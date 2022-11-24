Уэльс — Иран: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Уэльс — Иран, который состоится 25 ноября 2022 года

Уэльс

Второе место турнирной таблицы группы B занимают валлийцы после первого тура чемпионата в Катаре. Освежим в памяти крайние несколько матчей с участием «драконов». Из шести игр в Лиге наций валлийская сборная не сумела обыграть оппонентов ни в одной. Поражениями завершились пять матчей сборной Уэльса. Дома «красно-белые» раскатали ничью с бельгийской сборной. Голландцам и полякам валлийцы проиграли в обеих встречах. «Красным дьяволам» из Бельгии с разницей в один мяч «драконы» уступили.

В 1-ом туре мундиаля «красно-белые» сыграли вничью со сборной США .

Иран

После первого тура чемпионата мира сборная Ирана находится на последней строчке турнирной таблицы своей группы. Рассмотрим несколько игр «львов Ирана» за последнее время, чтобы оценить степень готовности иранцев к матчу с валлийскими «драконами». Уругвайцев и никарагуанцев с минимальным счётом «персидские леопарды» обыграли. Вничью завершилась игра со сборной Сенегала. Незадолго до начала мирового футбольного первенства «принцы Персии» уступили тунисцам.

Первый матч ЧМ -2022 завершился для «львов Ирана» разгромным поражением от англичан (2:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уэльс – 2.10

Ничья – 3.30

Победит Иран – 4.00

Победит Уэльс с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.43

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.54

Статистика

В половине матчей из десяти последних валлийцы проиграли

За тот же период иранцы уступили в четырёх футбольных поединках

Четыре крайних матча из пяти с участием «персидских леопардов» завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Валлийцам, если они претендуют на выход из группы, необходимо набирать очки в предстоящей встрече с иранцами. Заключительная игра с англичанами будет непростой. Наш прогноз: победа сборной Уэльса. Коэффициент 2.10.