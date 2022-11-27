«Динамо» Москва – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Динамо» Москва – «Оренбург», который состоится 27 ноября 2022 года

«Динамо» Москва

Московский клуб выиграл только два матча из пяти туров кубка России и по регламенту турнира набрал семь очков, что позволяет ему занимать только третье место, отставая от лидера на два пункта. Чтобы пробиться в плей-офф кубка России «Динамо» Москва обязано выигрывать, а сделать это будет не так просто, ведь соперник также мотивирован на результат и борется за плей-офф. Всех любителей российского футбола ждет интересный и напряженный поединок.

23 ноября «Динамо» Москва уступило на выезде «Ахмату» в кубке (1:2), а 13 ноября команда обыграла ЦСКА в чемпионате России (2:1).

«Оренбург»

«Оренбург» выиграл три последних тура кубка России после провала на старте турнира и сейчас занимает второе место с восемью баллами. Тем не менее, поражение в этой встрече не позволит коллективу выйти в плей-офф, а возможно и откинет его сразу на четвертую позицию. В матче с «Динамо» гостям очень нужна ничья и возможно тренерский штаб готовит сопернику определенные сюрпризы, которые помогут добиться результата.

23 ноября «Оренбург» на своем поле уверенно обыграл «Ростов» в кубке России (4:2), а 13 числа в РПЛ в домашнем поединке разгромил «Краснодар» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.77

Ничья – 4

Победит «Оренбург» – 4.3

Статистика

«Динамо» Москва выиграло пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл девять из десяти последних выездных встреч

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Оренбург» проиграл два из трех выездных матчей с «Динамо» Москва

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Хозяевам нужна только победа, поэтому мы предполагаем, что они начнут навязывать свою игру с первых минут. Прогнозируем победу «Динамо» в этом матче в 1-2 мяча.