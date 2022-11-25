США – испытание для Саутгейта. Англия первой гарантирует себе место в плей-офф ЧМ-2022

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сегодня, 22:03

Помогут активные вингеры.

Поединок со сборной США – едва ли не единственный шанс англичан проверить состоятельность собранного Гаретом Саутгейтом состава. Начало ЧМ -2022 с Ираном выдалось отличной разминкой, дальше всё идёт по нарастающей – в последнем туре Англия сыграет с крайне мотивированным после поражения от иранцев Уэльсом. Тут наложится и разница сборных в стилистике.

Но конкретно Штаты интересны тем, что частично дублируют концепцию сегодняшнего соперника. Для сборной Англии будет возможность проверить, в чьём исполнении она смотрится эффективнее.

О делах Англии

- Прежде всего стоит отметить, что Гарет Саутгейт в установке на игру ориентируется на сильные стороны соперника. На уровне сборных, где количество матчей в разы меньше, это полезный навык. И, конечно, качества подобранных игроков играют важную роль.

- В нынешнем составе англичане сильны своими флангами, оттуда же и приходит большинство атак. На позиции латералей в первом матче на ЧМ -2022 вышли Киран Триппьер и Люк Шоу. Первого Саутгейт задействует в матчах довольно часто, и действует он по всей бровке. Что касается Шоу, он способен дать хороший объём в работе без мяча, идёт в давление. При этом в обороне у главного тренера есть Трент Александер-Арнольд, Кайл Уокер и Бен Уайт (последний – универсальный центральный защитник, играющий в «Арсенале» на фланге).

Если говорить о вингерах, на правом фланге расцветает Букайо Сака – автор дубля в ворота Ирана. Он довольно скоростной и способен выдержать высокий темп без ущерба эффективности. Аналогичные качества прослеживаются и у Джека Грилиша, Рахима Стерлинга, Маркуса Рэшфорда, поэтому «три льва» в любой ситуации могут взвинтить темп. Поддерживать его получится даже после замен, так как к краям часто смещаются Маунт и Галлахер.

- Такая ударная сила на флангах располагает к большому числу подач, прострелов в штрафную – именно так Англия добывала разгромные 6:2 с Ираном, причём на край мог сместиться даже форвард Харри Кейн. Выигрывать верховые единоборства помогает Харри Магуайр, который проявляет себя в полной мере почему-то именно в сборной. В центре звёзд не так много, хотя есть Джуд Беллингем.

- Основным недостатком англичан главный тренер Гарет Саутгейт видит проблемы с концентрацией:

Я сыт этим по горло, честно. Конечно, мы должны быть рады, что выиграли с такой разницей и показывали хорошую игру. Однако команда вновь лишилась концентрации. Нужно быть стабильнее. Первый тайм был сложным, с большим количеством пауз, но наши прессинг и движение были хороши. При этом мы не можем позволять себе пропускать два гола на этом этапе турнира, поэтому нужно исправляться в матче с США . Нам дали 24 минуты дополнительного времени. Ошибки были следствием затягивания матча и счёта, который казался комфортным.

И правда – национальная команда пропустила два от Ирана в тот момент, когда результат уже был сделан. В иной ситуации будь счёт чуть скромнее, такой камбэк принёс бы большие проблемы.

О делах США

- В чём американцы похожи по стилю на Англию, так это в отношении к игре на флангах – основная сила сборной тоже сконцентрирована на краях.

- Сержиньо Дест и Энтони Робинсон активно включаются в игру с мячом на чужой половине, подают в штрафную. Именно латераль «Милана» разогнал атаку на 9-й минуте – после его заброса вперёд Тимоти Веа смог отклеиться от опекуна. Не хватило завершающего удара после передачи вингера. Продолжение эта атака, кстати, получила уже благодаря подбору Робинсона – и тот снова навешивал, но удар не получился у Джоша Саржента.

Да и первый гол получился благодаря активности фланговых игроков – на этот раз речь о вингерах. Веа отлично сместился в центр и получил мяч от Пулишича, после чего Тимоти прошил Уэйна Хеннесси.

- При этом Уэльс доставлял Штатам определённые проблемы – валлийцам комфортнее было отдать мяч и действовать на контратаках, так как при таком сценарии раскрывался потенциал Гарета Бэйла в атаке. Так что и сценарий, при котором США забрали владение, не выглядел для соперника таким же ужасным. После встречи наставник американцев Грегг Берхальтер подтвердил предположение:

Тяжёлая и изматывающая игра, мы боролись до конца и полностью выложились. Во втором тайме мы утратили прежнюю агрессивность, а соперник усилил давление. У нас были шансы в контратаках. Валлийцы – очень достойные оппоненты, и порой нам было непросто противостоять их вертикальному футболу. Они действительно усложнили нам жизнь.

- Менять стартовый состав наставник не решился – только на острие вместо Саржента выйдет Хаджи Райт из турецкого «Антальяспора».