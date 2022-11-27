«Крылья Советов» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Факел», который состоится 27 ноября 2022 года
«Крылья Советов»
Самарский клуб уже удивил многих болельщиков в стране тем, что смог оказать достойную конкуренцию в такой тяжелой группе кубка России. Сейчас «Крылья Советов» идут на втором месте с девятью баллами и опережают «Зенит» по дополнительным показателям. Чтобы выйти в плей-офф коллективу необходимо просто обыграть аутсайдера на своем поле и тогда вне зависимости от результата второго матча, ниже второго места коллектив не опустится.
23 ноября «Крылья Советов» обыграл на своем поле «Спартак» (2:1) в кубке России, а 12 числа уступил на своем поле «Ростову» (1:3).
«Факел»
Клуб из Воронежа так и не смог набрать ни единого очка в группе кубка России и закономерно покидает турнир. «Факелу» очень тяжело бороться в РПЛ, а задача по сохранению места еще не решена, поэтому сил на кубок России у команды не осталось. В предстоящей встрече коллективу ничего не нужно в турнирном значении, поэтому ждать от них самоотверженной игры вряд ли стоит.
16 ноября «Факел» на своем поле уступил «Зениту» в кубке России (0:2), а 12 ноября на выезде проиграл «Уралу» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 1.38
- Ничья – 4.9
- Победит «Факел» – 8.5
Статистика
- «Крылья Советов» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Факел» не знает побед на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» выиграли четыре из шести последних матчей с «Факелом»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Клубу из Самары очень нужна эта победа, поэтому вряд ли у него возникнут проблемы в матче с немотивированным аутсайдером.