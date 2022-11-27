«Краснодар» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Краснодар» – «Химки», который состоится 27 ноября 2022 года

«Краснодар»

Перед стартом заключительного тура кубка России «Краснодар» идет на первом месте с 10 очками, но отрыв от третьей позиции составляет всего два балла. Это значит, что расслабляться хозяевам очень рано и необходимо обыгрывать аутсайдера, чтобы спокойно выиграть группу и выйти в плей-офф без лишних нервов. Матч обещает быть интересным несмотря на то, что турнирную мотивацию имеет только одна команда.

23 ноября «Краснодар» минимально обыграл «Локомотив» (1:0), а 13 числа был разгромлен «Краснодаром» (1:5).

«Химки»

Подмосковный клуб провалил выступления в кубке России и смог набрать лишь два очка, что не позволяет ему претендовать даже на третье место. «Химки» едут в Краснодар, чтобы просто формально доиграть турнир и постараться порадовать болельщиков. Команде предстоит еще тяжелая борьба во второй части сезона в РПЛ , поэтому отсутствие кубка России возможно даже скажется на команде в положительном ключе.

22 ноября «Химки» проиграли «Пари НН» в кубке России (1:2 в серии пенальти), а 13 числа в чемпионате уступили на своем поле «Сочи» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.35

Ничья – 5.2

Победит «Химки» – 9

Статистика

«Краснодар» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Химки» проиграли девять выездных матчей из десяти за последнее время

«Химки» и «Краснодар» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничье

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что «Краснодар» будет иметь преимущество, однако крупной победы добиться сможет. Прогнозируем 1-2 забитых мяча в этой встрече.