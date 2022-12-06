Чемпионское окно Испании закроется. Снова подставляет главный тренер

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вчера, 14:42

Есть новые лидеры, но нет ясности с новым наставником.

За будущее Испании, несмотря на поэтапное решение задач на ЧМ -2022, неспокойно. В национальной команде слишком часто происходит смена главного тренера – это может произойти и после текущего мундиаля. В том, что «красная фурия» сохранит статус топ-сборной, сомнений нет. Вопрос в другом – сможет ли национальная команда сохранить чемпионские амбиции?

Энрике хочет уйти

Зачем тогда было оставлять без работы во главе сборной Роберта Морено? После того, как Луис по семейным обстоятельствам покинул «красную фурию», его ассистент в сложной ситуации вывел команду на чемпионат Европы 2020. Возвращение экс-наставника «Барселоны» стоило Роберту поста главного тренера, дружеские отношения были утрачены.

И все это для того, чтобы снова уйти из сборной Испании после мундиаля в Катаре. Контракт истекает в конце 2022 года, слухи отправляют Луиса в мадридский «Атлетико». В Королевской испанской футбольной федерации ищут нового наставника – и судя по всему, им станет экс-главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино.

Проблема с тренерскими перестановками началась не на Энрике. Первый связанный с этим скандал произошел перед ЧМ -2018. Тогда испанцам не понравилось, что Хулен Лопетеги, будучи у руля национальной команды, договорился о работе в мадридском «Реале». В итоге он был уволен, обязанности главного тренера на мундиале в России исполнял Фернандо Йерро – и «красная фурия» вылетела в 1/8 финала от хозяев турнира.

Затем последовал уже описанный перформанс с рокировкой Энрике-Морено-Энрике. И, что самое важное, в случае назначения Марселино нет никакой уверенности, что тренерский мостик сборной не продолжит штормить.

Зато появляются новые лидеры

Даже если объяснять провал испанцев на ЧМ -2018 проблемами с наставником, стоит отметить и другую деталь: на тот момент у «красной фурии» не было полноценных преемников Хави, Иньесты, Бускетса – зато новые лидеры появляются сейчас.

В этом снова помогают активы «Барселоны». На нынешнем розыгрыше мирового первенства почти все время на поле проводят Серхио, Педри и Гави. Старожил каталонцев передает им свой опыт, а те при остром интеллекте набрались исполнительского мастерства, чтобы реализовывать тренерскую установку.

Вместе с тем уже нет зависимости вратарской линии от Давида Де Хеа. Он долгое время был основным, так что за его спадом в случае отсутствия альтернативы последовала бы и стагнация «красной фурии». В России голкипер МЮ уже не показывал былой уверенности. Теперь место в воротах отвоевал 25-летний Унаи Симон – он хорош в игре ногами, не теряется под прессингом. Ошибки у футболиста тоже случаются – и даже так остается кандидатура Кепы Аррисабалаги

За атакующую линию переживать тоже не приходится. Подрастает правый вингер Нико Уильямс, слева приятная головная боль в выборе между Торресом и Фати. Так что в составе Испании хватает созидателей.

Осечка с Японией – повод задуматься

Когда «синие самураи» обыгрывают сборную Германии, это подтверждает домыслы о кризисе в «немецкой машине». Когда Японцы повторяют перформанс с лидирующей в группе Испанией, аналогичные выводы напрашиваются и в ее отношении. Просто они будут не такие бескомпромиссные потому, что «красная фурия» свой класс продемонстрировала. Да и в плей-офф вышла.

Говорить о том, что свою роль сыграл фактор решенных задач, глупо – параллельно играли Коста-Рика с Германией и какое-то время (когда костариканцы повели в счете) Испания шла вообще вне зоны плей-офф. Какие в таком случае могут быть решенные задачи?

Другой аргумент – не оптимальный состав. Хотя и тут есть вопросы. Вместо Асенсио на острие вышел Мората, а на позиции Торреса – Уильямс. В защите Бальде сменил Альбу, Пау Торрес появился вместо Лапорта. Но и с такими переменами класс испанцев выше, чем у Японии. Дело скорее в подготовке к плану «синих самураев» — основная опасность от них исходит из-за качественных замен. В итоге испанцы не вынесли урок из ошибок Германии и тоже пропустили от вышедшего во втором тайме игрока.

В 1/8 финала чемпионата мира подопечных Луиса Энрике ожидает сборная Марокко – команда, заточенная на оборону. И здесь нет такого разрыва в классе, как с Японией или Коста-Рикой. У соперника есть крайне выносливый опорник Софьян Амрабат. Он в одиночку перекрывал любую возможность продвижения мяча для Канады. Играющие выше хавбеки активно выдвигаются в прессинг на центральных защитников. Основная опасность исходит с фланга Зиеша-Хакими, в центре давление оказывается Юссеф Эн-Несери. Пройти марокканцев будет не так-то просто – особенно если помимо неудобного для испанцев стиля они предложат персональный план на трио Гави-Педри-Бускетс в центре поля.