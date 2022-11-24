Уэльс — Иран: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уэльс — Иран, который состоится 25 ноября 2022 года
Уэльс
Второе место турнирной таблицы группы B занимают валлийцы после первого тура чемпионата в Катаре. Освежим в памяти крайние несколько матчей с участием «драконов». Из шести игр в Лиге наций валлийская сборная не сумела обыграть оппонентов ни в одной. Поражениями завершились пять матчей сборной Уэльса. Дома «красно-белые» раскатали ничью с бельгийской сборной. Голландцам и полякам валлийцы проиграли в обеих встречах. «Красным дьяволам» из Бельгии с разницей в один мяч «драконы» уступили.
В 1-ом туре мундиаля «красно-белые» сыграли вничью со сборной США.
Иран
После первого тура чемпионата мира сборная Ирана находится на последней строчке турнирной таблицы своей группы. Рассмотрим несколько игр «львов Ирана» за последнее время, чтобы оценить степень готовности иранцев к матчу с валлийскими «драконами». Уругвайцев и никарагуанцев с минимальным счётом «персидские леопарды» обыграли. Вничью завершилась игра со сборной Сенегала. Незадолго до начала мирового футбольного первенства «принцы Персии» уступили тунисцам.
Первый матч ЧМ-2022 завершился для «львов Ирана» разгромным поражением от англичан (2:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Уэльс – 2.10
- Ничья – 3.30
- Победит Иран – 4.00
- Победит Уэльс с форой -1.5 – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.43
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54
Статистика
- В половине матчей из десяти последних валлийцы проиграли
- За тот же период иранцы уступили в четырёх футбольных поединках
- Четыре крайних матча из пяти с участием «персидских леопардов» завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Валлийцам, если они претендуют на выход из группы, необходимо набирать очки в предстоящей встрече с иранцами. Заключительная игра с англичанами будет непростой. Наш прогноз: победа сборной Уэльса. Коэффициент 2.10.