Иран – США: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Иран – США , который состоится 29 ноября 2022 года

Иран

«Львы Ирана» в группе B занимают после двух туров мундиаля второе место, уступая лишь одно очко англичанам. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием иранской сборной. Ничейным исходом завершилась встреча со сборной Сенегала. С минимальным счётом иранцы одержали победу над сборной Никарагуа. В товарищеской встрече с тунисцами иранцы потерпели поражение. Поражением для «принцов Персии» с разгромным счётом закончилась игра 1-го тура чемпионата мира с англичанами.

«Персидские леопарды» в игре второго тура одержали победу над валлийской сборной.

США

На данный момент «янки» находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков сборной США за последнее время. Пропустив пару голов, команда «звёзд и полос» всухую проиграла японцам. Нулевую ничью раскатали «янки» с «орлами пустыни» из Саудовской Аравии. Первая игра мундиаля с валлийцами завершилась для сборной США ничейным исходом.

Миром разошлась команда «звёзд и полос» со сборной Англии (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Иран – 3.95

Ничья – 3.40

Победит США – 2.03

– 2.03 Победит США с форой -1 – 2.89

с форой -1 – 2.89 Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

В пяти матчах из десяти последних иранцы одержали победы

«Янки» за аналогичный период выиграли в трёх поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились пять крайних игр с участием сборной США .

Прогноз