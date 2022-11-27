Испания – очарование мундиаля, но немцы упрямые. Сразятся тренеры с победами в ЛЧ

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вчера, 10:35

Англия напомнила, что каждый тур – с чистого листа.

О сборной Испании

- Стартовали сказочно, ведь Энрике поставил на философию. Пас, пас, удар. Луис — один из самых интересных наставников мира вне привязки к сборным и клубам. Испанец в хорошем настроении после 7:0 с Коста-Рикой. Раскованно шутит, что если Торрес отпразднует новый гол с большим пальцем во рту – намекая, что дочь Энрике, которая встречается с Ферраном, забеременела, то ноги «зятька» в сборной не будет. Веселье понятно, но успех против Кейлора Наваса важно оставить позади. Три очка в кармане, но Германия – зверь под иной калибр.

- Тренеры не любят матчи, где всё получается настолько легко. Родри и Ляпорт надежно прикрыли тыл. Ветераны сыграли роскошно, хотя двое из них на флангах, освободили Педри и Гави для атак. Юниоры в середине поля катали мяч без потерь. Эксперимент с Асенсио в центре атаки сработал, Марко забил гол в стиле нападающего, не хавбека. Испания оказалась слишком хороша как для первого тура, как Англия против Ирана. Британцы уже потеряли очки против США и выглядели иначе. Смогут ли испанцы выдержать заданный ими же темп?

- Уильямс, Коке, Бальде, Солер и Мората добавят команде слоев. В этом прелесть сборной Испании. Фати в заявке, Пау Торрес может пригодиться, исходя из тактических задумок Энрике. Льоренте и Сарабия в обойме. Важно, что резервисты Испании создавали мячи после выхода на замену. «Красная Фурия» не унизила Коста-Рику мертвым вторым таймом, играли до конца. Отчасти потому, что зрелый рядом с молодыми, вроде Гави. В более молодом возрасте на ЧМ забивали только два человека, одного из которых точно знаете.

- Испания играет «4-3-3». На стриме с фанатами Энрике отметил также, что Асенсио не «ложная девятка», а классический форвард по его задумке. Тренер также напомнил, что Морату берегли после травмы. Против Германии, если для Рюдигера и Шлоттербека именно Альваро неудобнее стилистически, может выйти нападающий «Атлетико». Но вряд ли изменений в основе будет много, после 7:0 состав кардинально не меняют.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон – Аспиликуэта, Родри, Ляпорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Торрес, Асенсио (Мората), Ольмо.

О сборной Германии

- Не были немцы ужасными против японцев, особенно до перерыва. Не будем выдумывать плохой футбол фаворита. Классно сыграли японцы, многие из которых из Бундеслиги и понимали соперника. Классическое поражение «Баварии», только в роли чудящего защитника Шлоттербек, на слабую позиционную игру которого указывали до начала турнира, рассуждая о минусах Германии. Нойер пропустил в ближний угол, что не страшно. А вот факт, что не реализовали 8 из 9 ударов, кроме пенальти Гюндогана – камень в огород немцев.

- Пять из девяти точных выстрелов Германии на счету Киммиха и Гюндогана, двух хавбеков. У Мусиалы, Мюллера и Хаверца ни одного точного удара по воротам. Пенальти заработал защитник Раум. Количество последних пасов высокое, но не переросло в качество. Немцы неправильно вскрывали защиту Японии, а еще не хватило прирожденного центрального форварда, вроде Клозе, на острие. Если Испания нашла выход – Асенсио понимал, как помочь Ольмо и Торресу, то четверка атаки Германии не сработала.

- Флик виноват, ведь его замены – выпустил хавбека Хофманна вместо Мюллера, а крепкого Горецку вместо творческого Гюндогана, не сработали, в отличие от перестановок японского наставника. Нет сомнений, что Германия могла вырвать ничью 2:2, у вратаря соперника восемь сэйвов, а не два, как у Нойера. Но вспомните, насколько Испания мастеровитее, чем Япония. Против азиатской команды немцы владели мячом. Когда Германия Флика играла вторым номером? Точно не в играх Лиги наций.

- Пора перейти на три центральных? Возможно, тогда Зюле не будет играть правого защитника, окажут сопротивление немолодым Альбе и Аспиликуэте на флангах, заставят Габи и Педри помогать Бускетсу против Киммиха, Мюллера и Мусиалы. План не худший, хотя схема «4-2-3-1» тоже может сработать, если не будет такой вялой реакции на чужой резкий переход из обороны в атаку. Испания в своем матче работала разнообразно – и флангами, и по центру. Немцы хорошо готовили атаки, но неважно придумывали ценные моменты.

- После поражения от Японии на лавку наиграл Зюле как правый защитник, а Шлоттербек как центральный. Аукнулось решение Флика оставить за бортом Хуммельса, чтобы работать с приятными парнями. Кстати, немецкий тренер повторил подход Энрике, который не взял на турнир в Катар опытных и языкатых Рамоса и Пике. Также нужно подумать, кто лучше загрузит Родри и Ляпорта работой? Возможно, на острие сыграет Мюллер. Не исключено, что будет сюрприз, выход Фуллкруга или Мукоко. Флику пора включиться, иначе немцы сегодня вылетят из турнира, как четыре года назад.

Ориентировочный состав Германии (4-2-3-1): Нойер – Хофманн (Зюле), Рюдигер, Шлоттербек, Раум – Киммих, Гюндоган – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Хаверц (Мукоко).

Цифровое измерение матча

- В играх сборных бывает связь поколений. Например, Англия не может обыграть США на ЧМ в трех матчах подряд. У Испании есть ничья с немцами в группе в 1994-м и победа в полуфинале на турнире в ЮАР в 2010-м. На Евро серия продолжается, был успех в финале в 2008 году. Даже в Лиге наций испанцы разгромили немцев два года назад со счетом 6:0 (а в Штутгарте сыграли 1:1). В пяти официальных играх ни одной победы Германии.

- Это лидеры по владению мячом на ЧМ . У Испании безумные 82 %, у немцев невероятные 74, а в первом тайме процент был еще выше. Интересно, кто кому отдаст мяч, Энрике или Флик? Игры разума гарантированы, но если Испания сама заберет мяч, а немцы усилиями Киммиха, Гюндогана и Мусиалы попробуют его вернуть, но не справятся – ждите голы в ворота Нойера. И ответные атаки, достаточно прохода Мусиалы для счастья.

- Обычно поединки Испании и Германии не самые результативные. Немцы должны собраться после неудачи. После поражения от Франции на Евро забили четыре гола Португалии и два Венгрии. Вот только в плей-офф безропотно вылетели от Англии. Испания покинула прошлогодний турнир достойнее, по пенальти уступили Италии в полуфинале. Команда Энрике симпатичнее, но их зрелость как коллектива проверят именно против Германии и Японии.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, почему ставят на Испанию, но выберем безопасный прогноз — размен голами. А дальше пойдет матч на три результата, ведь Германии нужна только победа.