМ -38 во Франции уже в матче открытия Швейцария — Германия в Париже на «Парк де Пренс» бельгийский арбитр Джон Лангенус удалил в начале овертайма немца Ханса Пессера. По большому счёту такой опытный арбитр — он судил финал первого чемпионата мира в 1930 году — имел полное право на обоюдное удаление: Пессер ведь ответил ударом на откровенную грубость капитана швейцарцев Северино Минелли. Швейцарец был одним их лучших защитников мирового футбола 30-х годов прошлого века. Это был его уже второй турнир Кубка мира подряд, он неизменно был капитаном своей команды. Удалён был только Пессер.

Напомним, никаких санкций для удалённого игрока регламентами и дисциплинарными кодексами не было предусмотрено. Зато президент Фусбальбунда (Немецкого футбольного союза) Феликс Линнеманн на следующий день своим приказом исключил Пессера из состава команды и дисквалифицировал его на 2 месяца. Это первый случай 100-%-ного «самонаказания». ФИФА даже никаких действий не предпринимала.

Похожий сюжет произошёл и на турнире 1962 года. В первом же матче в группе «А» СССР — Югославия за 10 мин до конца игры полузащитник сборной Югославии Мухамед Муйич жестоко и необоснованно сыграл «в кость» защитнику сборной СССР Эдуарду Дубинскому. Как результат — сложный перелом, и что самое отягчающее — трудно заживаемый. У игрока развилась саркома и через 7 лет Дубинского не стало. Руководство сборной Югославии само отстранило своего игрока за необоснованную жестокость по отношению к сопернику и отправило его на родину. А арбитр встречи не вынес никаких санкций югославскому игроку. Соответственно и ФИФА не принимала никаких решений, удовлетворившись фактом «самонаказания».

На память приходит ещё два случая, оба связаны со сборной Германии, и оба произошли на турнирах, проводимых в Северной Америке.

На ЧМ -86 в Мексике 31-летний резервный вратарь сборной Германии Ули Штайн постоянно «капал на мозг» 40-летнему тренеру сборной Францу Беккенбауэру по поводу своего участия в матчах на турнире. Штайн критиковал основного вратаря Харальда Шумахера и уговаривал тренера ставить в состав самого Штайна. На первом матче с Уругваем Штайн был в числе 5 резервистов. Но в основу всё не попадал. Раздосадованный и не умевший отмалчиваться, Штайн обозвал своего бывшего одноклубника по «Гамбургу», а ныне тренера сборной Беккенбауэра «суповым дураком», вспомнив давнишнюю рекламу, в которой Кайзер Франц рекламировал суп. Не дожидаясь четвертьфинала, строптивого вратаря выгнали из команды, купили ему билет домой и продолжили играть. Кстати, серебряную медаль вице-чемпиона Штайну всё-таки вручили, правда курьерской доставкой. «Самонаказание» в воспитательных целях было, но футболист и так не играл на турнире.

А вот в 1994 г. немцы выгнали из команды отыгравшего во всех 3 матчах группового этапа Штефана Эффенберга. В матче 3-го тура с Южной Кореей в конце первого тайма при счёте 3:0 в пользу сборной Германии Эффенберг умудрился схлопотать «горчичник»: за 20 секунд дважды жестко срубал соперников. Это было его второе предупреждение на турнире и следующий матч он пропускал. На 75 мин, когда счёт уже стал 3:2, тренер Берти Фогтс вместо полузащитника Эффенберга выпускает защитника Томаса Хелмера. Вполне логично. Но вот уходивший с поля Эффенберг услышал недружественные выкрики в его адрес с трибун от своих же болельщиков. Он не придумал ничего лучше, как показать в ответ средний палец на своей руке. Трибунам это явно не понравилось. Как и руководству сборной Германии. Полузащитнику был куплен срочно билет на родину. Следующий матч он пропускал из-за перебора жёлтых карточек, а четвертьфинал он пропускал уже из-за перебора в своих эмоциях. Германия турнир завершила в четвертьфинале. Дисциплина в команде превыше всего. А болельщиков уважать надо.

На том же ЧМ -94 случилось ещё более громкое отстранение игрока от турнира. После игры второго тура группового этапа Аргентина — Нигерия 33-летний аргентинский капитан Диего Марадона был выбран для прохождения допинг-контроля. Тест оказался положительным. Таким образом, Марадона сыграл на мундиалях 21 игру, догнав Уве Зеелера и Владислава Жмуду по этому показателю. Ну, не хотели руководители ФИФА (главным образом бразилец Жоао Авеланж), чтобы такая неоднозначная личность как Марадона завладела одним из трудно достижимых мировых рекордов по количеству сыгранных матчей на мировых чемпионатах. Громкое разоблачение, 15 месячная дисквалификация (кстати, вторая в его карьере). Рекордом позже завладел вполне пристойный, беспроблемный Лотар Маттеус.

Но случай с дисквалификацией Марадоны был уже третьим на турнирах Кубка мира. Правда, третьим официально признанным. Были разговоры о допинге сборной Германии на ЧМ -54. Также говорили и о «волшебных препаратах» для всей сборной КНДР на ЧМ -66. Также была информация о двух, опять же немецких, футболистах, в чьих пробах оказался эфедрин всё на том же ЧМ -66. Но случаи эти всплывали после турниров, иногда просто замалчивались и не предавали огласке. Поэтому ни о какой дисквалификации игроков не было и речи.

Обязательный допинг-контроль стали осуществлять только с турнира 1974 года. Тогда же и был выявлен первый употреблявший. Основной защитник сборной Гаити Эрнст Жан-Жозеф, прекрасно проведший матч с Италией в первом туре первого группового этапа, был пойман на допинге. ФИФА его дисквалифицировала, и он покинул чемпионат. Бедолага на родине подвергся процедуре изгнания демонов от колдунов вуду, а затем отсидел 2 года в тюрьме за принесённый «позор стране». А без своего основного защитника гаитяне пропустили 11 мячей в оставшихся 2 матчах и покинули чемпионат.

На следующем турнире в 1978 г. вновь была допинговая дисквалификация. И вновь в первом же туре, и вновь виновник оказался в составе команды, которая проиграла матч со счётом 1:3, и вновь, как и в случае с Гаити в 1974 г., первый гол в матче забили проигравшие. Речь об игре Шотландия — Перу. Британцы первыми открыли счёт, но перуанцы во втором тайме благодаря дублю Теофило Кубильяса одержали победу. Послематчевый допинг-тест дал положительный результат у форварда шотландцев Вилли Джонстона. Его исключили из состава сборной и дисквалифицировали на год. И поспешили отправить домой, ибо по законам Аргентины ему грозил тюремный срок сроком на тот же год.

С турнира 1986 г. на допинг-контроль стали брать по два футболиста от каждой команды на групповом этапе и по 3 в матчах плей-офф. В том самом 1986 г. попался на допинге и ещё один игрок — у испанца Рамона Кальдере в анализе мочи был выявлен запрещённый препарат после матча с Северной Ирландией. Санкций ФИФА не было, всю вину свалили на врача, Кальдере играл во всех оставшихся матчах. Причём, в следующем игре он забил два из трёх голов своей сборной. Тут, как говорится, если нельзя, но очень нужно…

Если уж продолжить тему борьбы с допингом на чемпионатах мира, то, например, на ЧМ -2006 в Германии каждый выбранный для прохождения теста игрок обязан был заполнить анкету, в которой нужно было указать все лекарственные препараты, которые он принимал за последние 72 часа перед игрой. Кальдере в 1986 г. лечили антибиотиками от так называемой диареи путешественника. Болезней много. На турнире 2018 г. был игрок с терапевтическим исключением. Главное, чтобы бумажка нужная была.

Вернёмся к футболу.

В 2014 г., опять же на турнире, проводившемся в Америке, теперь в Южной, — новый поворот. В одну группу предварительного этапа на ЧМ -2014 жребий свёл трёх бывших чемпионов мира и Коста-Рику. В матче 3-го тура Уругвай и Италия выявляли между собой, кто выйдет в плей-офф со второго места — первое себе обеспечила Коста-Рика, обыграв в двух первых турах эти команды (в третьем сыграла вничью с Англией). После 58 мин игры Италия осталась вдесятером. Незадолго до гола уругвайца Година (на 80 мин) произошёл эпизод с укусом соперника. Луис Суарес укусил за ключицу защитника сборной Италии Джорджио Кьеллини. Судья этого не видел. Всё стало понятно только после видеоповтора. Это не первый случай «людоедства» у Суареса. Арбитр никаких санкций уругвайцу не вынес. Но дисциплинарный комитет постановил: ближайшие 9 матчей национальной команды пройдут без Суареса. На 4 месяца он отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. Штраф игрока составил 100 тыс. швейцарских франков. Карточек не было совсем в эпизоде, а хулиган — вне игры надолго.

Как видим, вариаций много, с карточками или без них. Игроки выбывают из игры из-за травм. Или из-за нарушений правил на футбольном поле и последующих санкций от арбитра. Иногда нарушения фиксируются судьями и не на футбольном поле, а за его пределами и даже за пределами самого футбольного матча. Порой санкции настигают игроков и без участия арбитров (скорее, при их безучастии). Благо, сейчас на помощь приходит телевидение. А случаи с допингом вообще могут стать делом на долгие судебные тяжбы. Всё в жизни случается. «Самонаказание», конечно, штука благородная. Сегодня, правда, это уже, скорее, атавизм. Нынче в фаворе другой принцип — не пойман, значит играешь. Жизнь продолжается. Игра тоже…