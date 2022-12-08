Нидерланды – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 чемпионата мира Нидерланды – Аргентина, который состоится 9 декабря 2022 года
Нидерланды
«Оранжевые» вышли с первого места группы A. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием сборной Нидерландов. Чемпионат в Катаре начался для «заводных апельсинов» с победы над сенегальцами. Ничью раскатали «летучие голландцы» с эквадорской сборной. Катарцев нидерландская национальная сборная обыграла в третьем матче группового раунда.
В 1/8 чемпионата мира «оранжевые» со счётом 3:1 взяли верх над сборной США.
Аргентина
Аргентинская сборная заняла первое место в группе C. Ознакомимся с футбольными поединками «бело-голубых» за последнее время. В 1-ом туре группового этапа аргентинцы сенсационно проиграли с разницей в один мяч «соколам» из Саудовской Аравии. Мексиканцев, поразив дважды их ворота, аргентинцы выиграли в сухую. В заключительном туре группового раунда «бело-голубые» одержали победу над поляками.
Со счётом 2:1 аргентинцы обыграли «кенгуру-футболистов» в 1/8 мундиаля.
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды – 3.55
- Ничья – 3.25
- Победит Аргентина – 2.28
- Нидерланды выйдут в 1/2 – 2.33
- Аргентина выйдет в 1/2 – 1.64
- Победит Аргентина с форой -1.5 – 4.41
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57
Статистика
- Девятнадцать игр подряд «оранжевые» не уступают своим соперникам
- Только в одном матче из десяти за последнее время аргентинцы уступили
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Сборная США, которую прошли «заводные апельсины», выглядела уверенней австралийской национальной команды. Наш прогноз: сборная Нидерландов пройдёт в следующий раунд. Коэффициент 2.33.