«Динамо» Москва – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Динамо» Москва – «Оренбург», который состоится 27 ноября 2022 года
«Динамо» Москва
Московский клуб выиграл только два матча из пяти туров кубка России и по регламенту турнира набрал семь очков, что позволяет ему занимать только третье место, отставая от лидера на два пункта. Чтобы пробиться в плей-офф кубка России «Динамо» Москва обязано выигрывать, а сделать это будет не так просто, ведь соперник также мотивирован на результат и борется за плей-офф. Всех любителей российского футбола ждет интересный и напряженный поединок.
23 ноября «Динамо» Москва уступило на выезде «Ахмату» в кубке (1:2), а 13 ноября команда обыграла ЦСКА в чемпионате России (2:1).
«Оренбург»
«Оренбург» выиграл три последних тура кубка России после провала на старте турнира и сейчас занимает второе место с восемью баллами. Тем не менее, поражение в этой встрече не позволит коллективу выйти в плей-офф, а возможно и откинет его сразу на четвертую позицию. В матче с «Динамо» гостям очень нужна ничья и возможно тренерский штаб готовит сопернику определенные сюрпризы, которые помогут добиться результата.
23 ноября «Оренбург» на своем поле уверенно обыграл «Ростов» в кубке России (4:2), а 13 числа в РПЛ в домашнем поединке разгромил «Краснодар» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 1.77
- Ничья – 4
- Победит «Оренбург» – 4.3
Статистика
- «Динамо» Москва выиграло пять из семи последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл девять из десяти последних выездных встреч
- Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Оренбург» проиграл два из трех выездных матчей с «Динамо» Москва
Прогноз
Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Хозяевам нужна только победа, поэтому мы предполагаем, что они начнут навязывать свою игру с первых минут. Прогнозируем победу «Динамо» в этом матче в 1-2 мяча.