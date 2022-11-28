Тренер, ветераны и мастерство. Приятные причины поболеть за выход Бразилии в финал ЧМ-2022

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вчера, 15:35

Сегодня без Неймара проведут важный матч против Швейцарии.

Тите — не второй Сколари

Некоторые бразильцы уверены, что для победы на ЧМ было бы выгоднее иметь такого хитрого жука со сложным и скандальным характером, как Сколари. Но если оцениваем привлекательность сборной Бразилии под руководством человека, который не ищет лишние скандалы, то Тите явно симпатичнее. Он и шутит смешнее. У наставника есть также и плохая черта: грубо льстит Неймару на публике. Возможно, смирился с особенностями «десятки» команды. Просто знает, что плеймейкера надо вылизывать, как кошка котёнка, чтобы получить от него максимум. Тренеру виднее, но лесть в адрес Неймара уровня диктатуры, где вождю придумывают несуществующие доблести.

Но в остальном Тите – пример грамотного наставника большой сборной. У него есть координатор Жуниньо Паулиста. Тренером вратарей взяли Таффарела, нужен человек с опытом побед на чемпионате мира. Тите также не боится молодых коллег. В штабе есть Матеус, которому сейчас лишь 33 года. А когда начинал работу в сборной, то ему было двадцать семь лет, наставник моложе многих ветеранов команды. Кстати, их Тите не выбросил за борт, что тоже штрих к портрету.

Окончательно адекватность бразильца, которому важнее не личное эго, а победа сборной на ЧМ , верифицировал Хави. Тренер «Барселоны» подтвердил, что Аденор официально приглашал его на ЧМ в штаб бразильцев, чтобы после чемпионата мира Эрнандес стал главным, всего третьим в истории «селесао» иностранцем. Причём первые два работали недолго ещё до того, как Бразилия заслужила прозвище «избранные». Как видите, Тите вообще не эгоист, он знает, что уйдёт, искал для команды молодого тренера.

Очень весёлые ветераны

Почему Бельгия проиграла Марокко? Отчасти из-за возраста, которым теперь попрекают бразильцев. Бразильцы хотели попасть в два предыдущих финала ЧМ с Марсело, Фернандиньо, Халком, Оскаром, Давидом Луисом и Виллианом. Но у Бельгии сейчас капитаном стал Де Брюйне, который никогда не понимал разницу между критикой и уничтожением – распял свою команду в интервью, убил морально, подписал приговор «пенсионерскому» составу. Запрограммировали себя на поражение, перестроиться будет сложно.

А вот у Бразилии ветераны хороши, как ваш любимый дедушка. 39-летний Алвес вырос в бараке с койкой, как в тюрьме третьего мира, Дани всегда будет бойцом. Причём человек не глупый и позитивный. Достаточно посмотреть на его отношения с намного более молодой женой. Каземиро спросили на пресс-конференции, с кем предпочёл бы играть в центре поля, подразумевая сборную. Хавбек МЮ мгновенно пошутил – с Кроосом и Модричем. Тиаго Силва честно сказал, что в Париже его достал прессинг шейхов и Леонардо, требовали выиграть ЛЧ . Защитник уплыл в Лондон, где взял «ушастого» с Тухелем.

Ветераны сборной Бразилии не её обуза. Данило и Сандро вовсе основные крайние защитники. Гитарист Алиссон в тридцать лет притворился молодым, хотя опытный, как и его одногодка Неймар – им по тридцать лет.

Мудрые молодые игроки

Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо были талантливее нового поколения. Но характер у легенд в молодости был дурным. Первый вечно искал конфликты с наставниками, а его симуляция против Турции показывает тёмную сторону обладателя «Золотого мяча». Обладатель двух мячей – Роналдо, давно остепенился, но в юности делал немало глупостей, в том числе, влиявших на здоровье. Роналдиньо жил с кучей женщин одновременно, с перегаром на тренировки приползал постоянно. В пользу легенд говорит подтверждённое на поле величие – Кубок 2002 года, а изъяны не перечёркивают нежную футбольную любовь к каждому.

Но если Мартинелли, Родриго, Антони и Винисиус – четвёрка игроков моложе двадцати трёх лет в заявке Тите, покажут технику, желание и одновременно останутся профессионалами, то порадуемся вдвойне. Вся четвёрка симпатичная. Ни у одного нет плохой репутации, хотя у Антони бывала парочка срывов. Но и его нельзя назвать подлым игроком. К слову, у бедняги, возможно, коронавирус. Пропускал тренировки из-за слабости, симптомов гриппа и тошноты. Посмотрим, сыграет ли против Швейцарии сегодня.

Победный стиль игры

Иногда бразильцы забивают один мяч, иногда два. Количество мячей не является самоцелью, стараются играть с запасом. Тите футболисты достаются после месяцев промывания мозгов в европейских клубах. Наивно ждать, что Бразилия предаст современные тренировки и тактические занятия ради эфемерного «не такого» футбола. Понимают, что в конце придётся или снова встретить Аргентину – ей проиграли в финале Кубка Америки 0:1, или сражаться с лучшими европейскими сборными, где разный подход, но одинаковая суть. Испания с контролем мяча, Англия со скучной рациональностью и Франция со взрывными флангами остаются командами о порядке.

Кстати, Бразилию 2002 года тоже несправедливо называть сборной, которая плевала на результат. Команда Сколари, хотя на поле были Кафу, Роберто Карлос, Жилберто Силва, Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо, а на замену разок выпустили Кака, шла за кубком ровно так, как Италия, Испания, Германия или Франция после неё. В группе была сложная победа над Турцией, которую в полуфинале снова победили с разницей в один мяч. Англичан переиграли благодаря гению Роналдиньо, тоже не крупно. Два гола Роналдо в ворота Кана показали мощь Бразилии в финале, но это была организованная банда, похожая на команду Тите.

Желание ярко созидать

Бразилия знает себе цену, но удар ножницами Ришарлисона – отсылка к естеству. Винисиус и Неймар тоже творческие люди, если дать разгуляться, подготовить свободные зоны – получите карнавал. Жаль, что «десятка» сидит с распухшей ногой после встречи с сербами, которые устроили за Неймаром охоту. Но лидера попытаются вернуть к первому матчу плей-офф. Прогнозы хорошие, а вот группа у Бразилии сразу сложная. Швейцария и Камерун сильнее, чем были китайцы и костариканцы двадцать лет назад. Но как тогда многие хотели, чтобы Роналдо отыгрался после трагичного финала ЧМ -1998, так сейчас желают Неймару преодолеть травму и продолжить гнуть линию клубного сезона. Форвард в ПСЖ смотрелся здорово и зрело. Именно так Тите учит работать всю сборную Бразилии.

Дубль Ришарлисона в первом матче – первый из множества аргументов, необходимых для выхода в финал впервые за два десятилетия. Аналитические алгоритмы ставят на бразильцев, видим их в четырёх из пяти самых вероятных финалов. Но это динамичная оценка, так что впереди непростое для Тите испытание, ведь бывший тренер «Спартака» Якин руководит колючей командой Швейцарии.