«Крылья Советов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnnacle

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вчера, 10:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Факел», который состоится 27 ноября 2022 года

«Крылья Советов»

Самарский клуб уже удивил многих болельщиков в стране тем, что смог оказать достойную конкуренцию в такой тяжелой группе кубка России. Сейчас «Крылья Советов» идут на втором месте с девятью баллами и опережают «Зенит» по дополнительным показателям. Чтобы выйти в плей-офф коллективу необходимо просто обыграть аутсайдера на своем поле и тогда вне зависимости от результата второго матча, ниже второго места коллектив не опустится.

23 ноября «Крылья Советов» обыграл на своем поле «Спартак» (2:1) в кубке России, а 12 числа уступил на своем поле «Ростову» (1:3).

«Факел»

Клуб из Воронежа так и не смог набрать ни единого очка в группе кубка России и закономерно покидает турнир. «Факелу» очень тяжело бороться в РПЛ , а задача по сохранению места еще не решена, поэтому сил на кубок России у команды не осталось. В предстоящей встрече коллективу ничего не нужно в турнирном значении, поэтому ждать от них самоотверженной игры вряд ли стоит.

16 ноября «Факел» на своем поле уступил «Зениту» в кубке России (0:2), а 12 ноября на выезде проиграл «Уралу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 1.38

Ничья – 4.9

Победит «Факел» – 8.5

Статистика

«Крылья Советов» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» не знает побед на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли четыре из шести последних матчей с «Факелом»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Клубу из Самары очень нужна эта победа, поэтому вряд ли у него возникнут проблемы в матче с немотивированным аутсайдером.