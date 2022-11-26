В Аргентине не сомневаются в победе над Мексикой. Но не справятся без включений Лионелей

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сегодня, 08:28

Тезкам Месси и Скалони пора показать себя.

Скалони помог создать сенсацию

Человек с зарплатой 2.6 млн евро в год должен лучше изучать одного из тройки гарантированных соперников. Дело не только в достойной зарплате чемпиону Южной Америки — Лионель в рейтинге окладов наставников ЧМ -2022 седьмой, но в историческом весе момента. Аргентина начала в Катаре в статусе сборной, собравшей 36 матчей без поражений. Впрочем, известна судьба мирового рекордсмена — Италия не вышла на чемпионат мира. Скалони рекорд Манчини не побил. Лионель проиграл колоритному тренеру Ренару неожиданно, хотя и объяснимо.

Нельзя организовать поражение Аргентины от Саудовской Аравии без помощи тренера «альбиселесте». Позже мир увидел, как Флик неграмотно реагировал по ходу матча с крепкими японцами. Видать, Ханси убаюкал благополучный первый тайм. А Скалони пошел дальше, Лионель неправильно выбрал стартовый состав. Когда человек талантливый, то вес его ошибок выше. Все комплименты молодому тренеру остались в силе, первым со времен Альфио Басиле версии 1993-го заставил Аргентину выиграть Кубок Америки, но обманывать нехорошо. После поражения от саудовцев Скалони явно приврал:

Мы знали, как будет играть наш соперник. Аргентина готовилась, зная, что у Саудовской Аравии подвижная оборона. Анализировать тут нечего, просто грустный день.

Плохой ответ, ведь высокомерный. Если Бьелса посмотрел 50 матчей сборной Польши для прочтения лекции об оптимальной тактике этой команды, то в Аргентине есть люди, посмотревшие больше игр «альбиселесте». Выбранная Скалони основа подходила для работы против «автобуса». Высота прессинга Саудовской Аравии смутила атаку фаворита, даже переход на футбол в честь Индзаги можно назвать импровизацией. Если бы готовились к высокому расположению соперника, то в основе увидели Лисандро Мартинеса с его диагоналями. Если бы Лионель разгадал соперника, то слева играл бы Акунья, чьи характеристики пересекаются с теми, что у Тальяфико, ведь они одной позиционной породы, но есть разница на мяче.

Маркос, в отличие от Николаса, намного хуже играет в пас на количество, но чаще применяет навесы и длинные диагонали. Также очевидно по позиции Месси и выбору Папу Гомеса в основу, что Скалони ждал 11 игроков соперника у чужой штрафной площади. Более того, тренер не отреагировал на тактическое заблуждение в перерыве заменами. Человек — существо суеверное, боится «спугнуть удачу». Когда все идет по плану, то никто сто раз об этом не напоминает. Плохо, что Скалони рассказывал после матча об офсайдах, но не взял вину на себя за неправильный стартовый план на игру. И еще хуже, если высокий Лионель не понял, почему у его команды возникли проблемы.

У Аргентины классовый разнобой

Если Мартинес такой роскошный голкипер, то почему годами не играл в основе «Арсенала»? Речь о человеке с навыками и реакцией, но как у Менди из «Челси», а не как у Куртуа из «Реала». Для сборной Эмилиано важен, но не суперзвезда футбола, как Месси, Ди Мария и Лаутаро, который наступил ногой на порог в комнату с взрослыми. Папу Гомес и в молодости не был парнем для «Реала», а сейчас подавно. У Аргентины неоднородный состав по классу, и хотя для национальных команд это не всегда минус — отсутствие своего Роналду не помешало Италии год назад, в сложных матчах пробелы сказываются. Самый яркий пример — Де Пауль и Паредес. Леандро одинаково талантливый и ленивый. А цербер Симеоне, приставленный охранять Месси, и в «Атлетико» выступал неоднозначно.

Также Скалони выбрал не до конца здорового защитника «Тоттенхэма» Ромеро вместо Лисандро из МЮ . Руководить линией обороны должен ветеран Отаменди, который в лучшие времена не славился надежностью, хотя компенсировал средние для современного центрального защитника габариты агрессивностью. Но Саудовская Аравия сама работала жестко, в конце матча сломали новый план Скалони тактикой мелкого фола. Голого игрового интеллекта Паредеса с его пасами ради пасов в стиле Витселя, или у Де Пауля, живущего по закону Кержакова про удары, не хватило. Нет в центре у Аргентины великого хавбека. Зато был ошибочный план Скалони с широкими линиями, без Альвареса в атаке, а еще без Энцо Фернандеса в полузащите.

Если Месси и Ди Мария, как раньше Маскерано, Дзанетти и Батистута, доказали по сумме выступлений, что каждый заслуживал кубок мира по уровню мастерства, то ребятам вроде Паредеса и Молины еще нужно доказать право на подобное испытание. Для начала в играх против мексиканцев и поляков.

Команда Месси — фаворит группы

По-прежнему, ведь старенькая Мексика и недосказанная из-за спорного класса тренера Польша ниже классом. Бьелса выдал славянскому коллеге инструкцию, но ей еще нужно уметь воспользоваться. Также не знаем, умеет ли Саудовская Аравия повторить сегодня то, что творила вчера? Если увидим, что Скалони внес правки против Мексики, учтет тактику соотечественника Херардо Мартино (бывшие тренеры Аргетины как сговорились, один анализирует 50 матчей Польши, а другой готовит к матчам Очоа), то Лионели могут набрать шесть пунктов. Если у Саудовской Аравии будет меньше, то фаворит окажется первым в квартете.

Надо лишь признать, что Аргентину утопила, в том числе, хорошая готовность соперника, а не высокомерно рассказывать, что не повезло, или что судьи где-то там неправильно зафиксировали офсайд (даже если так, счет это уже не изменит). Ренар не позволил комплексу неполноценности сожрать саудовцев. Показательно, как защитник ближневосточной команды агрессивно похлопал Месси по спине после второго мяча своей команды. А когда Лионель снизу вверх посмотрел на великана знакомым миру и знаменитым глумливым взглядом, то Аль-Булайхи сказал аргентинцу, что тот не выиграет, хотя до конца матча оставалось полчаса. Важно для Аргентины, что у этого взгляда Месси есть секрет.

Лионель его применяет, когда напуган, защитная реакция щуплого человека при стычке с крупным. Месси словно спрашивает: «Ты знаешь, с кем сейчас говоришь?» Саудовец подготовил ответ футболом, Саудовская Аравия уважала фаворита настолько, чтобы переиграть. И Мексика ценит оппонента. Аргентина же наоборот не показала того же отношения к сопернику, в отличие от испанцев против Коста-Рики, где фаворит играл до конца. На этом турнире часть матчей фавориты выиграли до выхода на поле. У Саутгейта, Энрике, Дешама и Тите был четкий план на первую игру, учитывающий как характеристики своих команд, так и особенности чужих. Скалони же ошибся, наставники Польши, Дании и Германии тоже не до конца справились.

Аргентина не в самой сложной группе, команда по-прежнему жутко перспективный фрукт, но тренеру и его тезке-капитану важно его умело подать. Будь у «альбиселесте» свои Бускетс, Беллингем и Батистута — получили бы команду почти без слабых мест. Но так скучно. Куда веселее, что серия без поражений оборвалась, и теперь дуэль Месси и Очоа является матчем жизни для двух команд. Немного смущает, что в Аргентине так спокойно встретили поражение от саудовцев. Верить в рассказ, что фавориты всегда плохо начинают, опасно, далеко не всегда после шокирующих осечек завоевывают трофеи.