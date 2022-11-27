«Зенит» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Зенит» – «Спартак», который состоится 27 ноября 2022 года

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга попал в сложную ситуацию в кубке страны, где с набранными девятью очками он занимает только третье место. Отставание от «Спартака» составляет три балла, но чтобы его обойти в турнирной таблице, чемпиону России необходимо отыграть три мяча, а лучше выиграть с разницей в четыре. Таким образом далеко не все зависит от «Зенита», а это добавляет определенной интриги к предстоящей встрече.

22 ноября «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Црвену Звезду» (3:1), а 16 числа в кубке оказался сильнее «Факела» (2:0).

«Спартак»

«Красно-белые» не смогли выиграть и пятый тур кубка России, но по-прежнему остаются лидерами своей группы с 12 баллами. Для уверенности коллективу необходимо сыграть вничью, чтобы по очкам выиграть свою группу, но даже в случае поражение «Спартак» имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Матчи с «Зенитом» всегда принципиальны, вне зависимости от турнира и положения команд, поэтому болельщиков на стадионе ждет настоящая битва.

23 ноября «Спартак» проиграл на выезде «Крыльям Советов» в кубке России (1:2), а 12 числа на выезде выиграл у «Локомотива» в РПЛ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.53

Ничья – 4.8

Победит «Спартак» – 5.6

Статистика

«Зенит» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» одержал только пять побед из последних десяти встреч на выезде

«Спартак» проиграл пять последних поединков «Зениту» в Санкт-Петербурге

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Чемпион страны предельно мотивирован на победу, поэтому предполагаем, что у «Спартака» будет немного шансов набрать очки.