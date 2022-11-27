Бельгия – пенсионеры на ЧМ-2022. Только Куртуа порадовал фанатов в первом туре

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вчера, 12:49

Де Брюйне признает ошибки, но просит не списывать команду.

Возрастные сборные стартовали со скрипом

Средний возраст выше 28 лет сразу у девяти команд. Чемпионат смены поколений, как говорили до начала турнира. На одном полюсе сборная США , рядом Англия и Франция, на другом – Иран, Бельгия и Коста-Рика. Из тройки главнее всех сборная с Де Брюйне, недавно лидировала в рейтинге ФИФА . Уругвай, Хорватия, Аргентина и Мексика представили в первом туре немолодые составы, как и корейцы с катарцами. Ни одной победы у этой шестерки с первой попытки.

И никто не сыграл круто. Не всех отвозили, как Коста-Рику, ведь Иран накопил силы на концовку против валлийцев, перекрыли разгром от Англии. Но Канада, Япония и Португалия, где молодые рядом с опытными игроками, показали больше футбола, чем Бельгия. Мартинеса часто критикуют, что доверяет старикам. На поле был 35-летний Вертонген, рядом – 33-летние Витсель и Алдервейрелд. Менье, Де Брюйне, Азару и Куртуа за тридцать.

Средний возраст ожидаемой основы на игру против Марокко под 30 лет. Но стоит ли винить тренера, что не пускает чаще на поле Онана, Доку, де Кетеларе, Тете и Фаэса? Вряд ли. Слишком крутое поколение от 25 до 33 лет, чтобы игнорировать ветеранов из-за возраста. И кто сказал, что Канада, Марокко и Хорватия юные коллективы? У всех в группе немолодые составы. Но плохо сыграл именно Де Брюйне со своей командой, что Кевин признал:

Канаде – респект. Мы не могли выйти из-под ее прессинга. Не играли хорошо, хотя и нашли способ выиграть. Не думаю, что я провел хороший поединок. Не понимаю, почему мне дали приз игроку матча. Может, за имя?

Жирный плюс Де Брюйне за адекватность в оценках. Не стал выдумывать, что Канада сыграла плохо или что Бельгия была прекрасна, ведь могла пропустить первой с пенальти. Тоже не понимаем, за что Кевину вручили награду «Игрок матча».

Бельгию недооценивают, рассудит лишь игра

Переключится ли команда в ближайших матчах? Соперники не самые сложные, тоже проблемные. А у «красных дьяволов» есть Куртуа, ставший первым за 133 матча Бельгии на чемпионатах мира, кто взял пенальти. Как видите, речь о постоянных участниках таких турниров, но лишь раз завоевали медали на прошлом турнире. В остальных случаях довольствовались участием, нередко болезненным.

Бельгия была на первом ЧМ -1930. По дороге в Уругвай футболисты постоянно пили и веселились на корабле с другими командами. Состав собрали молодой – 21-26 лет, но выступил неудачно. Разгромно проиграли команде США – 0:3, а затем уступили Парагваю 0:1. Заняли последнее место в группе, отправились домой. Сейчас вряд ли Бельгия будет последней в квартете в Катаре. Тем более что три очка против Канады вымучили.

Хорватия в первом туре тоже напомнила старых актеров, играющих молодежь, но две солидные и успешные сборные рано списывать. Понятно, что Бельгию ругали еще в Лиге наций, где отдали первое место и путевку в финал четырех Нидерландам. Но сами голландцы, как и их соседи, пока не впечатляют в Катаре. Зато Бельгия сумела сыграть на классе и без скоростей.

Канада бегала и била по воротам, но редко попадала, а Батшуайи стянул более половины ударов команды и реализовал одну из попыток после заброса Алдервейрелда. Победу Бельгии сложно назвать справедливой, но оговорки меняют результат матча. Фаворит не создавал яркие моменты, его нет в десятке по хорошим шансам после первого тура, в отличие от Канады. Бельгия не владела мячом, не заходила в чужую штрафную чаще других. Европейцев нет в списке команд, сыгравших круто по флангам, не было ни угловых, ни навесов.

Возрастная команда не вступала в борьбу так часто, как Саудовская Аравия или Хорватия. Бельгия не король ударов, хотя сами допустили два десятка попыток Канады. Дриблинг? На десятом месте по обводкам, ниже Катара и Камеруна. На классе набрали отборов, на уровне с Коста-Рикой. Только перехватов много, ведь Канаде не хватало опыта, а у подопечных Мартинеса его много. Звездная Бельгия отходила матч против Канады. Не выигрывали подборы, не двигали мяч вперед. Комбинаций с ударами у них лишь 8 против 18 у соперника.

Судьба подарила Куртуа – Тибо взял удар Дэвиса с пенальти. Подарила хитрого Батшуайи в основе – без травмы мог выйти Лукаку и сыграть в подобном поединке хуже. Видно, что Бельгия до сих пор опасная, но пока Витсель и Тилеманс не работают на невероятной скорости, а Карраско и Кастань не готовы выдать широкую и резкую игру на флангах, ветераны смотрятся уныло.

Слабое звено «красных дьяволов» — наставники

На Евро-2020, где фаворит уверенно прошел с тремя победами группу с датчанами, финнами и командой Черчесова, в плей-офф возникли проблемы. До начала турнира в гипотетической игре Бельгии с Италией отдали бы предпочтение первым – подопечные Манчини раскрылись на самом Евро. Бельгия же прошла Португалию 1:0, но не справилась с будущим чемпионом – уступили итальянцам 1:2.

Отрезками сыграли неплохо, но тут как в Лиге наций. Всегда находится соперник, который не хуже по игре в футбол, как итальянцы, голландцы или канадцы. Стартовый план Мартинеса на игру против североамериканцев можно смело назвать ошибочным. Три центральных и медленное владение мячом – плохая тактика, если соперник хорошо тебя изучил. Канаде не хватило лишь меткости и реализации.

А в Бельгии снова звучат голоса против Мартинеса и Анри. Тьерри вернулся в сборную Бельгии после неудачной попытки стать главным тренером, мило пошел обнимать канадцев после матча, выражая уважение – красавец. Но где его свежие идеи для несвежих футболистов? Де Брюйне прав, Бельгия не может играть как «Манчестер Сити». Но признание, что победа случайная, не решает все проблемы.

Тяжело сказать, правильно ли выбрали нагрузки и спланировали отдых для Азара, Де Брюйне и Витселя. Понятно, что запас по классу невероятный. Троссард, младший Азар, Лукаку и старичок Мертенс могут ворваться на поле. Плюс де Кетеларе с умными передачами и коварными ударами. На состав Мартинес жаловаться не может. По именам все лучше, чем по игре, она не первый год с червоточинами.

Резкий прирост качества встретит ухмылку представителей опытной команды – мол, у нас все рассчитано. А вот повторение игры с канадцами против марокканцев и хорватов может привести к сенсации на групповом этапе. Скорее всего, Бельгия своего не упустит, сборные Зиеша и Модрича явно не Испания. Но Бельгия может нарваться в плей-офф на Японию или Германию, а это сразу головная боль.

Время Бельгии прошло, ведь пик формы остался в прошлом, дальше только сложнее и хуже? Или же соберут волю в кулак – Компани нашел хорошее сравнение с Италией в 2006 году. Но пока Бельгия среди разочарований первого круга. Обошлось без поражения, как у немцев и аргентинцев, но играли паршиво во многих фазах. Канада работала энергичнее, глубже и тоньше. Наверное, настоящую Бельгию увидим с Лукаку в плей-офф – если увидим, а пока медленно набирают форму.