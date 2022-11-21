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Бразилия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:31
Бразилия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Бразилия – Сербия, который состоится 24 ноября 2022 года

Бразилия

Сборная Бразилии является одним из самых явных фаворитов в этом турнире, и как всегда, приковывает к себе множество взглядов. Коллектив будет выступать в самом боевом составе и единственным, кто мог поехать, но остался за бортом можно назвать Фирмино из «Ливерпуля». Матч с Сербией будет очень непростым, ведь в составе соперника есть потрясающая атакующая линия, которая очень качественно реализует свои моменты.

27 сентября сборная Бразилии разгромила Тунис (5:1), а 23 сентября крупно обыграла команду Ганы (3:0).

Сербия

Многие эксперты называют сборную Сербии «темной лошадкой» чемпионата мира в Катаре, ведь за эту страну играет множество успешных футболистов на данном отрезке времени. Команда из восточной Европы вряд ли сможет «пободаться» с Бразилией за первое место, но занять второе и выйти в плей-офф ей вполне по силам. Данный поединок можно смело называть одним из самых интересных во всем первом туре группового этапа.

18 ноября сборная Сербии разгромила в товарищеской встрече Бахрейн (5:1), а 27 сентября обыграли Норвегию в Лиге Наций (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Бразилия – 1.47
  • Ничья – 4.4
  • Победит Сербия – 7.2

Статистика

  • Сборная Бразилия проиграла только один матч из двадцати последних во всех турнирах
  • Сербия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Сборная Бразилии выиграла две последних встречи с Сербией

Прогноз

Сделать ставку на победу Бразилии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. На обе команды болельщики возлагают большие надежды, но здесь вероятнее всего сильнее окажется представитель Южной Америки.

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