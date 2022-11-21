Португалия – Гана : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Португалия – Гана, который состоится 24 ноября 2022 года

Португалия

Сборная Португалии вызывает много вопросов перед предстоящими матчами группового этапа и предсказать ее результаты довольно сложно. Особой фигурой разумеется стоит Криштиану Роналду и все возможные скандалы вокруг него. Матч с Ганой будет очень яркий и колоритный, ведь коллективы играют в абсолютно разный футбол и зрителям будет интересно, чья школа окажется сильнее.

17 ноября сборная Португалии крупно обыграла Нигерию в товарищеском матче (4:0), а 27 сентября уступила Испании (0:1).

Гана

Сборная Ганы играет практически без ничьих и в каждом матче старается забивать. Для этой страны предстоящий чемпионат мира очень важен, ведь команда давно не показывала высоких результатов, имея при это серьезные амбиции. Можем с уверенностью утверждать, что коллектив создаст проблемы «европейским бразильцам» и имеют все шансы зацепиться за очки в первом туре.

17 ноября сборная Ганы обыграла Швейцарию в товарищеском матче (2:0), а 27 сентября переиграла команду Никарагуа (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.37

Ничья – 4.6

Победит Гана – 10

Статистика

Сборная Ганы выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей Португалии завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Ганы забивала в девяти из десяти последних матчей

В единственном матче между сборными сильнее оказалась Португалия (2:1)

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.6. Такой исход является рискованным, но мы верим, что африканская команда сможет набрать очки в этой встрече при небольшом количестве забитых мячей.