Последний шанс Сербии и Германии, хозяева ЧМ без плей-офф. Последний тур перевернёт группы

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вчера, 15:22

Шансов на ПО нет только у двух команд.

Групповой этап на дистанции в три матча становится максимально интригующим – любая ошибка может оказаться фатальной, а прямые конкуренты за место в плей-офф нередко сталкиваются в заключительном туре. Матчи третьего тура среди команд одной группы будут проходить в одно время – и это добавляет интриги.

Группа А – очное столкновение за второе место

С лидером квартета всё понятно – Нидерланды пусть и не смогли забрать 3 очка с Эквадором, но имеют достаточно мастеровитый подбор исполнителей для уверенной победы над хозяевами турнира.

А вот вторая строчка, которая тоже позволяет выйти в плей-офф, остаётся вакантной. Сейчас на ней Эквадор – и сыграет сборная в заключительном туре с Сенегалом, который лишь на балл отстаёт от двойки лидеров.

Сенегальцам при любых раскладах необходима победа, а Эквадору для выполнения задачи достаточно ничейного исхода.

Уэльс в погоне за топ-2

Не так валлийцы представляли себе первый за долгое время чемпионат мира – после боевой ничьей с США в игре против Ирана требовалась победа. На деле – сухое поражение (0:2) и последнее место в группе. Хотя даже так у Уэльса остаются шансы на проход в следующую стадию.

Сюжет в группе В дополнительно раскручивает тот факт, что все команды смогли набрать очки. И валлийцы сегодня встретятся с лидерами квартета – англичанами, а США – с Ираном, который пока удерживает вторую строчку в квартете.

Есть куча сценариев развязки этого боевика:

- США и Уэльс в плей-офф в случае побед над Ираном и Англией;

- Штаты расходятся с Ираном на ничьей, а валлийцы за счёт крупной победы отправляют «трёх львов» домой;

- В последний вагон забираются американцы, а Англия сохраняет лидерство за счёт победы;

- Ничего не меняется, так как аутсайдеры не смогли навязать борьбу за плей-офф.

Матч жизни для Месси

В группе С можно накрутить достаточно сюжетов – от клубных (легенда «Барсы» Лео против наследника Левандовского), до национальных (последний шанс Месси на победу на ЧМ ).

Аргентинцы вернулись в зону плей-офф после неудачного старта с Саудовской Аравией, но ничего себе не гарантировали. И на ничью надеяться точно не стоит – при таком раскладе очень многое будет зависеть от исхода параллельной встречи саудитов с Мексикой. Достанется победа первым – и придётся Лео паковать чемоданы. Чтобы не усложнять себе жизнь, «бело-голубым» нужна только победа над поляками.

Мексика всё ещё рассчитывает на продолжение борьбы за трофей – в таком случае Саудовскую Аравию надо обыгрывать. И верить, что бомбардирский талант Левандовского сломит Аргентину.

Дуэль Австралии и Дании

При подсчёте раскладов в квартете D стоит учитывать фактор французов – после уверенного старта они вряд ли допустят осечку, тем более с Тунисом.

Это значительно уменьшает масштаб обзора – он сужается до двух конкретных сборных, борющихся за вторую строчку. Речь об Австралии и Дании, которые будут выяснять отношения в очном матче заключительного тура.

Для датчан нельзя назвать плановой разве что ничью с Тунисом – даже поражение от Франции воспринималось как неизбежное. Австралии позволяет идти выше лишь тот факт, что с тунисцами они набрали все 3 балла.

Сложных вычислений здесь не потребуется: победа Дании – их выход в плей-офф; ничья или победа Австралии – путёвка в следующий этап для них.

Момент истины для Германии

Уже несколько игроков «бундестим» обещали, что жест с прикрытыми ртами – их последняя акция протеста на этом ЧМ . Теперь можно сконцентрироваться на футболе.

Но тем хуже для сборной, что судьба Германии на ЧМ -2022 зависит не целиком от них. 3 очка с Коста-Рикой вознесут немцев на промежуточное второе место – и тут решающую роль сыграет поединок Японии и Испании. Победа над «красной фурией» принесёт японцам попадание в игры на вылет. Для «бундестим» лучше, чтобы этого не произошло, — из-за внушительной разницы мячей испанцы не пропустят их на вторую строчку.

Чисто в теории остаётся в борьбе и Коста-Рика – им необходимо повторить перформанс японцев с «немецкой машиной» и ожидать победы Испании.

Погоня старичков из Бельгии

Причём старость как причину неудач сборной отмечает даже Кевин Де Брюйне. Бельгийцев спасает тот факт, что вся их судьба на мундиале в Катаре определяется в одном матче с Хорватией. Канада осталась за бортом и не может обойти «красных дьяволов».

Всё сводится к двум возможным исходам: выход Бельгии в плей-офф в случае победы и вылет с турнира в случае поражения. Всё гениальное просто.

Отчаяние Сербии

Ну как можно такому талантливому поколению сербов заканчивать ЧМ таким образом?! От игры с Камеруном осталось ощущение недосказанности. Пусть «белые орлы» и набрали балл, с которым легче продолжать борьбу за топ-2. Но они могли набирать и 3 – играли уверенно, быстро переломили ход встречи.

Вечер для сербов испортил секундный импульс камерунцев. Их соперники сделали то, что Аргентина не смогла реализовать в матче с Саудовской Аравией – выдержали линию офсайда в двух выпадах. Они и привели к пропущенным мячам.

Камерун в заключительном туре сыграет с Бразилией, которая без Неймара с трудом прошла Швейцарию. Победа будет громкой заявкой на второе место.

В параллельном матче со швейцарцами будет играть Сербия – и им нужна уверенная (желательно крупная) победа. Тогда будет и вторая строчка.

Не реализовавший себя Уругвай

Корейцы огорчили «чарруа», но во втором туре полетели вниз вслед за ними. У первых – 2:3 с Ганой, у последних – 0:2 от Португалии.

Вакантным остаётся второе место, на которое претендуют сразу три команды. Уругвайцам в последнем туре необходимо проходить Гану. И чтобы обезопасить себя на случай сенсации в параллельной встрече, делать это надо с крупным счётом.

Хотя Португалия вряд ли допустит победу Южной Кореи, чем порадует «небесно-голубых».